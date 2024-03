Gertewitz/Hirschberg/Ziegenrück. Im Saale-Orla-Kreis wurden am Wochenende mehrere Personen bei Verkehrsunfällen verletzt.

Am Freitagnachmittag fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer in Ziegenrück in der Körnerstraße entlang, als er aus bisher unbekannten Gründen zu Fall kam und sich dabei verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstagmittag fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Auto in Hirschberg die Hofer Straße entlang. Nach Angaben der Polizei beachtete er an einer Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 70-jährigen Mopedfahrers nicht und stieß mit diesem zusammen. Der Mopedfahrer wurde dabei verletzt.

Autofahrer kommt von Straße ab

Am Sonntagvormittag war ein 18-jähriger Autofahrer auf der K206 aus Grobengereuth kommend in Richtung Gertewitz unterwegs. Laut Polizei kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam dann wieder auf den Rädern zum Stehen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

