Thüringen-Ticker-Archiv: Alle Nachrichten vom 31. August bis 5. September 2021

Hier lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus Thüringen vom 31. August bis 5. September 2021 kompakt auf einen Blick.

Sonntag, 5. September

19.21 Uhr: Corona-Ampel auf "Gelb": Betroffene Thüringer Regionen reagieren unterschiedlich

Nach dem Thüringer Frühwarnsystem erreichten die kreisfreie Stadt Suhl und der Landkreis Hildburghausen am Sonntag die Warnstufe „Gelb“, wie aus einer Übersicht des Thüringer Gesundheitsministeriums hervorgeht. In den zwei Südthüringer Kommunen liegt sowohl die Inzidenz bei Neuinfektionen und die der Krankenhausbehandlungen im Zusammenhang mit Corona seit Tagen über dem jeweiligen Schwellenwert von 35 beziehungsweise 4. So unterschiedlich reagieren beide Regionen auf die Situation.

17.30 Uhr: Zweite Runde im Thüringer Fußball-Landespokal: Alle Ergebnisse

In der zweiten Runde des Thüringer Landespokals im Fußball haben unter anderem der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt die nächste Runde erreicht. Alle Ergebnisse im Überblick.

Schuhwechsel ins Glück – Erfurt Nord lässt Wacker Nordhausen im Pokal stolpern

15.30 Uhr: Diese neun Thüringer Aussteller sind auf der IAA in München

Die Internationalen Automobilausstellung (IAAmobility) in München steht unter dem Vorzeichen der Mobilitätswende. An der am Dienstag beginnenden Branchenschau beteiligen sich auch diese neun Firmen aus Thüringen.

12.25 Uhr: Jenaer Infektiologe: Corona an Thüringer Schulen nicht einfach laufen lassen

"Nach allem, was wir über Delta wissen, kann man es nicht einfach laufen lassen", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse noch nicht genau, ob Kinder schwerer an der inzwischen vorherrschenden Delta-Variante erkranken als an den bisher in Deutschland kursierenden. Es gebe zumindest Berichte über steigende Hospitalisierungsraten.

11 Uhr: Querdenker bedrängt Laschet bei Wahlkampf-Auftritt in Erfurt

Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist beim Wahlkampfauftritt in Erfurt von einem bekannten Mann aus der Querdenker-Szene bedrängt worden. So hat er seinen Umgang mit einem Corona-Maßnahmengegner verteidigt.

9.45 Uhr: Aktueller Krankenhausplan wird in Thüringen wegen Corona verlängert

Die Landesregierung verschiebt die fälligen Neuplanungen zur künftigen Krankenhausstruktur nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) um ein Jahr. Die Lehren aus der Pandemie sollen sich Werner zufolge in der Krankenhausplanung niederschlagen. Das betreffe nicht nur die Sicherung eines flächendeckenden Kliniknetzes, sondern auch eine engere Kooperation der Häuser bei der Patientenversorgung. Die Pandemie habe zugleich gezeigt, dass die Häuser finanziell besser für derartige Ernstfälle aufgestellt werden müssen. In Thüringen gibt es rund 40 Akutkrankenhäuser. Vor der Pandemie behandelten sie jährlich annähernd 600.000 Patienten.

Werner: Lehren aus Corona-Pandemie sollen sich in künftiger Thüringer Krankenhausplanung niederschlagen

8.21 Uhr: Kriminelles aus Ostthüringen: Versuchter Mord, tödlicher Zusammenstoß und Vergewaltigung

Die Kriminalfälle der Woche spielen sich dieses Mal in Gera, Saalfeld, dem Landkreis Greiz und dem Altenburger Land ab.

Sonnabend, 4. September 2021

20.34 Uhr: Großeinsatz wegen womöglichem Absturz an der Grenze zu Thüringen

Ein Leichthubschrauber soll an der Grenze zu Thüringen abgestürzt sein. Die Rettungskräfte waren am Sonnabend auch mit mehreren Hubschraubern im Großeinsatz. Abends wurde die Suche abgebrochen.

Großeinsatz wegen womöglich abgestürztem Leichthubschrauber Großeinsatz wegen womöglich abgestürztem Leichthubschrauber Ein Leichthubschrauber soll am Sonnabend an der Grenze zu Thüringen abgestürzt sein. Die Rettungskräfte waren daher auch mit mehreren Hubschraubern im Großeinsatz. Foto: Silvio Dietzel

19.30 Uhr: Zwei verletzte Mediziner: Mann soll bei Impfaktion in Gera zugeschlagen haben

In Gera ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung ein mobiles Impfteam von einem aufgebrachten Mann tätlich angegriffen worden. Er wollte einen Impfausweis, ohne sich impfen zu lassen.

16 Uhr: Landespokal im Fußball

Das sind die Ergebnisse der Begegnungen in Thüringen am Samstag.

12.48 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter - Erster Kreis vor schärferen Regeln

In Thüringen ist die Corona-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Samstag auf 28,9 gestiegen. Aktuell müssen acht Patienten beatmet werden. Dem ersten Landkreis in Thüringen drohen schärfere Regeln.

12.23 Uhr: Thüringer CDU fordert: Keine neuen Schulden und maximal 11,7 Milliarden Euro

Die CDU nennt ihre Schmerzgrenze bei neuen Schulden und dem Haushalt. Sie unterstützt dabei SPD-Finanzministerin Taubert. Gegenwind gibt es in den Ministerien, die weit höhere Ausgaben einplanen.

10.34 Uhr: Polizei erwartet Störungen bei Neonazi-Prozess in Mühlhausen

Im April 2018 werden zwei Fotojournalisten im Eichsfeld fast totgeprügelt. Erst jetzt wird verhandelt. Am Landgericht Mühlhausen droht ein Ausnahmezustand.

10.20 Uhr: Nach tragischer Verkettung: Mann stirbt bei Unfall auf A4

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf ein tödlicher Unfall. Auslöser war ein Pannen-Pkw auf dem Standstreifen.

10.01 Uhr: Annett Louisan in Zeulenroda vor hunderten Fans in Zeulenroda

Rund 700 Besucher, darunter einige Zaungäste, strömten Freitagabend zur Seestern-Bühne in Zeulenroda-Triebes, um die Annett Louisan zu erleben. Die Fotos sehen Sie hier:

Annett Louisan in Zeulenroda vor hunderten Fans Annett Louisan in Zeulenroda vor hunderten Fans Rund 700 Besucher, darunter einige Zaungäste, strömten am Freitagabend zur Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda-Triebes am Bioseehotel, um die Sängerin Annett Louisan live zu erleben. Foto: Andreas Freitag

8.21 Uhr: Streit um kostenfreie Schullaptops in Thüringen

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wird von Teilen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition wegen der schleppenden Ausstattung der Schulen mit kostenfreien Tablets für jeden Schüler kritisiert. So verteidigt sich der Minister.

8.01 Uhr: Ramelow: Zwischen Gera und Jena war Zweigleisigkeit und Elektrifizierung versprochen

Thüringens Ministerpräsident gibt spannende Einblicke in den Ostthüringer Bahnverkehr von Mitte-Deutschland über Jena, Höllental- und Oberlandbahn bis zur Pfefferminzbahn als S-Bahn: Welche Projekte sind realistisch?

7.30 Uhr: Schuleinführung in Thüringen für 19.200 Mädchen und Jungen

Für rund 19.200 Mädchen und Jungen in Thüringen beginnt mit der Schuleinführung ein neuer Lebensabschnitt. Vor dem ersten Unterrichtstag am Montag erhalten die Sechs- und Siebenjährigen die von den meisten heiß ersehnten Zuckertüten. Die Zahl der Schulanfänger ist dabei gestiegen.

Freitag, 3. September 2021

21 Uhr: Starke Einschränkungen im Thüringer Zugverkehr am zweiten Streiktag

Am letzten Ferienwochenende in Thüringen müssen sich Reisende auf ausfallende oder verspätete Züge einstellen - der GDL-Streik legt die Region weiter lahm.

19.50 Uhr: 24 Millionen Euro für Wismut-Erbe in Ostthüringen

Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, Sachsens, Thüringens und der Wismut GmbH haben am Freitag in Gera ein Verwaltungsabkommen zum Umgang mit dem Erbe des früheren Bergbauunternehmens Wismut unterzeichnet. Wie das Projekt dazu beitragen soll, Wirtschaft, Tourismus und Kultur miteinander zu verbinden.

19 Uhr: Status der Thüringer FDP soll bei Sondersitzung des Landtags geklärt werden

Novum im Thüringer Landtag: Mit der FDP wird erstmals eine Fraktion diesen Status verlieren, der mit weitgehenden Rechten verbunden ist. Wie das Parlament damit umgeht, soll in der kommenden Woche beraten werden.

17.45 Uhr: Freundliches Spätsommerwetter am Wochenende

Freundliches Spätsommerwetter können die Menschen in Thüringen am Wochenende genießen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird mit einer nordwestlichen Strömung mäßig-warme bis warme Meeresluft herangeführt. Bis zum Wochenanfang gibt es laut Vorhersage viel Sonne, auch Wolken sind möglich. Es werde warm und bleibe niederschlagsfrei. Nachts ziehe Nebel auf, der sich in den Vormittagsstunden auflöse. Es wehe ein schwacher Ostwind. Der Vorhersage zufolge werden am Samstag zwischen 22 und 25 Grad und am Sonntag zwischen 22 und 24 Grad erwartet. Im Bergland können die Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad erreichen. (dpa)

16.55 Uhr: Mutter vom Auto überfahren: Rehkitz findet in Lehnstedt ein neues Zuhause

Vor knapp dreieinhalb Monaten fand ein Jäger ein damals nur einen Tag altes Rehkitz. Seine Mutter war von einem Auto überfahren worden. Waidgerecht hätte er das Tier töten können, um ihm den Fuchs oder das nächste Auto zu ersparen. Er aber rief seinen Sohn Frank an, und der sagte: „Bring es her.“

16.09 Uhr: 16-jährige Mopedfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis ist eine 16-jährige Mopedfahrerin ums Leben gekommen. Sie kollidierte frontal mit einem Traktor. Um die 16-Jährige in eine Klinik zu fliegen, wurde nach ersten Informationen auch ein Helikopter angefordert - doch der konnte nicht starten.

15 Uhr: CDU-Kanzlerkandidat Laschet macht Wahlkampf in Thüringen

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, besucht am Freitag ab 14 Uhr für Wahlkampfauftritte die Thüringer Städte Apolda, Eisenach und Erfurt. Dort trifft er mehrere Bundestagskandidaten der CDU. Die Terminankündigung sorgte im Vorfeld teils für Spott.

Am Freitag kommt @ArminLaschet zu uns nach #apolda. Ein gutes Omen für ihn. Nach seinem letzten Auftritt im November 2016 wurde er wenige Monate später #ministerpräsident im @landnrw. Nun kommt er also wieder nach Apolda und die #btw21 steht vor der Tür ☺️. #eineunion @connectcdu pic.twitter.com/LBJdTiZ5nt — Mike Mohring (@MikeMohring) August 31, 2021

14.10 Uhr: Deutlich mehr Wohngeld-Empfänger im Corona-Jahr 2020

Zum Ende des Corona-Jahres 2020 haben deutlich mehr Thüringer Haushalte Wohngeld erhalten als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Wohngeldhaushalte stieg im Jahresvergleich um 13,8 Prozent auf 20 345 (Stichtag: 31.12.). Damit erhielt rund jeder 55. Haushalt im Freistaat zum Jahresende 2020 Wohngeld. Der durchschnittliche Wohngeldanspruch stieg binnen Jahresfrist von 115 Euro auf 130 Euro. (dpa)

14.04 Uhr: Generalbundesanwalt ermittelt nach Anschlägen auf rechte Szene-Treffs

Wegen mehrerer Brandanschläge auf Immobilien der rechtsextremen Szene in Thüringen ermittelt der Generalbundesanwalt gegen bislang unbekannte mutmaßliche Linksextremisten. Es gehe um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, hieß es am Freitag aus Sicherheitskreisen. Demnach geht es um insgesamt fünf Anschläge mit Brandsätzen, die im April und Mai verübt wurden.

12.40 Uhr: Lehrer evangelischer Schulen starten mit neuen Geräten ins Schuljahr

Die Thüringer Lehrer der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland erhalten zum Start ins neue Schuljahr Laptops für den digitalen Unterricht. Die Geräte würden derzeit in das System des Schulträgers eingepflegt. Auch Erzieher, sonderpädagogische Fachkräfte und Referendare werden auf Wunsch mit den Geräten ausgestattet. Insgesamt seien 516 Geräte angeschafft worden. Die Evangelische Schulstiftung beschäftigt nach eigenen Angaben 655 Mitarbeiter, davon 398 Lehrer und 91 Erzieher. (dpa)

12.28 Uhr: Studie offenbart: Bedenken zum Homeoffice sind in Thüringen besonders hoch

Die aktuellen Trends in der Arbeitswelt – Homeoffice und Digitalisierung – wecken in Thüringen spürbar weniger Begeisterung als im Rest des Landes. Weniger als die Hälfte der hierzulande Berufstätigen empfindet den digitalen Wandel unterm Strich als Erleichterung im Beruf.

12.04 Uhr: Kein Bußgeld in Thüringen, wenn Lehrer Corona-Tests verweigern - aber Konsequenzen drohen

Thüringer Eltern, deren Kinder ungetestet in die Schule kommen, droht in der Corona-Pandemie künftig ein Bußgeld zwischen 60 und 250 Euro. Das gilt nicht für Eltern geimpfter oder genesener Kinder und Jugendlicher. Das Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Mittwoch in Erfurt angekündigt. Das Vergehen soll als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Aber wie verhält es sich bei Lehrern?

11.56 Uhr: Bestellstopp beim Impfstoff gegen Corona - Vorerst keine Lieferungen nach Thüringen

Kommende Woche liefert der Bund das erste Mal seit Beginn der Impfkampagne keinen Corona-Impfstoff nach Thüringen. Wie lange der Stopp andauert, konnte das zuständige Gesundheitsministerium nicht sagen. Die Lieferungen seien ausgesetzt worden, weil der Freistaat vorerst keine neuen Vakzine geordert habe. Mit der neuen bundesweiten Regelung würden Corona-Impfstoffe nicht mehr pauschal auf die Länder verteilt, sondern es werde nur noch geliefert, was zuvor bestellt wurde.

11.39 Uhr: Seehofer lehnt Thüringens Landesaufnahmeprogramm für Afghanen ab

Das von Thüringen geplante Landesaufnahmeprogramm für Angehörige im Freistaat lebender Afghanen kann nicht umgesetzt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehe für Landesaufnahmeprogramme der Bundesländer derzeit keine Notwendigkeit, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag auf Anfrage mit. "Bei einer Sonderinnenministerkonferenz am 18. August waren sich die Innenministerinnen und Innenminister der Bundesländer und der Bundesinnenminister hierüber einig", fügte sie hinzu.

11.34 Uhr: Nach Havarie gibt es nun Probleme bei der Wasserversorgung in Erfurt

Wegen einer Havarie im Wassernetz der Landeshauptstadt kommt es seit heute Morgen zu Beeinträchtigungen in der Versorgung. Betroffen sind die Stadtteile Rieth, Ilversgehofen, Johannesplatz, Johannesvorstadt, Andreasvorstadt, Brühlervorstadt und Altstadt.

🔴 Info 🔴 Heute Morgen kam es im Norden von #Erfurt zu einer Havarie im Wassernetz. Betroffen sind die Wohngebiete Rieth, Ilversgehofen, Johannesplatz, Johannesvorstadt, Andreasvorstadt, Brühlervorstadt und Altstadt. Dort kann es zu Druckschwankungen und Trübungserscheinungen… — Stadtwerke Erfurt (@SWE_Erfurt) September 3, 2021

11.33 Uhr: Heißluftballon landet auf Firmengelände in Arnstadt

Eine kuriose Meldung erreichte gestern Abend die Polizei in Arnstadt. Ein Heißluftballon sei auf einem Firmengelände gelandet. Anschließend sei ein Mann auf das Gelände gefahren und dieser komme der Aufforderung, dieses wieder zu verlassen, nicht nach.

10.17 Uhr: Schulstiftung will Gehalt für Grundschullehrer angleichen

Nachdem staatliche Grundschullehrer in Thüringen seit August mehr Gehalt bekommen, will auch die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland das Gehalt ihrer Grundschullehrer anpassen. Über die Details will die Stiftung heute informieren. Außerdem will sie vor dem Schulbeginn am Montag über die geplanten Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie informieren. Die Evangelische Schulstiftung hatte sich nach eigenen Angaben bereits zu Beginn der Sommerferien für eine Testpflicht in den ersten beiden Schulwochen entschieden. (dpa)

10.09 Uhr: Auto reißt Ampelanlage um: Schwerer Unfall auf der B7 bei Erfurt-Bindersleben

Auf der B7 bei Erfurt-Bindersleben hat es gestern Abend einen schweren Unfall gegeben. Am Abzweig zur A71 Richtung Schweinfurt sind aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge zusammengeprallt, eines der Autos riss in der Folge eine Ampelanlage um.

10.01 Uhr: Schon 70 Wochen Nordsee-Urlaub für Flutopfer gespendet

Eine Woche Urlaub an der Nordsee für Opfer der Flutkatastrophe - diese Spendeninitiative aus dem Wangerland zieht immer weitere Kreise. Bis Anfang September seien fast 70 Angebote von Ferienwohnungsbesitzern eingegangen, Gäste aus den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kostenlos aufzunehmen. Die Angebote kämen auch aus anderen Teilen Ostfrieslands und von den Inseln. Auch in Thüringen wurden 85 kostenlose Aufenthalte gespendet. (dpa)

9.40 Uhr: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der B4 Donnerstagabend schwer verletzt. Er kam in einer Kurve nahe Ellrich (Landkreis Nordhausen) Richtung Rothesütte von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Er wird dort auf der Intensivstation behandelt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

9.38 Uhr: Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Thüringen geplant

Der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur in Thüringen ist das Ziel eines Pilotprojekts im Raum Erfurt. Unter Federführung der Ferngas-Netzgesellschaft aus Schwaig bei Nürnberg gemeinsam mit den Firmen Boreas-Energie, Green Wind Energy und SWE-Energie sollen Anwendungen im Bereich Mobilität und Wärme durch grünen Wasserstoff aus regionalen erneuerbaren Energien CO-neutral werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Thüringer Klimaziele leisten.

Durchbruch des Wasserstoffes: So wollen Konzerne helfen Durchbruch des Wasserstoffes: So wollen Konzerne helfen

9.03 Uhr: Bahnstreik: Weiterhin starke Beeinträchtigungen in Thüringen

Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen sich Bahnreisende in Thüringen auch heute auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Der Ersatzfahrplan sei allerdings auch am zweiten Streiktag stabil angelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn heute Morgen. (dpa)

9.01 Uhr: Wald bei Hermsdorf: Gefährlicher Ort nicht nur für Allergiker

Foto: Frank Kalla

Es ist ein idyllischer Ort, das mit Lichtungen durchzogene und an Felder angrenzende und südlich des Hermsdorfer Kirchenholzes gelegene Waldgebiet. Weil hier auch noch die Ortsverbindungsstraße nach Reichenbach verläuft, lädt es auch Autofahrer zu einem Stopp und einer kleinen Wanderung ein. St. Gangloffs Revierförsterin Anna Maria Grund kann von einem Ausflug in das Waldgebiet allerdings nur abraten.

8.45 Uhr: Große Pläne für Nordhausens Gehege

Die Renaissance des Nordhäuser Geheges zum beliebten Ausflugsort nimmt zurzeit gewaltige Schritte. Denn für das Waldschlösschen heißt es: Schluss mit Dornröschenschlaf. Wo jahrelang ein Chinese Gäste bewirtete, soll noch in diesem Jahr ein neues Restaurant mit exquisiter europäischer Küche entstehen. Für die einstige Disco träumen die Investoren von einer rustikalen wie schicken Waldscheune für Hochzeiten und größere Feierlichkeiten.

8.33 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz erneut mit leichtem Anstieg

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter. Das Robert Koch-Institut gab heute die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 27,2 an (Vortag: 26,6). Damit ist Thüringen nach Sachsen-Anhalt (21,7) und Sachsen (25,1) das Bundesland mit dem geringsten Infektionsgeschehen. (dpa)

8.31 Uhr: Einkaufszentrum vom Erfurter Roten Berg wird zu Geröllhaufen

Foto: Marco Schmidt

Knapp 70 Prozent des am Roten Berg geplanten neuen Einkaufszentrums sind bereits vermietet. Das hat der Investor Karl-Heinz Zehentner von der Weimarer Unternehmensgruppe Zehentner und Seidel bestätigt. Mit der Eröffnung rechne er im Sommer 2023. Das alte Zentrum ist bereits abgerissen. Von ihm zeugt nur noch ein großer Geröllhaufen. Sorgen bereiten der Ortsteilbürgermeisterin Martina Rothe die Kinder und Jugendlichen, die immer wieder auf die Baustelle des Einkaufszentrums vordringen würden.

7.15 Uhr: Prozess wegen Angriffs auf Journalisten beginnt nach langer Zeit

Mehr als drei Jahre ist es her, dass zwei Journalisten im Eichsfeld bei der Recherche attackiert und schwer verletzt wurden. Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Mühlhausen der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter - beide gelten als Rechtsextremisten. Und erneut steht die Thüringer Justiz wegen ihres Umgang mit rechtsextremistischen Straftätern in der Kritik. Der zeitliche Abstand zwischen der Tat und dem Prozessbeginn macht etwa den Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes im Freistaat, Sebastian Scholz, fassungslos. "Das ist nicht nur eine Tortur für die betroffenen Kollegen", sagt Scholz. Mutmaßliche Straftäter könnten auch noch meinen, "dass politisch motivierte Übergriffe für sie folgenlos bleiben". (dpa)

7 Uhr: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist gestern Abend im Landkreis Hildburghausen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 17.50 Uhr am Ortsausgang Gießübel in Richtung Masserberg unterwegs, als er mit einem Kleintransporter zusammenprallte, der nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte.

Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Hildburghausen Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Hildburghausen Bei einem schweren Unfall ist in Südthüringen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb er noch an der Unfallstelle. Foto: News5

Donnerstag, 2. September 2021

20.55 Uhr: Ex-Bahnschlichter Ramelow sieht keine Grundlage für neue Schlichtung

Schon zweimal war Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow als Schlichter in Tarifkonflikten bei der Bahn im Einsatz - doch im jüngsten Angebot sieht er keine Grundlage für eine Schlichtung.

19.30 Uhr: Zahl der Einsatzkräfte in Thüringen sinkt

Thüringens Innenminister Maier (SPD) hat den aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die Thüringer Feuerwehren während des Lockdowns weitere Mitglieder verloren haben. Der Innenminister will die Zahl von 34.000 Einsatzkräften halten - doch das könnte schwierig werden.

18.30 Uhr: Ernte in Thüringen: Bessere Erträge und Preise als in Vorjahren

Viele Thüringer Landwirte zeigen sich in diesem Jahr mit der Ernte durchaus zufrieden. Sie sei besser ausgefallen als in den trockenen Vorjahren, durch den Regen im August aber vielerorts erschwert worden, sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, Donnerstag in Straußfurt. Allerdings zeigen sich bei der Erntebilanz große regionale Unterschiede. Der Agrarminister zieht eine gemischte Bilanz.

17.55 Uhr: Kommunen nutzen Landesgeld für Klimaschutzprojekte

Ein Klimaschutz-Sonderprogramm des Landes für die Kommunen mit einem Volumen von 11,5 Millionen Euro ist komplett ausgebucht. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Mehrzahl der 626 Gemeinden hätten sich daran beteiligt, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Donnerstag am Rande der Erneuerbare-Energien- und Klimakonferenz ihres Ministeriums in Weimar. „Das ist wirklich bemerkenswert. Zumal dafür nur etwa ein Monat Zeit war.“ Allerdings sei das Programm, bei dem die Kommunen abhängig von der Einwohnerzahl Geld abrufen konnten, nur eine einmalige Sache gewesen. Siegesmund plant nach eigenen Angaben den Abschluss eines Klimapaktes mit den Kommunen. Dazu solle es Gespräch mit den Landkreise sowie Städten und Gemeinden geben. (dpa)

17.13 Uhr: Wohnungsbrand in Sömmerda: Ältere Frau gerettet

Zu einem Wohnungsbrand kam es aus bisher ungeklärter Ursache in den frühen Abendstunden des Mittwochs in einem Mehrfamilienhaus in der Sömmerdaer Poststraße. Eine ältere Dame wurde von den Einsatzkräften gerettet, der Schaden am Wohnhaus ist immens.

16.30 Uhr: Gedenkstätte Buchenwald entfernt AfD-Wahlplakate

Die Gedenkstätte Buchenwald hat Wahlplakate der AfD auf ihrem Gelände entfernt. "Wir mussten gestern leider feststellen, dass die AfD unberechtigterweise Wahlwerbung in der Gedenkstätte Buchenwald aufgehängt hat. Die bereits zuvor beschädigten Plakate haben wir daher entfernt und sicher gestellt.

Wir prüfen derzeit rechtliche Schritte", sagte Gedenkstättensprecher Rikola-Gunnar Lüttgenau unserer Zeitung. Im Internet wird darüber lebhaft diskutiert.

15.30 Uhr: Land hilft Obstbauern und Winzern bei Frostschäden

Thüringen unterstützt Obstbauern und Winzer mit 1,2 Millionen Euro, um Frostschäden im vergangenen Jahr auszugleichen. Das Geld werde vom Land ausgezahlt. „Es ist wichtig, dass die Betriebe eine Perspektive haben“, sagte der scheidende Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Donnerstag bei der Vorstellung einer vorläufigen Erntebilanz in Straußfurt (Kreis Sömmerda). Eine finanzielle Unterstützung gehe an elf Obst- und Weinproduzenten im Freistaat. Unter anderem die Fahner Höhen nördlich von Erfurt sind als Obstanbaugebiet in Thüringen bekannt; bei Wein ist es vor allem die Region um Bad Sulza im Weimarer Land. (dpa)

14.56 Uhr: Festnahmen nach Vergewaltigung in Gera

Nach einer Vergewaltigung am Rande einer Veranstaltung im Geraer Hofwiesenpark hatte die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnte sie zwei Männer identifizieren, die nun vorläufig festgenommen wurden.

14.19 Uhr: Wissenschaftlicher Beirat sieht Schwächen im Frühwarnsystem

Das aktuelle Corona-Frühwarnsystem warnt nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats Thüringen nicht früh genug vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Das Frühwarnsystem habe "die Schwäche, dass es die frühe Warnung vor einer eskalierenden Situation in den Krankenhäusern nicht ermöglicht", heißt es in einer Aktualisierung der Herbstempfehlungen des Beirats. Er sieht die Zeit für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der Pandemie gekommen.

14.17 Uhr: Maier fordert Debatte über sogenannte "Unterstützungseinsätze" der Feuerwehren

Eine Debatte über Unterstützungseinsätze der Feuerwehren für Rettungsdienste hat Innenminister Georg Maier (SPD) bei der Vorstellung des aktuellen Brand- und Katastrophenschutzberichtes gefordert. Allein im Vorjahr hätten Anforderungen, um Rettungsdiensten zumeist Tragehilfe beim Krankentransport zu leisten, um etwa 300 Einsätze zugenommen. Insgesamt wurden die Thüringer Feuerwehren 3666 Mal zur Unterstützung der Rettungsdienste alarmiert.

12.54 Uhr: Nach Wetterkapriolen nur durchschnittliche Ernte 2021

Die Hoffnung der Thüringer Bauern auf eine überdurchschnittliche Ernte nach drei trockenen Jahren hat sich 2021 nicht erfüllt. Die Erträge seien bei großen regionalen Unterschieden wegen der starken Niederschläge im Sommer nur durchschnittlich. Das sagte der scheidende Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff heute bei der Vorlage der vorläufigen Erntebilanz in der Agrargenossenschaft Straußfurt (Kreis Sömmerda). (dpa)

12.52 Uhr: Frau in Werdau an Stichverletzungen gestorben - Mann nun in psychiatrischem Krankenhaus

Eine 43-Jährige und ihr dreijähriger Sohn sind gestern in Werdau, an der Grenze zum Kreis Greiz, tot aufgefunden worden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Zwickau hatte am selben Tag einen Unterbringungsbefehl gegen den beschuldigten Mann bzw. Vater erlassen. Anschließend wurde dieser in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Ergebnis der Obduktion starb die Ehefrau an mehreren Stichverletzungen im Oberkörper.

11.39 Uhr: Gewerkschaft Verdi setzt Warnstreiks im Thüringer Einzelhandel fort

Im Thüringer Einzelhandel gehen die Warnstreiks weiter. Nachdem bereits am Donnerstag die Arbeit vorübergehend niedergelegt wurde, sind die nächsten Streiks bereits geplant.

11.35 Uhr: Thüringen will Quarantäne für Schul- und Kindergartenkinder auf fünf Tage verkürzen

Thüringen will, dass die bisher geltende Corona-Quarantäne für Schul- und Kindergartenkinder von 14 auf fünf Tage verkürzt wird. Dafür setzt sich Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bei den Beratungen mit ihren Länderkollegen ein. Nach fünf Tagen soll das Kind getestet werden können. Wenn der Test negativ ist, endet die Quarantäne.

10.57 Uhr: Streik bei der Bahn trifft Osten besonders

Der dritte bundesweite Streik der Lokomotivführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn innerhalb weniger Wochen hat den Osten besonders hart getroffen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fielen heute zahlreiche Züge aus, manche fuhren mit erheblicher Verspätung. Im Fernverkehr waren laut Bahn nur rund 25 Prozent der Züge unterwegs. Im Regionalverkehr waren es in den drei Ländern lediglich gut 15 Prozent. Auch die S-Bahnen waren betroffen. Hier gab es aber zumindest einige Verbindungen mit längerer Taktung und verkürzten Fahrstrecken. (dpa)

10.52 Uhr: Pferdestute auf Koppel bei Weida schwer misshandelt

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur schweren Misshandlung eines Pferdes aufgenommen. Am Dienstag oder Mittwoch gelangte ein bislang unbekannter Täter auf die Pferdekoppel entlang der Alten Bergaer Straße bei Weida und misshandelte eine trächtige Stute. Der Unbekannte verletzte das Pferd dabei im Genitalbereich. Ein hinzugerufener Tierarzt versorgte die Stute.

10.36 Uhr: Bahnstreik: Straßenverkehr im Osten normal

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat heute Morgen auf den Straßen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kaum Auswirkungen gehabt. Es sei der übliche Morgenverkehr registriert worden, mehr Staus wegen des Streiks habe es nicht gegeben, teilten die Verkehrswarndienste der drei Länder mit. Auch in den Städten und den Zufahrtsstraßen sei nicht mehr los als üblich. (dpa)

10.34 Uhr: Prävention bei der Polizei soll in Thüringen gestärkt werden

"Seien Sie auf solche Betrüger vorbereitet. Handeln Sie in Verdachtsfällen schnell, die Polizei hilft Ihnen dabei." Das führt die Thüringer Polizei auf ihrer umfangreichen Internetpräsenz unter dem Titel "Prävention für Senioren" auf. Wie steht es aber um die Ausstattung der Polizei mit sogenannten Präventionsbeamten?

10 Uhr: Afghane in Erfurt fürchtet Rache der Taliban

Hamid Rahimi (Name geändert) ist müde, blickt sein Gegenüber kaum an, immer wieder sinkt sein Kopf auf die Tischplatte. Kein Wunder. Der 22-jährige Afghane, der seit 2015 in Erfurt lebt, hat seit Monaten keine Nacht durchgeschlafen, kaum gegessen. „Die Gedanken gehen nicht aus meinem Kopf, ein Karussell, Tag und Nacht“, murmelt er. Seine Familie ist in Lebensgefahr. Da ist er sich sicher. Denn, als Unterstützer der afghanischen Polizei und der bisherigen Regierung ist sie – genauso wie die hier mehr beachteten Ortskräfte – für die Taliban eine Zielscheibe. Hier erzählt Hamid seine und ihre Geschichte.

9.36 Uhr: Nora Tschirner und der Weimar-"Tatort": "Es geht nicht weiter"

Nora Tschirner (40) kommt wohl nicht als Weimarer "Tatort"-Kommissarin auf den Bildschirm zurück. "Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter", sagte sie. Seit 2013 ermittelte sie als Kira Dorn mit Kollege Christian Ulmen (45) in der Rolle als Lessing - bis dieser im Neujahrs-"Tatort" 2021 den Serientod starb. Zur Frage, ob nach diesem Fall mit dem Titel "Der feine Geist" für immer Schluss mit der jetzigen Besetzung und Weimar sei, hielt sich der verantwortliche Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) damals bedeckt. Der Sender dankte Tschirner Anfang Januar für elf Fälle in gut sieben Jahren. "Den Fans versprechen wir: Thüringen bleibt MDR-Krimi-Standort!"

9 Uhr: Medizinstudium in Erfurt: So funktioniert die Auswahl und das kostet das Studium

Auf dem Gelände des Helios-Klinikums und in der Umgebung sollen ab 2022 Studenten ihrem Medizinstudium nachgehen. Mit der Zulassung der Health and Medical University (HMU) durch den Freistaat hat Erfurt wieder eine – wenn auch nichtstaatliche – medizinische Hochschule. Im Jahr 1993 war die Medizinische Akademie aus DDR-Zeiten abgewickelt worden. So werden Studentinnen und Studenten ausgewählt und das kostet das Studium im Monat.

8.50 Uhr: Erste Erntebilanz für Thüringen wird gezogen

Thüringens Bauernverband legt heute zusammen mit dem Agrarministerium eine erste Erntebilanz für 2021 vor. Wechselhaftes Wetter und Regen hatten den Landwirten im August Probleme beim Einbringen der Getreideernte gemacht. Winterweizen oder Sommergerste waren später als in Vorjahren geerntet worden. Trotzdem gehen Prognosen von einer insgesamt guten Ernte bei gestiegenen Erzeugerpreisen für die Bauern aus. Insgesamt ist die Ernte noch nicht abgeschlossen. Es stehen u.a. Zuckerrüben aus, denen nach Einschätzung von Fachleuten der viele Regen in diesem Sommer gut getan hat. (dpa)

8.45 Uhr: Wegen Bahnstreik: Auch in Thüringen starke Einschränkungen

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bei der Deutschen Bahn führt seit heute Morgen zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen in Thüringen. Der Ausstand im Personenverkehr sei um 2 Uhr angelaufen, bestätigte eine Bahnsprecherin.

Bahnstreik: Diese Rechte haben Fahrgäste, wenn die Bahn streikt Bahnstreik: Diese Rechte haben Fahrgäste, wenn die Bahn streikt

8.28 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab heute die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 26,6 an (Vortag: 24,8). Damit ist Thüringen nach Sachsen-Anhalt (18,9) und Sachsen (22,7) das Bundesland mit dem geringsten Infektionsgeschehen. (dpa)

8.27 Uhr: Vertrauensverlust, Arbeitsdruck und schlechtes Arbeitsklima: Jenaer Klinikchef in der Kritik

Am Universitätsklinikum in Jena rumort es. Ärzte und Mitarbeiter verlassen die Poliklinik für Frauenheilkunde und Fortpflanzungsmedizin in Scharen. Mediziner und UKJ-Vorstand treffen sich mittlerweile vor dem Arbeitsrichter.

8.04 Uhr: Innenminister stellt Brand- und Katastrophenschutzbericht vor

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stellt heute den Brand- und Katastrophenschutzbericht des Landes für das vergangene Jahr vor. Nach Angaben des Innenministeriums geht daraus u.a. hervor, wie oft Feuerwehren und andere Retter im Freistaat zu einem Einsatz gerufen werden. Alle 17 Minuten sei 2020 eine Alarmierung erfolgt, hieß es im Vorfeld der Vorstellung des Berichts. (dpa)

8.03 Uhr: Oberbürgermeister sieht Grenze überschritten - Weimar kritisiert Denkmaldekoration

Foto: Michael Reichel / dpa

Als unangemessen hat es OB Peter Kleine bezeichnet, "das Goethe-Schiller-Denkmal anhaltend leichtfertig als Requisitenhalterung für diverse Wahlkampfthemen herabzuwürdigen". Ohne Die Linke zu nennen, sieht Peter Kleine eine Grenze überschritten.

7.25 Uhr: Klimaschutz-Sonderprogramm bei Thüringer Kommunen gefragt

Mit dem in Thüringen erreichten Stand der Energiewende und weiteren Schritten beschäftigt sich heute eine Konferenz des Umweltministeriums in Weimar. Schwerpunkte der Erneuerbare-Energien- und Klimakonferenz seien neue Arbeitsplätze sowie die regionale Wertschöpfung. Gestiegen sei das Interesse der Kommunen an Klimaschutzprojekten, so Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Ein Klimaschutz-Sonderprogramm des Landes mit einem Volumen von 11,5 Millionen Euro sei komplett ausgebucht. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Mehrzahl der 626 Gemeinden hätten sich beteiligt. (dpa)

7.22 Uhr: 100.000 Euro Schaden bei Brand in Sömmerdaer Mehrfamilienhaus

In Sömmerda ist gestern Abend bei einem Wohnhausbrand in der Poststraße erheblicher Schaden entstanden. Nach ersten Angaben der Polizei war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Vollbrand ausgebrochen.

7.16 Uhr: Wahlbenachrichtigungen sollten bei Thüringern angekommen sein

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl gehen in Thüringen in die letzte Etappe. Die erforderlichen 30.000 Wahlhelfer seien fast komplett, die Wahlbenachrichtigung sollten spätestens heute in den Briefkästen der rund 1,7 Wahlberechtigten im Freistaat stecken, sagte Landeswahlleiter Günter Krombholz auf Anfrage in Erfurt. In den kommenden Tagen sollen bereits erste Briefwahllokale öffnen - die Stadt Gera hat das beispielsweise für den 6. September angekündigt. (dpa)

7.14 Uhr: Antragsstopp verkündet: Geld für Investitionsförderung reicht nicht

Thüringens Wirtschaftsministerium geht das Geld für die Investitionsförderung von Unternehmen aus. Nach einem Ansturm auf die staatlichen Subventionen für gewerbliche Investitionsprojekte sei jetzt ein vorläufiger Antragsstopp ausgesprochen worden. Das Ministerium bemühe sich um zusätzliches Geld.

Mittwoch, 1. September 2021

17 Uhr: 15 Betriebe in Thüringen nach Lebensmittelkontrollen geschlossen

Bei Lebensmittelkontrollen im vergangenen Jahr sind in 980 Betrieben im Freistaat Mängel aufgedeckt worden. Damit habe es in acht Prozent der Betriebe, die staatlich kontrolliert wurden, Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Am häufigsten seien Hygienemängel beanstandet worden. Probleme habe es aber auch mit der fehlerhaften Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln gegeben. In 15 Fällen seien Betriebe wegen schwerwiegender Probleme vorübergehend geschlossen worden.

16 Uhr: Ministerium: Geld für Investitionsförderung reicht nicht

Thüringens Wirtschaftsministerium geht das Geld für die Investitionsförderung von Unternehmen aus. Nach einem Ansturm auf die staatlichen Subventionen für gewerbliche Investitionsprojekte sei jetzt ein vorläufiger Antragsstopp ausgesprochen worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Das Ministerium bemühe sich um zusätzliches Geld.

14.09 Uhr: Thüringen nutzt als eines von fünf Bundesländern bisher Förderprogramm für Warn-Sirenen

Bislang nutzen fünf Bundesländer die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördermittel für den Aufbau und die Modernisierung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung. Inzwischen haben Brandenburg, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund unterzeichnet. (dpa)

14.06 Uhr: Bahn vor fünftägigem Streik - Regionalverkehr in Thüringen beeinträchtigt

Bei der Deutschen Bahn stehen die Zeichen weiter auf Streik. Zwischen dem Konzern und der Lokführergewerkschaft GDL ist bislang keine Annäherung zu erkennen. Damit dürfte der fünftägige Streik im Personenverkehr wie angekündigt morgen beginnen. Die Bahn rief Kunden gestern nochmals auf, Reisen möglichst vorzuziehen. Im Güterverkehr soll der Streik schon heute Abend beginnen. Erst nach Streik-Ende in der Nacht zu Dienstag nächster Woche fahren die Züge voraussichtlich wieder weitgehend nach Plan. In Thüringen wird der Regionalverkehr nur eingeschränkt gewährleistet sein.

Flixtrain & Co.: Diese Alternativen gibt es trotz Bahnstreik Flixtrain & Co.: Diese Alternativen gibt es trotz Bahnstreik

13.10 Uhr: Transporter kracht auf A9 mit gut 150 km/h in Lastwagenheck

Auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Autobahn gesperrt. Ein eingeklemmter, schwerstverletzter Mann musste von der Feuerwehr Schleiz aus dem Transporterwrack befreit werden. So lief der Rettungseinsatz ab.

12.42 Uhr: Zahl der Coronafälle im Eichsfeld sprunghaft angestiegen

Sprunghaft angestiegen ist die Zahl der Coronafälle im Eichsfeld. 15 Neuinfektionen melden Robert-Koch-Institut und Landratsamt für heute. Allerdings muss kein Patient stationär behandelt werden. Das Infektionsgeschehen habe auch keinen Ursprung in einer Veranstaltung, sondern es handele sich vorrangig um Reiserückkehrer, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Die Inzidenz betrage nun 28,2, aktuell seien es 33 Infizierte.

11.54 Uhr: Eltern ungetesteter Schüler in Thüringen droht Bußgeld zwischen 60 und 250 Euro

Thüringer Eltern, die ihre Kinder in den ersten 14 Tagen nach Schuljahresbeginn nicht in der Schule testen lassen, begehen eine Ordnungswidrigkeit und können mit einem Bußgeld in Höhe von 60 bis 250 Euro belegt werden.

11.14 Uhr: Prekäre Arbeitsbedingungen: Protestaktion gegen Amazon in Erfurt

Gewerkschaften und Beschäftigtenverbände wollen in Erfurt auf prekäre Arbeitsbedingungen beim Paketdienstleister Amazon hinweisen. Kurierfahrer sollen heute im Stadtteil Stotternheim mit Flyern und Plakaten auf arbeitsrechtliche Beratungsstellen aufmerksam gemacht werden. Die Beschäftigtenverbände kritisieren, dass sich die Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen von Amazon häufen. "Wir fordern Amazon auf, diese Beschäftigten direkt bei sich anzustellen", so Frank Günther von der Gewerkschaft Verdi. (dpa)

11.13 Uhr: Mann soll nahe Greiz Frau und kleines Kind getötet haben

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, seine Frau und sein Kind gewaltsam getötet zu haben. Gestern Nacht wurde die Polizei in ein Klinikum nach Zwickau gerufen. Ein Patient war in der Notaufnahme und verhielt sich aggressiv. Als sich die Situation beruhigt hatte, äußerte er gegenüber den Beamten, dass er seiner Frau und seinem Kind etwas angetan habe. Sofort leiteten die Polizisten Maßnahmen ein. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.

11 Uhr: Minister Holter: 1506 Lehrer eingestellt

In Thüringen sind seit August 2020 binnen knapp 13 Monaten 1506 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Das gab Bildungsminister Helmut Holter (Linke) heute in Erfurt bekannt. Allein 508 dieser Pädagogen seien zwischen dem 1. und dem 26. August 2021 unbefristet eingestellt worden. Zuvor hatten gestern der Thüringer Lehrerverband und der Landesverband der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf den Personalmangel hingewiesen. Der Vorsitzende des Lehrerverbands schätzte, dass sich der Lehrermangel im Vergleich zum Vorjahr noch verschlimmert haben könnte. (dpa)

10.56 Uhr: Umgekipptes Boot treibt in Unstrut - Gartenbesitzer in Artern alarmiert Polizei

Eine Schrecksekunde erlebte gestern Nachmittag ein Gartenbesitzer an der Unstrut in Artern, als ein umgekipptes Boot im Wasser trieb. Daneben schwammen eine Thermoskanne und Kekse. Der Mann sicherte das Boot und informierte die Polizei.

9.51 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter in kleinen Schritten

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) erneut leicht gestiegen. Heute wies das RKI 24,8 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus. Am Vortag waren es 23,6 gewesen. Damit bleibt der Freistaat eines der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Lediglich in Sachsen (19,5) und Sachsen-Anhalt (16,9) war die Sieben-Tage-Inzidenz geringer. (dpa)

9.49 Uhr: Lkw-Fahrer verirrt sich auf Weg zur A71 und verursacht Schaden auf Firmengelände

Bei der Suche nach dem Weg zur A71 verirrte sich in Oberhof in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw-Fahrer auf ein Firmengelände und verursachte dort Schaden. Der ortsunkundige 51-Jährige war gegen Mitternacht mit Lkw und Anhänger in Oberhof unterwegs und wollte von der Landstraße zur A71 fahren. Anstatt wie gewollt in Fahrtrichtung Schweinfurt aufzufahren, bog er eine Einmündung zu früh ein und versuchte dann, auf dem Gelände vor der Autobahnmeisterei zu wenden. Das gelang ihm nicht, und damit neben dem Bordstein nicht noch mehr beschädigt würde, wurden die Beamten der Autobahnpolizeistation Süd gerufen.

8.30 Uhr: Katastrophenhelferin aus Thüringen in Haiti

Kurz nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti erhielten die Gräfenrodaerin Michaila Strogies und etliche andere Ehrenamtler aus Deutschland die Anfrage, ob sie dabei helfen könnten, auf der Insel Les Cayemites eine medizinische Notversorgung aufzubauen. „Normalerweise bin ich bei ISAR als Hundeführerin im Einsatz“, sagt Michaila. Da sie jedoch in einem medizinischen Beruf ausgebildet ist, wurde sie diesmal in einem Feldlazarett eingeteilt. Vor dem Camp der Deutschen bildeten sich sofort lange Schlangen. Um die rund 18.000 Inselbewohner kümmert sich seit Jahren nur eine Krankenschwester, einen Arzt gibt es nicht.

8.06 Uhr: Bildungsminister Holter blickt auf das neue Schuljahr

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) informiert heute über den bisherigen Stand bei den Einstellungen von Lehrern in den Thüringer Schuldienst. Auch über die geplanten Maßnahmen zum Schutz von Schülern und Lehrern in der Corona-Pandemie wird Holter sprechen. (dpa)

7.37 Uhr: Ärzte hoffen auf steigendes Corona-Impfinteresse nach Sommerferien

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen rechnet damit, dass das Interesse an Corona-Impfungen in den Praxen niedergelassener Ärzte nach den Sommerferien wieder zunimmt. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass die Ständige Impfkommission die Impfung von 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen jetzt empfehle. Eltern und Kinder könnten sich mit diesem Thema auseinandersetzen und Rat beim Arzt ihres Vertrauens einholen.

7.33 Uhr: Tödliche Begegnung am Roten Berg bei Saalfeld

Foto: Henry Trefz

Jugendrichter Andreas Spahn hat gestern Alex A. (21) zur Zahlung von 2000 Euro Hinterbliebenengeld verurteilt. In der Verhandlung in Rudolstadt wurde ein Verkehrsunfall nachvollzogen, der die furchtbarste aller Auswirkungen auf einen der beiden Beteiligten hatte. Ein 18-jähriger Mopedfahrer war auf dem Weg zum Roten Berg, einem beliebten Jugendtreffpunkt, mit Alex zusammengekracht. Er schlug mit seinem behelmten Kopf in der Windschutzscheibe ein und wurde übers Auto geschleudert. Nachdem Retter und Ärzte in Jena tagelang um sein Leben kämpften, starb der 18-Jährige an der Schwere der Verletzungen.

7.12 Uhr: Landeskriminalamt will mehr Stellen im Kampf gegen Kinderpornografie

Die Thüringer Polizei will sich im Kampf gegen Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern personell besser aufstellen. Das Landeskriminalamt habe vier weitere Dienstposten in der sogenannten Zentralen Auswertestelle Kinderpornografie beim Innenministerium beantragt. Ob diese Stellen genehmigt werden, sei derzeit noch unklar. (dpa)

7.11 Uhr: Polizeieinsatz in Erfurt: Mann erwischt Jugendliche beim Einbruch

Zwei 16-Jährige haben sich gestern Nachmittag auf ein Grundstück am Wasserturm in Erfurt geschlichen. Der Mieter dieses Grundstücks beobachtete sie dabei. Doch nicht nur deswegen erschreckten sie sich - der Mann hielt auch noch eine Machete in der Hand.

Dienstag, 31. August 2021

20 Uhr: Finanzministerin Taubert bleibt hart: Keine Kredite für Thüringen

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will den Haushalt 2022 ohne neue Schulden vorlegen und verweist auf die geltende Rechtslage. Der Etat bleibt auch nach der Kabinettsklausur umstritten.

18.55 Uhr: Zusätzliches Geld für digitalen Unterricht fließt

Der bildungspolitische Sprecher der Thüringer Linke-Fraktion, Torsten Wolf, rechnet damit, dass in absehbarer Zeit jeder dritte Schüler in Thüringen mit einem Leihgerät für digitalen Unterricht ausgestattet werden kann. Mit der Veröffentlichung einer Verwaltungsvorschrift sei der Weg für zehn Millionen Euro zusätzliche Landesmittel zur Anschaffung solcher Geräte frei, teilte die Linke-Fraktion am Dienstag mit. Er gehe davon aus, dass die meisten Schulträger die zusätzlichen Geräte noch in diesem Jahr anschaffen können, sagte Wolf. „Die staatlichen Schulen erhalten zusätzlich etwa 8 788 000 Euro. Damit können noch einmal ca. 17 500 digitale Endgeräte durch die Schulträger angeschafft werden. Auch die freien Schulen erhalten für diese Zwecke ca. 1 134 000 Euro“, erklärte Wolf. Die Landesmittel sollen ein Bundesprogramm ergänzen, mit dessen Hilfe ebenfalls Geräte für den digitalen Unterricht angeschafft werden konnten. (dpa)

18.07 Uhr: 220 Millionen Bücher pro Jahr: Pößnecker Großdruckerei GGP Media will wieder wachsen

Der neue GGP-Chef Sven Isecke nennt erstmals seit Langem wieder eine beeindruckende Umsatzzahl für den Standort mit über 750 Beschäftigten. 220 Millionen Bücher stellt GGP jedes Jahr her.

17 Uhr: Termine für Drittimpfungen gegen Corona

Thüringen startet mit den Corona-Auffrischungsimpfungen. Termine für eine dritte Impfung gegen Covid-19 können ab sofort im Internetportal www.impfen-thueringen.de gebucht werden, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

15.15 Uhr: Erfurt kriegt neue Medizin-Hochschule

Ab dem kommenden Jahr soll es zusätzliche Studienplätze an einer privaten Uni in Erfurt geben. Mit der Ansiedlung einer neuen Medizinischen Hochschule will das Land dem Ärztemangel entgegentreten.

13.57 Uhr: Maier jetzt Vizeministerpräsident in Thüringen

Innenminister Georg Maier (SPD) hat jetzt zusätzlich die Aufgabe als Vizeministerpräsident in der Thüringer Landesregierung übernommen. Maier folgt in dieser Funktion auf Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

13.56 Uhr: Eisenacher Hotel "Fürstenhof" darf komplett abgerissen werden

Vom Hotel "Fürstenhof", bekannt zu DDR-Zeiten als Hotel Stadt Eisenach, wird bis auf das alte Casino nichts mehr übrig bleiben. Das Verwaltungsgericht Meiningen hat am Freitag mündlich über die Klage des Grundstückseigentümers verhandelt und im Anschluss die Stadt Eisenach verpflichtet, die Genehmigung für den Abriss auch noch der beiden der Stadt zugewandten Gebäude zu erteilen.

12.50 Uhr: Erfurt hat höchste Impfquote in Thüringen, Hildburghausen niedrigste

Bei der Corona-Impfbereitschaft gibt es in Thüringen weiter teils deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Am Dienstag wies Erfurt mit einer Quote von 63,7 Prozent den höchsten Anteil vollständig geimpfter Menschen landesweit auf. Weimar folgt mit einer Quote von 62,7 Prozent. Die Nordthüringer Kreise Nordhausen und Eichsfeld stehen mit Quoten von mehr als 58 Prozent ebenfalls noch recht gut da. Schlusslicht ist der Landkreis Hildburghausen, wo bislang lediglich knapp 41 Prozent der Menschen über den vollständigen Impfschutz verfügen. (dpa)

12.47 Uhr: Weniger Wildschweine in Thüringen geschossen - Corona reduziert Zahl der Jagden

Die Wildschweinjagd war in Thüringen in der Jagdsaison 2020/21 deutlich weniger ergiebig als ein Jahr zuvor. Von April 2020 bis März 2021 schossen die Jäger rund 38.500 Schwarzkittel. Im Vergleich zur Vorsaison, die das Rekordergebnis von rund 45.800 erlegten Wildschweinen gebracht hatte, waren das gut 7200 Tiere weniger.

11.59 Uhr: Hauptangeklagter in Waffenprozess muss dreieinhalb Jahre in Haft

Im Tübinger Prozess um den Aufbau eines Waffenlagers ist der Hauptangeklagte zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 37-Jährige mehrere Kriegswaffen, vollautomatische Maschinengewehre sowie diverse Munition und Schussvorrichtungen besaß. Der gebürtige Thüringer habe sogar im Wickelzimmer seiner wenige Monate alten Tochter eine scharfe Waffe gelagert. (dpa)

11.14 Uhr: Ausflug in fremden Garten: Obst- und Gemüsediebe in Stadtroda haben Hunger

Einen Diebstahl mit etwas anderem Beutegut musste gestern die Polizei in Stadtroda aufnehmen. Wie ein Zeuge aus Mertensdorf mitteilte, betraten Unbekannte widerrechtlich sein Grundstück, indem sie den Maschendrahtzaun gewaltsam öffneten. Diesmal waren es nicht - wie normalerweise üblich - Werkzeuge oder Fahrräder, auf die es die Langfinger abgesehen haben; Tomaten und Pfirsiche im Wert von knapp 50 Euro waren das Ziel der Begierde.

10.27 Uhr: Thüringer Arbeitsmarkt im August stabil

Am Ende der Ferien präsentiert sich der Thüringer Arbeitsmarkt stabil und nähert sich weiter dem Niveau vor der Corona-Krise an. Im August waren 60.200 Menschen im Freistaat ohne Arbeit. Das waren 42 mehr als im Juli, aber 11.200 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verharrte wie im Vormonat auf 5,4 Prozent. (dpa)

10.25 Uhr: Waffenhersteller Heckler & Koch macht mehr Gewinn

Mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen und anderen Waffen hat der Rüstungskonzern Heckler & Koch mehr Profit gemacht als zuvor. Der Gewinn sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 50 Prozent auf 11,5 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz sei um etwa 3 Prozent auf 143,5 Millionen Euro gewachsen. Als einen Grund für die Entwicklung nannte die Firma Investitionen in moderne Maschinen und bessere Abläufe, die sich auszahlten. Heckler & Koch (HK) hat rund 1000 Beschäftigte, davon sind mehr als 900 am Stammsitz in Oberndorf tätig. Zu den Konkurrenten des Unternehmens gehört C.G. Haenel aus Suhl in Thüringen. HK und Haenel streiten schon seit Längerem um einen Großauftrag des Bundes über 120.000 Sturmgewehre für die Bundeswehr. (dpa)

10.24 Uhr: Zwölfjähriger ins Gesicht getreten - Randalierer in Erfurt vorläufig festgenommen

Ein 45-Jähriger hielt die Erfurter Polizei gestern Abend gehörig auf Trab. Zunächst versuchte er, in der Innenstadt ein Fahrrad zu stehlen. Als er auf ein Polizeirevier gebracht wurde, randalierte der Mann. Später zog er wütend durch die Landeshauptstadt und griff mehrere Passanten an. Dabei machte er auch nicht vor zwei Kindern halt. Er trat einer Zwölfjährigen ins Gesicht, bedrohte eine Frau mit einer Flasche und setzte u.a. eine Holzlatte ein, um einem Mann und einer Frau gegen den Kopf zu schlagen.

9.41 Uhr: Jedes dritte Kind vor Corona-Pandemie in Ganztagsbetreuung

Die Ganztagsbetreuung von Kindern unter sechs Jahren ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Vor Beginn der Corona-Pandemie wurde 2020 jedes dritte Kind unter sechs Jahren ganztägig in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut, die Quote betrug 34 Prozent. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2010, sei dies noch etwa bei jedem fünften Kind der Fall gewesen, die Quote betrug damals 22 Prozent. (dpa)

9.39 Uhr: Wetteraussichten: Es wird zunehmend freundlicher und wärmer

Die grauen Regenwolken verabschieden sich und ein kräftiges Hochdruckgebiet bringt in den kommenden Tagen mäßig warme Meeresluft nach Thüringen. Heute ist es zunächst stark bewölkt und meist trocken, im weiteren Tagesverlauf wird es laut Deutschem Wetterdienst jedoch zunehmend freundlicher. Das Thermometer klettert auf bis zu 21 Grad, bei meist schwachem, teils stark böigem Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel über Thüringen gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Gebietsweise können sich Nebelfelder bilden.

9.22 Uhr: Einsame Kerze in Mühlhausen verursacht Wohnungsbrand

Eine brennende Kerze auf einem Spülkasten hat in der vergangenen Nacht vermutlich ein Feuer in einer Wohnung in Mühlhausen verursacht. Nachbarn hatten kurz vor 2 die Polizei über einen dauerhaft aktiven Feuermelder informiert. Als die Rettungskräfte an der Wohnung in der Pfannschmidtstraße eintrafen, drang Rauch aus dem Badezimmer, und es roch verbrannt. Die Rettungskräfte brachen die Wohnung auf. Nachdem die Feuerwehr den Schwelbrand gelöscht hatte, entdeckten die Feuerwehrmänner die Kerzenreste auf dem Spülkasten.

8.47 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht gestiegen. Heute wies das RKI 23,6 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus. Am Vortag waren es 21,9 gewesen. Damit bleibt der Freistaat eines der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Lediglich in Sachsen (19,3) und Sachsen-Anhalt (15,8) war die Sieben-Tage-Inzidenz geringer. (dpa)

7.58 Uhr: 500 Jahre Bibelübersetzung: Lokalgeschichte trifft in Eisenach auf Weltgeschichte

"Die Bibelübersetzung war nicht nur Grundlage religiöser Bildung, sondern auch Grundstein einer einheitlichen deutschen Sprache und sie löste damals einen unheimlichen Schub für die Bildung der Menschen aus", begründete gestern Vormittag das Bundestagsmitglied Christian Hirte (CDU) seine Bemühungen um 330.000 Förder-Euro der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Mit dem Betrag sowie weiteren 200.000 Euro der Thüringer Staatskanzlei gelingt es der Stadt Eisenach anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Bibelübersetzung" im kommenden Jahr, herausragende und anspruchsvolle Veranstaltungen innerhalb des Festivals der Sprache zu organisieren.

7.44 Uhr: Mehr als 400 offene Lehrerstellen in Thüringen - Massive Stundenplankürzungen befürchtet

Die Thüringer Schulämter weisen online derzeit 418 offene Lehrerstellen aus (Stand 30. August). Vor allem an Regelschulen (161) und Förderschulen (91) sind Stellen nicht besetzt. Den Berufsschulen fehlen mit 32 die wenigsten Pädagogen. Gemeinschaftsschulen suchen 41 und Gymnasien 42 Lehrer. Die Grundschulen weisen 51 freie Stellen aus.

7.17 Uhr: Zweigleisiger Bahnausbau zwischen Jena und Gera weiter unklar

Das Schienen-Nadelöhr zwischen Gera und Jena bleibt voraussichtlich zunächst bestehen. Die Thüringer Landesregierung will sich zwar für den komplett zweigleisigen Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung einsetzen - lehnt aber die Übernahme von Investitionskosten weiter ab. "Die Eisenbahn-Infrastruktur ist Bundesangelegenheit, und man kann jetzt nicht die Infrastrukturkosten auf das Land abwälzen", sagte die Staatssekretärin für Infrastruktur, Susanna Karawanskij (Linke).

7.16 Uhr: 3-G-Regel wird in Erfurt nicht automatisch Pflicht - Schonfrist für Ungeimpfte bei Inzidenz über 35

Mit einer Corona-Inzidenz von 32,8 am Montag nähert sich Erfurt dem Warnstufen-Schwellenwert von 35 Ansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohner an. Eine Testpflicht für Ungeimpfte in Hotels, Restaurants oder Fitnessstudios wäre mit einem Überschreiten aber noch nicht verbunden. Denn die so genannte Hospitalisierungsinzidenz ist derzeit vergleichsweise niedrig.

6.48 Uhr: Afghanische Flüchtlinge sollen nach Thüringen kommen können

Flüchtlinge aus Afghanistan sollen über ein Landesaufnahmeprogramm zu Verwandten nach Thüringen kommen können, sofern sich jemand bereit erklärt, für ihren Unterhalt zu sorgen. Der Entwurf für eine entsprechende Anordnung sieht u.a. vor, dass Afghanen mit Angehörigen in Thüringen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Das Papier soll heute in einer Kabinettssitzung diskutiert werden. Nach Angaben des Thüringer Justizministeriums sei man sich auf der Ebene der Staatssekretäre bereits einig. Nun soll noch das Kabinett grünes Licht geben.

6.44 Uhr: CDU gegen neue Schulden: "Thüringen braucht finanzpolitische Solidität"

CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt fordert von der Minderheitsregierung, auf weitere Kredite zur Finanzierung des Haushalts 2022 zu verzichten. "Was Thüringen jetzt braucht, ist finanzpolitische Solidität. Das erreichen wir nicht durch immer neue Ausgabenprogramme, wie sie der Linken und den Grünen im Landtag vorschweben", sagte Voigt unserer Zeitung. Thüringen brauche vielmehr einen Zukunftshaushalt, der es der Wirtschaft, den Dörfern und Städten erlaube, kraftvoll aus der Krise herauszukommen.

