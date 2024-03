Jena. Bei seiner Flucht hat ein Ladendieb sein Handy verloren. Sein Komplize wollte daraufhin einen dreisten Deal aushandeln – mit wenig Erfolg.

Der Ladendetektiv eines Bekleidungsladens bemerkte am Donnerstagabend am Nonnenplan in Jena zwei Männer, die zwei Jeanshosen aus dem Geschäft entwendeten. Der Ladendetektiv verfolge die Männer. Bei ihrer Flucht hatte einer der Täter sein Handy verloren, teilte die Polizei mit.

Noch vor Eintreffen der Polizei kam der andere Täter zurück zum Tatort und versuchte einen „Deal“ für seinen Kumpel auszuhandeln. Konkret, so die Polizei, bat er „die Herausgabe des Handys gegen Rückgabe der Jeanshosen“ an. Polizisten unterbanden die Aktion und erstatten Anzeige gegen ihn. Außerdem erhielt er Hausverbot und einen Platzverweis. Die Fahndung nach dem weiterhin unbekannten zweiten Dieb verlief bisher negativ. Sein Handy ist weiterhin als Beweismittel im polizeilichen Besitz.

So wird der mutmaßliche Täter laut Polizeiangaben beschrieben:

männlich

35-40 Jahre alt

dunkler Teint, südländisch

normale Statur

schwarze, lockige Haare

Oberlippenbart

bekleidet mit Jeans und braunem Hoodie

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Jenaer Polizei unter 03641 810 - Aktenzeichen: ST/0068742/2024 - entgegen.

