Saale-Holzland-Kreis. In Schlöben lädt die Mitmach-Region zur Weitergestaltung des künftigen Mitmach-Hauses ein, in Hartmannsdorf wird die nächste Sitzung des Gemeinderates abgehalten.

Neues Mitmach-Haus in Schlöben mitgestalten

Die Mitmach-Region lädt am Dienstag, 16. April, dazu ein, die Idee des SHK-Mitmach-Hauses weiter zu gestalten. Durch das Mitmach-Haus möchten die Initiatoren Claudia Böhme-Hirsch und Christian Schorsch einen Rahmen für ganz viele verschiedene Projekte schaffen. Das Projekt richtet sich an alle Menschen und Generationen. Im Rahmen des Projektes war in Zusammenarbeit von der Mitmach-Region Saale-Holzland-Kreis und der Humboldt-Universität zu Berlin eine Umfrage durchgeführt worden. Am Dienstag werden die Ergebnisse der Umfrage ab 18 Uhr gemeinsam angeschaut, um anschließend daran zu tüfteln, welche Ideen umgesetzt werden sollen beziehungsweise was erste Schritte dahin sein könnten. Ab 20 Uhr ist ein kleiner Umtrunk geplant. Über eine Anmeldung unter mmr-shk@mailbox.org oder einen spontanen Besuch freuen sich die Veranstalter sehr.

Ort: Familienzentrum, Am Wallgraben 20, 07646 Schlöben

Gemeinderat in Hartmannsdorf tagt

Zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hartmannsdorf wird am Donnerstag, 18. April, 18 Uhr, ins Dorfgemeinschaftshaus am Raudabach 1 in Hartmannsdorf eingeladen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden soll über den Haushaltsplan-Entwurf 2024 für die Awo-Kindertagesstätte Elstertalspatzen Hartmannsdorf sowie über die Verwendung der Infrastrukturpauschale 2024.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Großes Fifa-Turnier-Finale im Eisenberger Wasserturm veranstaltet

Die glücklichen Gewinner des Finales des großen Fifa-Turniers im Eisenberger Wasserturm. © Patrick Schilling | Patrick Schilling

„Die Stimmung war spätestens beim Finale vollkommen ausgelassen und nicht mehr von einem Public Viewing zu unterscheiden“, sagt Patrick Schilling vom Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg mit Blick auf das vergangene Fifa-Turnier des Jugendkompetenzzentrums Nord (JuKom).

Insgesamt nahmen 120 Jugendliche aus der Region teil. Es gab 15 Vorrunden an Schulen in Eisenberg, Schkölen, Dorndorf, Bürgel und Hainspitz sowie in Jugendclubs in Camburg, Schkölen, Eisenberg und Hermsdorf. Für das große Finale, das jüngst im Eisenberger Wasserturm ausgefochten wurde, qualifizierten sich 15 Jugendliche im Alter zwischen neun und siebzehn Jahren. „Leider konnten nur 13 Jugendliche teilnehmen“, erklärt Patrick Schilling. Gespielt wurde nach dem Prinzip der Fußball-Europameisterschaft (EM) in Gruppen, in denen sich der erste und zweite Platz für die sogenannten K.o.-Spiele qualifizieren konnte.

Auf dem ersten Platz landete Luca Rosemann von der Regelschule Dorndorf, Platz zwei belegte Dennis Wagner, ebenfalls von der Regelschule Dorndorf. Moritz Schwarze von der Regelschule Dorndorf erreichte den dritten Platz und Platz vier belegte Dominik Ruhnstock von der Gemeinschaftsschule Bürgel. Angefeuert wurden die Turnierteilnehmer unter anderem von Freunden, Eltern und Klassenkameraden. Zudem erhielten die Gewinner Preise.

„Nach der eher kleinen Veranstaltung im letzten Jahr mit nur 6 Teilnehmern war es dieses Jahr ein voller Erfolg. Sowohl die Mitarbeiter der Jugendarbeit als auch die Kinder freuen sich auf einen neuen Anlauf im nächsten Jahr“, sagt Schilling.