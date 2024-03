Jena. Am Montag rückte die Polizei in die Hans-Berger-Straße nach Lobeda aus.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und Zivilfahrzeugen am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz in der Hans-Berger-Straße. Was genau den Einsatz auslöste, ist bislang unklar. Die Polizei gehe „Hinweisen auf eine leblose Person“ nach, war vor Ort zu erfahren. Die Beamten selbst aber hielten sich zunächst bedeckt.

Die Landeseinsatzzentrale sprach von einem Todesfall. Das bestätigte später auch die Landespolizeiinspektion Jena. In deren Mitteilung, hieß es, dass es „üblicherweise bei ungeklärten und nicht natürlichen Todesfällen zu polizeilichen Ermittlungen zur Prüfung der Todesursache“ komme. Die Kriminalpolizei Jena ermittele in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die Spurensicherung war noch am Abend vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

