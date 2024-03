Bad Klosterlausnitz. Handgemachte Dekorationskunst: So inspirierend ist der Kreativ- und Ostermarkt im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz

„Das ist furchtbar kompliziert“, Petra Gerhardt deutet auf ein großes Ei aus Styropor, dessen Innenseite kunstvoll dekoriert ist. Seit über 20 Jahren ist die Leiterin des Heimatmuseums von Bad Klosterlausnitz aktives Mitglied von „Frau Creativ“. Zu Ostern seien die Möglichkeiten mit dem Ei als Grundform jedoch begrenzt, sagt sie. Die einfallsreichen Frauen von „Frau Creativ“, einer Abteilung des Heimatvereins, finden dennoch vielerlei Möglichkeiten, um Struktur, Farbe und auch die Form in gewisser Weise kunstvoll zu verändern. So erklärt Gerhardt, wie Eier, die etwas flacher als gewöhnlich anmuten, in ihrer Form angepasst wurden.

Ostermarkt in Bad Klosterlausnitz: Deko mit Beleuchtung ist besonders beliebt

All diese kleinen und großen kunstvollen Dekorationen gibt es im großen Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz beim Kreativ- und Ostermarkt, den die Frauengruppe jedes Jahr auf die Beine stellt, zu entdecken. Wie Petra Gerhardt immer wieder zu neuen Ideen komme? „Manchmal durch einen Unfall“, sagt sie. „Dadurch entstehen oft neue Ideen“.

Impressionen vom Kreativ- und Ostermarkt am Samstagnachmittag im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

„Wir haben den Anspruch, dass wir Leistung bringen müssen“, sagt Gerhardt. In all den Jahren, in denen sie schon bei „Frau Creativ“ aktiv ist, sei unwahrscheinlich viel passiert. „Die Ansprüche sind gewachsen“. Die kreative Gruppe habe sich extrem weiterentwickelt. „Es hat viel mit Gefühl, Feinmotorik und der Symmetrie der Einfallslosen – mit Gleichgewicht, zu tun“, sagt Petra Gerhardt über die Entstehung der vielseitigen und kunstvollen Exponate.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Besonders beliebt seien in der Regel Objekte mit Beleuchtung, weiß Gerhardt. Bestimmten Deko-Trends folge die Gruppe allerdings nicht.

Mitglied von „Frau Creativ“ in Bad Klosterlausnitz: „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht“

„Wer kreativen Austausch sucht, ist bei uns genau richtig“, sagt Martina Hanke, ebenfalls aktives Mitglied von „Frau Creativ“. Immer mittwochs um 19 Uhr werde gemeinsam im Gemeindezentrum gebastelt. „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht“. Neben dem alljährlichen Kreativ- und Ostermarkt haben die Frauen auch den Osterbrunnen gestaltet und unter anderem für eine schmuckvolle Dekoration im Kurpark gesorgt, es könne schon stressig werden, bei den kreativen Frauen, sagt Hanke. Aber auch Männer dürften sich selbstredend der Gruppe anschließen.

Jana Holec mit einem ihrer handgemachten und eigens gedichteten Kinderbücher am Stand auf dem Kreativ- und Ostermarkt in Bad Klosterlausnitz. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Neben den handgemachten Exponaten, die die Gruppe von „Frau Creativ“ im Holzlandsaal präsentiert, sind auch externe Ausstellerinnen und Aussteller beim Kreativ- und Ostermarkt zu finden. So zum Beispiel Kathrin Röben vom Geschäft „Röben MalerHobbyKunst“ und Ina Wagner von „Inas Fingerhut“ in Hermsdorf. „Wer etwas nachmachen möchte, findet hier direkt das Material dazu“, erklärt Martina Hanke beim Rundgang über den Markt. Es gehe auch darum, die Menschen zu erinnern, dass wir noch da sind, sagt Kathrin Röben.

Ein Stück weiter können die Besucherinnen und Besucher Näh- und Bastelarbeiten aus Eisenberg von Marlene Saße und deren Mutter Ines begutachten. Besonders gerne benutze sie amerikanische Patchworkstoffe, sagt Marlene Saße. Der rote Bulli von Thomas Riedl fällt bereits auf dem Parkplatz ins Auge. „Es macht mir Spaß, kreativ zu sein“, erklärt er an seinem Stand mit Holzkunst. Sein besonderes Markenzeichen sei, dass stets eine Seite bemalt und die andere naturbelassen sei. Günter Ladek aus Hermsdorf bemalt mit Acrylfarben per Hand Eier und ist ebenfalls, neben vielen weiteren Ausstellerinnen und Ausstellern, mit seiner Arbeit im Holzlandsaal präsent.

Mehr zum Thema