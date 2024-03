Jena. Unter dem Motto der „Lost Places“ laden die Blechmusiker zu einer musikalischen Spurensuche durch Zeit und Raum ein.

Die Brass-Band BlechKLANG hat für ihre Tour eine spezielle Reise vorbereitet. Sie will das Publikum mit ihrer Musik an längst verlassene Orte bringen und vergessene Kulturen wiederbeleben. Ob Atlantis, Eldorado, oder die Ruinen der schottischen Highlands, sie alle üben eine spezielle Faszination auf die Menschen aus. Ihren Klang will BlechKLANG mit Originalwerken, Klassiktranskriptionen und bekannter Filmmusik wieder aufleben lassen und den Gästen näher bringen.

Am 7. April um 17 Uhr beginnt die musikalische Reise durch Zeit und Raum im Jenaer Volkshaus. „Die spezielle Besetzung einer Brass-Band kann die Magie und die Atmosphäre, die von allen „Lost Places“ ausgeht, sehr treffend transportieren“, sagt Alexander Richter, der musikalische Leiter von Blechklang.

Tickets sind im Vorverkauf bei der Jenaer Tourist-Information oder über die Website www.jena.de/tickets erhältlich.

red.