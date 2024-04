Greiz/Zeulenroda-Triebes. In Greiz liefert sich ein 26-Jähriger ein Rennen mit der Polizei und in Zeulenroda gibt es eine versuchte Brandstiftung: die Polizeimeldungen vom Wochenende.

Neben der Schlägerei in Teichwolframsdorf, bei der ein 20-Jähriger krankenhausreif geschlagen wurde, hatte die Greizer Polizei noch mehr zu tun. Hier die weiteren Meldungen vom Wochenende.

26-Jähriger liefert sich Wettrennen mit der Polizei und hat keinen Führerschein

Schon am Freitag, 5. April, fiel Beamten der Polizeiinspektion Greiz nach deren Mitteilung ein Audi A6 in der Reichenbacher Straße in Greiz auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als der Fahrer das Anhaltesignal des Streifenwagens wahrnahm, beschleunigte er laut Polizei seinen Pkw stark und fuhr mit bis zu 100 km/h durch Greiz. Nach knapp fünf Minuten kollidierte er in der Unteren Silberstraße mit einer Straßenlaterne, wo die Verfolgungsfahrt stoppte. Laut Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen polizeibekannten 26-Jährigen handelte, welcher bereits mehrfach aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden war. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamine/ Methamphetamine. Demnach wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Durchführen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Drogen in seinem Blut. Bereits am nächsten Tag trafen ihn Polizeibeamte aber wieder hinter dem Steuer an, womit nun erneut ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Versuchte Brandstiftung in den „Manoah-Häusern“ in Zeulenroda-Triebes

Am Freitag, dem 5. April, drangen laut Polizei Unbekannte in das Gelände der „Manoah-Häuser“ im Bleichenweg in Zeulenroda-Triebes ein. Dort wurden gerade die Saunahütten vorgeheizt, was die Unbekannten dafür nutzten, um die hölzernen Aufgusslöffel auf die bereits glühenden Kohlen zu legen. Die Löffel verbrannten und es entwickelte sich Rauch. Glücklicherweise sei kein weiterer Schaden entstanden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Sachbeschädigung und der versuchten Brandstiftung eingeleitet. Die bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 03661/62 10 und der Bezugsnummer: 0087433/2024.

Hochwertige Gartenmöbel aus Gartenanlage in Berga-Wünschendorf gestohlen

Zwischen dem 24. März und Samstag, dem 6. April, entwendeten laut Polizei Unbekannte aus einem der Gartengrundstücke in der Anlage Elsterwehr in Berga-Wünschendorf eine Sitzgarnitur und einen Tisch aus Rattan, welche von außen nicht sichtbar unter einem Carport gelagert waren. Sie hatten einen Gesamtwert von circa 1000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde lediglich dieses eine Gartengrundstück in der Gartenanlage durch die Täter angegriffen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Fall um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10 und der Bezugsnummer: 0087773/202.