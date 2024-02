Saale-Holzland. Stattdessen haben die Stadt Hermsdorf und der Saale-Holzland-Kreis gemeinsam eine andere Lösung gefunden.

In Hermsdorf werden Synergieeffekte genutzt – und dabei wird noch Geld gespart. Der Sachverhalt: Als Stützpunktfeuerwehr ist die Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf nicht nur für den Brandschutz in Hermsdorf zuständig, sondern auch für den Katastrophenschutz des Saale-Holzland-Kreises. Damit verbunden sei gemäß Thüringer Vorschriften die Pflicht, dass sowohl die Stadt Hermsdorf ein Tanklöschfahrzeug mit einem Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3000 oder 4000 Litern vorhalten muss als auch der Landkreis für seine Stützpunktfeuerwehr. „Das heißt, wir hätten zwei identische Fahrzeuge in Hermsdorf, die wir aber nur mit einer Mannschaft besetzen können. Das wäre nach Adam Riese praktisch Quatsch“, sagte Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos).

Saale-Holzland: Stadt und Landkreis beschließen Anschaffung eines TLF 9000

Für Hermsdorf ist deshalb eine bessere Lösung gefunden worden: Stadt und Landkreis haben sich zusammengetan und sich gemeinsam gegen die Anschaffung zweier Fahrzeuge entschieden. Stattdessen wird ein großes Tanklöschfahrzeug – ein TLF 9000 – erworben. „Auch wenn wir für dieses Fahrzeug jetzt keine Förderung erhalten, sparen wir bei dieser Anschaffung immer noch um die 150.000 Euro“, betonte Benny Hofmann. Der Erwerb des TLF 9000 ist bereits im Kreishaushalt 2023 mit aufgenommen und genehmigt. Der Kreishaushalt ist ebenfalls genehmigt.

Saale-Holzland: Feuerwehrauto wird nach Maßstäben der Hermsdorfer Wehr gebaut

Auch die Stadt Hermsdorf hat einen genehmigten Haushalt, musste jedoch zur Stadtratssitzung am 5. Februar noch kleine formelle Änderungen und eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung in der Satzung mit aufnehmen, um mit der Ausschreibung des Feuerwehrfahrzeuges beginnen zu können. Am Zahlenwerk ändere sich nichts, sagte der Bürgermeister. Dennoch musste wegen der Änderung eine 1. Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet und ein 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hermsdorf für das Jahr 2024 erstellt werden. „Die Satzung muss wieder veröffentlicht werden, und mit Veröffentlichung können wir das TLF 9000 gemeinsam mit dem Kreis ausschreiben.“ Dann werde das Fahrzeug nach den Wünschen und Maßstäben der Hermsdorfer Feuerwehr und der Stadt gebaut. In eineinhalb bis zwei Jahren sei es fertiggestellt und werde dann auch erst bezahlt.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Die Feuerwehr Hermsdorf habe einen „gut aufgestellten Fahrzeugbestand“, sagte zur Stadtratssitzung auch Stadtbrandmeister Robert Plötner. So seien fünf der elf in Hermsdorf stationierten Fahrzeuge städtisch und bereits modernisiert oder in Planung. Im Detail seien das der Gerätewagen Logistik (GW-L, 2016), der Einsatzleitwagen (ELW 1, 2019), die Drehleiter mit Korb (DLK 23/12, 2021) und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20, 2023). Mit Beschaffung des TLF 9000 sei die Modernisierung des Feuerwehr-Fahrzeugbestandes in Hermsdorf fast abgeschlossen, sagte der Stadtbrandmeister.