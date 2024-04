Pößneck. Freiwillige Feuerwehr über Stunden bis in den Dienstagmorgen hinein im Einsatz.

Der Sturm vom Montagabend hat in der Hohen Straße in Pößneck kurz nach 21 Uhr eine riesige Trauerweide umgeweht. „Hierbei wurden ein Pkw total zerstört und ein weiterer schwer beschädigt“, wobei auch das zweite Fahrzeug wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden sei, wie der Pößnecker Stadtbrandmeister René Lippke am Dienstagmorgen mitteilte.

Schlimm habe es auch das Haus auf dem Grundstück getroffen. Das Dach sei schwer beschädigt worden.

„Glück im Unglück hatte ein Kind der Familie, denn ein großer Ast des Baumes durchschlug das Dach des Hauses und landete im Bett des darin schlafenden Kindes“, so Lippke. „Hätte das Kind nur ein wenig anders gelegen, hätte das Ganze einen dramatischen Ausgang gehabt“, so der Stadtbrandmeister. Die insgesamt vier Bewohner der Doppelhaushälfte seien mit dem Schrecken davon gekommen.

Die Beseitigung des Baumes, der zu einem Nachbargrundstück gehört, habe sich schwierig gestaltet, da dieser „stattlichen Ausmaße“ beziehungsweise eine großen Krone hatte. Die Aufgabe sei „nur mit viel Aufwand und Augenmaß“ zu bewältigen gewesen, berichtet Lippke.

Zu einem weiteren witterungsbedingten Einsatz sei es für die Freiwillige Feuerwehr Pößneck am Montagabend ebenfalls kurz nach 21 Uhr in Schlettwein beziehungsweise in Richtung Trannroda gekommen. Hier sei ein Baum zu beseitigen gewesen, der über die Straße gestürzt war.

Die Freiwillige Feuerwehr Pößneck sei am Montagabend über Stunden bis gegen 2 Uhr in den Dienstag hinein im Einsatz gewesen.

81 Einsätze zählt die Freiwillige Feuerwehr Pößneck schon in diesem Jahr. „Unsere Einsatzkräfte sind ganz schön gefordert“, sagte Feuerwehrkommandant René Lippke. Die Zahl der Einsätze nimmt für die Freiwillige Feuerwehr Pößneck seit mehreren Jahren kontinuierlich zu.

