Königshofen. Saale-Holzland-Kreis: Über eine spannende Woche mit dem Projektzirkus Klecks zu Gast in der „Heinrich Heine“ Grundschule in Königshofen.

Der Duft von Popcorn liegt in der Luft, auf einer großen Wiese unweit des Sportplatzes in Königshofen ragt ein rotes Zirkuszelt in den Himmel. Kaum ein Platz bleibt unbesetzt, als drinnen die Show beginnt. Denn zu Gast ist der Projektzirkus Klecks aus Sachsen-Anhalt, der mit den Kindern der Grundschule „Heinrich Heine“ in Königshofen binnen einer Woche ein besonderes Programm auf die Beine gestellt hat.

Zirkusprojekt soll motorische und soziale Kompetenzen fördern

„Wir hatten schon lange das Zirkusprojekt anvisiert, aber dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Schulleiterin Anett Richter. Schließlich sei die Schule auf den Zirkus Klecks aufmerksam geworden und habe diesen kontaktiert. Das Zirkusprojekt richtet sich insbesondere an Schulen und Kindertagesstätten und soll zur charakterlichen Entwicklung und zum positiven Sozialverhalten der Kinder beitragen. So würden unter anderem motorische und soziale Kompetenzen gefördert. Man müsse im Rahmen des Projekts gut zusammenarbeiten sowie Verantwortung für sich und andere übernehmen.

„Wir hatten eine sehr schöne Woche, die Kinder waren in Gruppen eingeteilt und die Zirkusleute haben jeweils in den Gruppen mit den Kindern ein Programm trainiert“, sagt Anett Richter. Begonnen habe die Projektwoche zunächst mit einer Zirkusvorstellung für die Kinder und das Team der „Heinrich Heine“ Grundschule. In verschiedenen Gruppen wurde dann unter anderem als Jongleur, am Trapez, als Clown, Zauberer oder Pirat gearbeitet. Auch die Schulanfänger vom Kindergarten Königshofen haben in den Gruppen mitgewirkt.

Das Fazit in Königshofen: „Es war ein rundum geniales Erlebnis“

Was die Kinder in einer relativ kurzen Zeit alles gelernt und auf die Beine gestellt hätten, sei besonders erstaunlich und beeindruckend gewesen. „Ob es das Balancieren auf dem Balken war, das Stehen auf dem Nagelbrett oder die Clowns, die innerhalb der kurzen Zeit ihren Text gelernt haben, und besonders auch die Trapez-Künstler, die oben hängend und frei ihre Angst überwunden und dort eine wunderschöne Aufführung gemacht haben, mit Lichteffekten und toller Musik“, sagt die Schulleiterin anerkennend. „Es war ein rundum geniales Erlebnis“, resümiert sie.

Auch einen Tanz mit Tüchern haben die Kinder der Königshofener Grundschule „Heinrich Heine“ im Rahmen der Zirkusshow präsentiert. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Begonnen habe die Woche allerdings zunächst mit viel Aufregung, erinnert Richter. So war das Zirkuszelt, das mit der Unterstützung von zahlreichen Eltern aufgebaut worden war, zu nah an der Stromleitung platziert worden. „Also musste das Zelt in Windeseile nochmal komplett ab- und aufgebaut werden“, sagt Anett Richter. Allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die vor Ort waren, um tatkräftig mitzuhelfen, wolle man in diesem Zuge nochmals herzlich danken.