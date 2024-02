Schlöben. Was ein Mitmach-Haus ist, wo im Saale-Holzland-Kreis es entstehen soll und wer dahinter steckt.

„Es gab einige Rückfragen und reges Interesse“, sagt Claudia Böhme-Hirsch mit Blick auf die Auftaktveranstaltung im Familienzentrum in Schlöben, die am Abend zuvor ein neues Projekt der Mitmach-Region Saale-Holzland-Kreis präsentiert hat. Etwa 13 Menschen aus Schlöben und der Region seien dabei gewesen, um sich über das geplante Mitmach-Haus, das in einem Gebäude der Gemeinde nahe des Gemeindezentrums entstehen soll, zu informieren und auszutauschen. Initiiert haben das Projekt Claudia Böhme-Hirsch und Christian Schorsch.

Bedarfe und Wünsche der Menschen im Saale-Holzland erfahren

Was man sich unter einem Mitmach-Haus vorstellen könne? Durch das Mitmach-Haus wolle man einen Rahmen für ganz viele verschiedene Projekte schaffen. „Im Sinne eines gemeinsamen Ortes“, sagt Christian Schorsch. „Engagement ist breiter gefasst“, sagt Claudia Böhme-Hirsch. Das heißt, Alltagsaufgaben, wie zum Beispiel das Reparieren von Dingen, Ernteverarbeitung und vieles mehr, könnten in der Gemeinschaft bewältigt werden. Vereinzelung soll verhindert werden. „Der Raum steht zur Verfügung und muss gefüllt werden“, erklären die beiden Initiatoren. Im Mitmach-Haus soll vielerlei vereint werden: ein Lern- und Forschungsort, ein Produktions- und Begegnungsort. Nun gehe es zunächst darum, die konkreten Bedarfe und Wünsche der Menschen im Landkreis zu erfahren. „Das Projekt richtet sich an alle Menschen und Generationen“, betont Böhme-Hirsch.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Warum ein solches Haus im Landkreis wichtig sei? „Es fehlt eigentlich überall. Es fehlt an offenen Räumen“, lassen Schorsch und Böhme-Hirsch wissen. Diese Räume seien wichtg, um eine Basis zu schaffen, zum Beispiel für Engagement, für Miteinander.

Noch bis 17. März können Interessierte an einer Online-Umfrage zum Projekt, die von der Mitmach-Region in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wird, teilnehmen. Am Dienstag, 27. Februar, 17 Uhr, wird herzlich zum Angrillen und zur Begehung des Gebäudes, Am Wallgraben 20 in Schlöben, eingeladen. Des Weiteren werden am 16. April, 18 Uhr, im Familienzentrum in Schlöben die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet. Am 24. August ist zudem ein Mitmach-Festival geplant.

Kontakt zur Mitmach-Region können Interessierte per E-Mail unter mmr-shk@mailbox.org aufnehmen.

Mehr zum Thema Mitmach-Region Saale-Holzland-Kreis: