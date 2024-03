Jena. Zwei Rentnerinnen aus Jena sind Opfer von Betrügern geworden. So gingen die Kriminellen vor:

Das Opfer von Betrügern sind in Jena zwei ältere Damen geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 74-Jährige an ihrem Computer gearbeitet, als sich auf ihrem Bildschirm plötzlich ein Fenster mit einer angeblichen Nachricht von Microsoft öffnete. Darin wurde sie aufgefordert, über die eingeblendete Telefonnummer den Support zu kontaktieren. Die Frau folgte der Anweisung und gab in der Folge sensible Daten, unter anderem zu ihrem Onlinebanking, preis. Dies nutzten die Betrüger, um mehrere Überweisungen vorzunehmen. Als die Frau den Betrug bemerkte, waren von ihrem Konto bereits Abbuchungen in Höhe von circa 20.000 Euro erfolgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit einem sogenannten Enkeltrickbetrug ergaunerten Unbekannte zudem bei einer 81-Jährigen fast 2000 Euro. Nach Polizeiangaben hatten die Betrüger die Frau über einen Messengerdienst kontaktiert und ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter in einer Notlage wäre und dringend Geld benötige.

Die Polizei warnt erneut: Geben Sie keine persönlichen oder sensiblen Daten, wie Kontodaten oder Pin- und TAN-Codes, am Telefon und vor allem nicht an Fremde heraus. Seien Sie stets misstrauisch bei derartigen Anrufen oder Aufforderungen.

red