Gedenken als Bekenntnis zu Toleranz und Frieden

Schmiedebach. Der 79. Jahrestag der Befreiung des KZ-Außenlagers Laura in Schmiedebach wurde am vergangenen Freitag, 12. April, in einer Gedenkveranstaltung gewürdigt. Rund 70 Personen, darunter Mitglieder des Fördervereins, des Kreistages, des Landtages sowie der „Omas gegen rechts“ nahmen an der gemeinsamen Kranzniederlegung teil. Erster Beigeordneter und Landtagsabgeordneter Maik Kowalleck begrüßte die Gäste und sprach sich dafür aus, extremistischen und antidemokratischen Bestrebungen entschlossen entgegenzutreten.

Die große Resonanz auf die Veranstaltung sei dabei ein ermutigendes Zeichen, sagte Kowalleck. Der Landkreis unterstütze die Arbeit der Gedenkstätte auf vielfältige Weise, unter anderem durch eine Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt zur Zusammenarbeit mit den Schulen der Region. Auch Kirsten van Hasselt, Enkelin des ehemaligen Häftlings Herman van Hasselt, wies in ihrer Rede auf die Kriege in der Ukraine und in Palästina hin, die aus Hass und Vorurteilen entstanden seien. Man könne der Erinnerung an die Opfer in Laura nur gerecht werden, wenn man allen Formen von Intoleranz entgegentrete und bei Unrecht nicht schweige. „Wir müssen den Kreislauf des Hasses durchbrechen, damit alle Menschen in Frieden und Harmonie leben können“, sagte van Hasselt.

Kirsten van Hasselt und Maik Kowalleck bei der Kranzniederlegung zum 79. Jahrestag der Befreiung in der KZ-Gedenkstätte Laura bei Schmiedebach. © Landratsamt | Peter Lahann

Diesem Aufruf schloss sich auch Dorit Gropp, die Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte an. Im Landkreis entstehe derzeit ein neues Netzwerk gegen Rechtsextremismus. Dies sei eine Reaktion auf eine Konferenz von Rechtsextremen in Potsdam im November vergangenen Jahres.

Bewegender Höhepunkt der Gedenkveranstaltung war eine Textlesung der Studentin Alessandra Karlen. Sie hatte im vergangenen Jahr zum 94. Geburtstag von Anne Frank ihre Gedanken in einem Text festgehalten. „Ich sitze hier, sehe dich vor mir. Heute ist dein Geburtstag. Heute wärst du 94 Jahre alt geworden, aber du! Du durftest nicht alt werden, musstest schon mit 15 sterben. Wir können vielleicht sagen, das wir nicht Schuld sind, an dem was geschah. Aber damit sind wir doch nicht entschuldigt, von der Verantwortung die wir haben“, las die junge Frau. Es sei wichtiger denn je, zusammen zu stehen.

Im Anschluss an die Reden legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gestecke und Blumen am Gedenkstein und an der Grabplatte des in Laura beigesetzten ehemaligen Häftlings Herman van Hasselt nieder.

Grüne Landessprecher kommen nach Rudolstadt

Der Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen lädt gemeinsam mit dem Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt alle Interessierten für Dienstag, 19 Uhr, in die Galerie KW2, Kirchgasse 2, in Rudolstadt „Auf ein Wort vor Ort“ in Rudolstadt ein, mit der Landessprecherin Ann-Sophie Bohm und dem Landessprecher Max Reschke.

„In diesem Format möchten wir mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, erfahren, was sie bewegt, Fragen beantworten und gemeinsam diskutieren“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Künstlerinnengespräch mit Tiermalerin in Schwarza

Zu einem Künstlerinnengespräch anlässlich der aktuellen Ausstellung „Tiere im Fokus“ wird am Sonnabend, 15 Uhr, in die AWO-Begegnungsstätte Kopernikusweg in Rudolstadt-Schwarza-Nord eingeladen.

Sandra Anske, von Jugend an eine leidenschaftliche Zeichnerin, fand in ihrer beruflichen Laufbahn zunächst im traditionellen Handwerk des Porzellanmalens ihre kreative Erfüllung. Doch die Zeiten änderten sich und nach einer Phase ohne künstlerische Betätigung fand sie schließlich zurück zu ihrer Leidenschaft, diesmal jedoch mit einer neuen Ausrichtung – der Tiermalerei.

Seit sechs Jahren ziert ihr feines künstlerisches Gespür für Tiere die Leinwand, wobei Tierporträts zu ihrem Markenzeichen avancierten. Ihre Werke geben nicht nur einen Einblick in Anskes besondere Beziehung zu diesen Geschöpfen, sondern reflektieren auch ihre emotionale Verbundenheit zu den dargestellten Tieren.