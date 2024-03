Hermsdorf. Ein 74-Jähriger betrat mit seinem Hund einen Fußgängerüberweg in Hermsdorf, als es zu dem Unfall kam. Ein Autofahrer erfasste das Tier und fuhr einfach weiter.

Nach einem Unfall in Hermsdorf bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Den Angaben zufolge, betrat ein 74-Jähriger am Mittwoch gegen 18.30 Uhr einen Fußgängerüberweg am Grünstädter Platz. Mit dabei war sein angeleinter Hund, ein Jack Russell Terrier.

Hund muss in Tierklinik erlöst werden

Aus Richtung Shell-Tankstelle war ein roter Pkw stadteinwärts auf der Naumburger Straße, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, unterwegs. Das Fahrzeug erfasste den Hund und fuhr vom Unfallort pflichtwidrig davon. Das Tier musste in einer Tierklinik von seinem Leiden erlöst werden.

Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

red