82-jährige Radfahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Die 82-jährige Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Nobitz Bei einem Unfall in der Gemeinde Nobitz im Altenburger Land ist eine 82-Jährige schwer verletzt worden.

In Nobitz im Altenburger Land kamen am Mittwoch Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Den Angaben zufolge kam es gegen 14.30 Uhr in der Wilchwitzer Straße / Altenburger Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Rdafahrerin.

Durch die Kollision sei die 82-jährige Radfahrerin gestürzt. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

