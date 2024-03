Pößneck. Ein 38-Jähriger ist mit seinem Rollstuhl in Pößneck vom Weg abgekommen und in die Kotschau gestürzt.

Ein 38-Jähriger ist am Samstag gegen 15.45 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in die Kotschau in Pößneck gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war er auf dem Weg an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße unterwegs, als er aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems vom Weg abkam.

Er stürzte eine Böschung hinab und fiel in die Kotschau. Ein zufällig vorbeikommender 44-jähriger Passant erkannte den Notfall, befreite den Verunglückten vom Rollstuhl und zog den Mann anschließend aus dem Wasser.

Mithilfe der Feuerwehr und von Rettungskräften wurde der schwer verletzte Rollstuhlfahrer aus dem Böschungsbereich gerettet. Er kam in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung.

