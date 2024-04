Jena. Der Torhüter des FC Rot-Weiß Erfurt hat dem Top-Stürmer der Regionalliga Nordost zu einer besonderen Fernsehauszeichnung verholfen.

Das Double ist geschafft: zumindest für Elias Löder vom FC Carl Zeiss Jena. Dem Stürmer gehört ein neuer Rekord. Er hat als erster Spieler überhaupt seinen Titel „Kacktor des Monats“ in der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ verteidigt.

Moderator Arnd Zeigler gab in der WDR-Sendung am Sonntagabend bekannt, dass Löder auch das Kacktor des Monats März erzielt hat. Das kuriose Tor gelang ihm im Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt unter tatkräftiger Hilfe der Defensive. Lucas Zeller spielte einen schlampigen Rückpass auf Torhüter Lukas Schellenberg, der diesen verstolperte und so Löder zum 2:0 einlud.

Zuschauer finden Löders Tor besser als Bundesliga-Fehlgriffe

Die Zuschauer der Sendung wählten Löders Treffer zum Kacktor des Monats. Damit ließ er unter anderem Alexander Nübel vom VfB Stuttgart und Benedikt Gimber vom 1. FC Heidenheim hinter sich. Im Februar hatte Löder mit seinem Tor gegen den SV Babelsberg gewonnen. Sein Fernschuss gegen den Pfosten prallte an den Kopf des sich hechtenden Torhüters und von dort in die Maschen.

Für den neuerlichen Gewinn erhielt Löder wieder eine Klobrille spendiert. Für die Übergabe der Trophäe hatten sie sich beim FC Carl Zeiss etwas besonderes einfallen lassen. Sie bestellten Löder zu einem Fototermin für neue Fanklamotten. Pressesprecher Andreas Trautmann trug eine heimliche Botschaft auf dem Trikot, die Löder beim Sichten der Fotos entdeckt hat. Anschließend widmete er die Auszeichnung seiner Mannschaft und versprach weitere Bewerbungen.

Elias Löder hat schon mehrere Trophäen für Tore gesammelt

Löder führt damit nicht nur mit 22 Treffern die Torjägerliste der Regionalliga Nordost an, er hat schon zwei Titel in dieser Saison eingeheimst. Gegen den Berliner AK legte er mit dem nächsten Tor nach, bei dem Keeper Luis Zwick nicht gut aussah. Aber nicht nur für kuriose Tore steht der 23-Jährige, der schon ein besonders schönes Tor für Germania Halberstadt erzielt hat. Die Zuschauer der Sportschau wählten es zum Tor des Monats.

