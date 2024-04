Jena. Gerade erst hatte der FCC-Spieler die Auszeichnung der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ erhalten, da legt er nach.

Schafft Elias Löder vom FC Carl Zeiss Jena die Titelverteidigung beim Kacktor des Monats? Der Gewinner der WDR-Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ist auch im März fürs Kacktor des Monats nominiert. Und auch der Erzrivale FC Rot-Weiß Erfurt war beteiligt.

In der Sendung am Sonntagabend stellt Moderator Arnd Zeigler die Kandidaten für den März vor (WDR, 22.15 Uhr). Im Thüringenderby hatte Elias Löder richtig spekuliert. Lucas Zeller spielte einen schlampigen Rückpass auf Torhüter Lukas Schellenberger, der diesen verstolpert und so Löder zum 2:0 verhilft.

„Unser nächster Kandidat gehört hier schon fast zum Inventar“

Diesmal wird der Jenaer Stürmer als Kandidat 3 geführt. „Unser nächster Kandidat gehört hier schon fast zum Inventar“, wird es in der Sendung heißen. „Unsere Trophäe aus dem Februar scheint dem Jungen richtig gut gefallen zu haben, zack haut er direkt die nächste Bewerbung raus! Lieber Elias, wir haben dich auch lieb.“ Als weitere Kandidaten sind Marko Madzar (SV Rot-Weiß Wölf), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Karl Hein (Estland Nationalmannschaft) und Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim) mit nominiert. Hier können Fans über das Kacktor im Monat März abstimmen.

Im Februar hatte Löder mit seinem Tor aus dem Spiel gegen den SV Babelsberg 03 gewonnen. Der Top-Torjäger der Regionalliga Nordost zog aus der Ferne ab. Der Ball prallte gegen den Pfosten und direkt auf den Kopf des sich hechtenden Torhüters Luis Klatte, der mit einem Flugkopfball zum 1:0 für Jena verwandelte. Die Zuschauer wählten den Treffer und Löder erhielt eine Klobrille als Trophäe. „Das Tor war nicht Kacke von mir. Dem Torhüter kann man keinen Vorwurf machen“, sagte Löder.

Mitspieler geben Bewerbung für den Monat April ab

Im März war ihm noch ein weiteres Tor gelungen aus der Kategorie Kacktor. Gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock erlief er einen zu kurzen Rückpass und schoss zum 3:1 ein. Allerdings machen ihm seine Mannschaftskameraden Konkurrenz um die Nominierung im April. Gegen den FC Energie Cottbus schoss Justin Smyla bei einer missglückten Rettungsaktion den Kapitän Bastian Strietzel an, von dem der Ball mit einer Bogenlampe ins Tor prallte.

