Saale-Holzland. Mit einem Festkonzert soll das Gründungsjubiläum am 27. April in Eineborn im Saale-Holzland gefeiert werden. Mit welchem bekannten, gebürtigen Eisenberger der Chor auch auftrat.

Welcher Chor in Deutschland kann schon von sich behaupten, einmal ganz spontan mit dem einstigen Kreml-Chef Michail Gorbatschow gesungen zu haben? – Der Chorverein Täler jedenfalls hat es im Jahr 2000 in Halle getan. Regina Götze, Christine Koch, Brigitte Täumel und Ute Packert schwärmen noch heute von diesem Erlebnis. „Es war einfach toll, wir waren hin und weg“, sagt Regina Götze.

Die vier Frauen sind alle Gründungsmitglieder des Chores, der vor 40 Jahren als gemischter Chor in Eineborn aus der Taufe gehoben wurde und seit dem 20. Oktober 1990 als eingetragener Verein unter dem Namen Chorverein Täler weitergeführt wird. Heute zählt der Chorverein 33 Mitglieder aus der Region von Tröbnitz bis Hermsdorf, darunter sechs Männer. Insgesamt elf Mitglieder sind seit der Chorgründung und bis heute mit dabei.

Saale-Holzland: 36 Jahre lang wurde in der Gaststätte „Zur Krone“ in Eineborn geprobt

Geprobt wird immer montags von 19 bis 20.30 Uhr im Sportlerheim in Ottendorf. „Zuvor haben wir 36 Jahre lang in der Gaststätte ‚Zur Krone‘ gesungen“, sagt Regina Götze. Seit 2003 ist sie Vereinsvorsitzende. Weil die Besitzer ihre Gastwirtschaft aus Altersgründen schließen mussten, gab es für die Chorgemeinschaft keinen anderen Weg, als sich ein neues Domizil zu suchen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Vier Jahrzehnte Chor – das ist ein Anlass zum Feiern. „Und weil der Chor in Eineborn gegründet wurde, war es der Wunsch der meisten Chormitglieder, auch das Jubiläum in Eineborn zu feiern“, sagt Regina Götze. Zu einem Festkonzert wird deshalb am 27. April in die Eineborner Kirche eingeladen. Gemeinsam mit dem befreundeten Männerchor 1860 Zöllnitz und den Tröbnitzer Musikanten, mit denen der Chorverein Täler ebenfalls schon zusammen auftrat, wird ein etwa 90-minütiges Konzert geboten, bei dem der Jahreszeit entsprechend vor allem Frühlingslieder gesungen werden. Alte und neue Stücke aus dem 130-Lieder umfassenden Repertoire des Chorvereins Täler werden präsentiert. Im Anschluss an das Festkonzert wird zu einem gemütlichen Beisammensein ins Festzelt am Gemeindehaus eingeladen. Kaffee, Kuchen sowie weitere Speisen und Getränke stehen bereit. Die Hälfte der Kollekte will der Chor der Kirchgemeinde für Sanierungsmaßnahmen spenden, der Rest soll dem Chorverein zugutekommen.

Susann Seidel-Glück striezt uns auch mal und tritt nicht eher mit uns auf, bis alles perfekt ist. Sie hat Anspruch und Ehrgeiz. Vereinsvorsitzende Regina Götze - über die Leiterin des Chorvereins Täler e.V.

Seit 14 Jahren leitet Susann Seidel-Glück den Chorverein Täler. „Sie striezt uns auch mal und tritt nicht eher mit uns auf, bis alles perfekt ist. Sie hat Anspruch und Ehrgeiz“, sagt die Vereinsvorsitzende. Zuvor war 19 Jahre lang Werner Glück aus Stadtroda, der Vater von Susann Seidel-Glück, Chorleiter. Aus gesundheitlichen Gründen habe er sich zurückziehen müssen. In den ersten sieben Jahren seines Bestehens leitete Renate Lübke die anfangs 43 Sängerinnen und Sänger an.

Volks- und Wanderlieder sowie Liedgut der klassischen und konzertanten Chormusik sind das Markenzeichen des Chores. Mit Stücken von Schubert über Mozart, Brahms, Lorenz Mayerhofer bis Beethoven und Mendelssohn Bartholdy sind berühmte deutsche und österreichische Komponisten vertreten. Gesungen werden hauptsächlich deutsche Lieder, zuweilen auch Stücke auf Latein und in Schwedisch-Deutsch. Zu den Lieblingstiteln des Chores gehören beispielsweise „Kein schöner Land in dieser Zeit“, „Die Wunder dieser Welt“ und „Erlaube mir, feins Mädchen“.

Saale-Holzland: Der Chorverein Täler ist eine „gefestigte Gemeinschaft“

„Wir sind nicht nur ein gemischter, sondern auch ein glücklicher Chor“, sagt Christine Koch. Ihr ist es mitzuverdanken, dass es den Chor überhaupt gibt und 13 Jahre lang war sie die erste Vorsitzende der Sängergruppe. „Wir sind eine gefestigte Gemeinschaft, zu der auch die Ehepartner gehören. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist groß, sollte jemand mal Probleme haben.“ So werde nicht nur gemeinsam gesungen, sondern beispielsweise auch gemeinsam gewandert. Zu runden Geburtstagen, Hochzeiten, aber auch zu Trauerfeiern bei Chormitgliedern, sind die anderen Sängerinnen und Sänger oftmals mit eingeladen.

Mehr zum Thema

Schöne Erinnerungen an bisher 25 gemeinsame Chorfahrten können die Chormitglieder ebenfalls teilen. Deutschlandweit waren sie unterwegs und besuchten unter anderem Bamberg, Würzburg, das Zittauer Gebirge und die Rudelsburg in Bad Kösen. Im Erzgebirge trafen sie auf Jens Weißflog, auf der Leuchtenburg sangen sie mit Gunther Emmerlich und im Kaisersaal in Erfurt durften sie das Rahmenprogramm für die Auszeichnung von Ehrenamtlichen mitgestalten.

Der Abend klang dann für uns in einem Brauereigasthof aus. Plötzlich erschienen dort beide wieder und Gorbatschow hat mit uns gesungen. Regina Götze - Vorsitzende des Chorvereins Täler e.V.

„In Halle haben wir im Jahr 2000 Gorbatschow und Genscher getroffen“, sagt Regina Götze. Fast zehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung kamen die zwei außenpolitischen Wegbereiter der deutschen Einheit zu Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm in Halle zusammen. Der damalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, und der frühere Bundesaußenminister, Hans-Dietrich Genscher, seien gerade auf dem Markt in Halle gefilmt worden, als sich die Thüringer Chormitglieder dort umschauten. „Der Abend klang dann für uns in einem Brauereigasthof aus. Plötzlich erschienen dort beide wieder und Gorbatschow hat mit uns gesungen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Sie informiert, dass die Chorreise in diesem Jahr nach Potsdam und Umgebung führt.

Der Chorverein Täler e.V. lädt am 27. April um 14.30 Uhr in die Kirche nach Eineborn ein zum Festkonzert anlässlich des 40. Gründungsjubiläums des Chores. © OTZ | Anne Starkloff

Neben schönen Zeiten habe es auch eine besonders schlimme gegeben: die Corona-Zeit. Keine Treffen und kein gemeinsames Singen waren möglich. Doch auch daraus habe sich etwas Positives ergeben: Nach Corona konnten neun neue Chormitglieder gewonnen werden.

Was sich die Chorgemeinschaft wünscht?: Dass noch ein paar mehr Männerstimmen ins Team kommen.

Termin: Samstag, 27. April, 14.30 Uhr, Kirche Eineborn: Festkonzert zum 40. Gründungsjubiläum des Chorvereins Täler e.V. unter der Leitung von Susann Seidel-Glück