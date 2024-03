Bürgel. Demokratie verstehen lernen im Saale-Holzland-Kreis: von kleinen Gästen im Rathaus und vielen Fragen an den Bürgermeister.

Schon aus einiger Entfernung sind die Kinder zu hören. Erst quert die Gruppe den Zebrastreifen, dann geht es schnurstracks weiter in Richtung Rathaus. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Gemeinschaftsschule Bürgel besuchen mit reichlich Fragen im Gepäck, im Rahmen der Aktion „Kinder in die Rathäuser“ des Lokalen Aktionsplanes (LAP) im Saale-Holzland-Kreis, Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).

Aktion im Saale-Holzland: „Kinder in die Rathäuser“ soll Demokratie verständlich machen

Begrüßt werden die Drittklässler vom Bürgermeister zunächst im Foyer des Rathauses. Dann wandern neugierige Blicke in verschiedene Räume, zum Beispiel in das festlich eingerichtete Trauzimmer. „Der riecht super gut“, stellt ein Junge fest, als die Gruppe im Raum steht und diesen ausführlich begutachtet. Weiter geht es in das Sekretariat, das Büro des Bürgermeisters und in den Rathaussaal. Fast nebenbei lernen die Kinder die verschiedenen Aufgaben einer Verwaltung kennen.

Ein Gruppenfoto mit Bürgermeister Waschnewski und den Gästen im Rathaussaal. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Dann dürfen die Jungen und Mädchen der 3a selbst Fragen an den Bürgermeister stellen. „Wolltest du schon als Kind Bürgermeister werden?“, lautet etwa eine der Fragen. „Nein“, sagt Waschnewski. Daran habe er als Kind noch gar nicht gedacht, Fußballer habe er früher werden wollen. „Hast du schon mal mit dem Bundespräsidenten telefoniert?“, lautet eine andere Frage. Aber auch die Drittklässler werden mit vielerlei Fragen seitens Bürgermeister auf die Probe gestellt. Die Kinder seien gut vorbereitet gewesen und hätten seine Fragen sehr gut beantworten können, stellt dieser am Ende der Aktion anerkennend fest.

Beim Besuch der Kinder im Rathaus ist auch Muskelkraft gefragt. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Begleitet wurde der Besuch im Rathaus unter anderem von Franciszka Reichmann von der mobilen Jugendarbeit. „Wir versuchen, die Aktion wieder mehr im ländlichen Raum zu etablieren“, erklärt sie. Im Rahmen von „Kinder in die Rathäuser“ soll Kindern Demokratie näher gebracht werden, zum Beispiel wird durch die Aktion gelehrt, wie sich Menschen in einer Demokratie einbringen können. In der kommenden Woche stehe zudem ein weiterer Besuch im Bürgeler Rathaus an, dieses Mal von der Klasse 3b der Gemeinschaftsschule Bürgel.