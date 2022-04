Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 11. bis 19. April 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 11. bis 19. April 2022.

Dienstag, 19. April

23.47 Uhr: Prozess um jahrelangen sexuellen Missbrauch in Kindereinrichtung

Morgen wird die Verteidigung eines ehemaligen Geschäftsführers einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Landgericht Gera plädieren. Weil er über Jahre hinweg Mädchen in seiner Obhut sexuell missbraucht haben soll, muss sich der mittlerweile 60-jährige Angeklagte seit Mitte Januar vor dem Landgericht Gera verantworten. (dpa)

22.42 Uhr: Einstige Klosteranlage in Nordthüringen soll versteigert werden

Die ehemalige Klosteranlage Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis soll bei einer Immobilienauktion unter den Hammer kommen. Die unter Denkmalschutz stehende einstige Außenstelle des Zisterzienserklosters Walkenried (Niedersachsen) ist eine von 78 angebotenen Immobilien bei einer Versteigerung der Sächsische Grundstücksauktionen AG im Mai, wie das Unternehmen heute mitteilte. Zu dem Anwesen gehören ein Herrenhaus, vier Stall- und Speichergebäude, eine Schmiede und eine romanische Kirche, die um das Jahr 1100 errichtet wurde. Seit 1995 wurden den Angaben zufolge rund 850.000 Euro in die Sanierung des Komplexes gesteckt. Bei der Auktion wird er für 750.000 Euro aufgerufen. (dpa)

22.41 Uhr: Thüringer Radrundfahrt rollt im Mai mit drei Olympiasiegerinnen

Der Auftakt wird auf einer bayerischen Achterbahn vollzogen. "Da geht es rauf und runter. Es ist mit zwei Bergwertungen keine Etappe zum Einrollen", sagt Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld über den Start der Lotto Thüringen Ladies Tour, der am 24. Mai mit der Schleife rund um Hof und damit zum ersten Mal im benachbarten Bundesland vollzogen wird. Für die sechstägige Radrundfahrt sind mit Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger drei der vier Olympiasiegerinnen aus dem deutschen Bahn-Vierer gemeldet.

22.27 Uhr: "Riskante Träume" am Deutschen Nationaltheater Weimar

Mit dem Motto "Riskante Träume" geht das Deutsche Nationaltheater Weimar (DNT) in die nächste Spielzeit. Nach einer "Akrobatik der Problembewältigung", in der es nicht immer gelungen sei, allen coronabedingten Ausfällen und dem Publikum gerecht zu werden, werde sich jetzt zeigen, "in welche Richtung das Leben wieder anspringt", sagte Intendant Hasko Weber heute in Weimar. "Dass das nicht spontan ein Sturmlauf auf alle Einrichtungen ist, ist auch klar. Insofern stehen wir so auf einer Schwelle und haben uns aber gedacht: Alles, was wir inhaltlich zu vertreten haben, vertreten wollen, wo wir künstlerisch hinwollen, soll in den Plan für die nächste Spielzeit rein." (dpa)

22.26 Uhr: Mittelfeldspieler Seidemann fehlt dem FC Rot-Weiß Erfurt noch drei Wochen

Im Ligaendspurt mit neun Spielen bis zum Saisonfinale am 18. Juni gegen den FC International Leipzig kann Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur die Rückkehr von Kay Seidemann ist noch offen. Der Mittelfeldmann hat sich vor einem Monat nach dem 4:1-Sieg in Grimma mit einem eigenen Torerfolg am Sprunggelenk verletzt und laboriert seitdem an einer Bänderverletzung.

16.45 Uhr: Zeiss Meditec übernimmt zwei Firmen in den USA

Der Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec übernimmt zwei Hersteller für chirurgische Instrumente in den USA. Gekauft worden seien die Firmen Kogent Surgical und Katalyst Surgical mit Sitz in Chesterfield im Bundesstaat Missouri, teilte der Vorstand des im MDax notierten Thüringer Unternehmens am Dienstag in Jena mit. Meditec-Vorstandschef Markus Weber hatte bereits bei der Aktionärsversammlung Ende März weitere Übernahmen angekündigt. (dpa)

16.19 Uhr: Mehr als 11.000 Besucher bei Barlach-Kollwitz-Schau in Apolda

Etwa 11.200 Menschen haben nach Angaben der Organisatoren die Ausstellung mit Arbeiten der großen deutschen Künstler Ernst Barlach (1870-1938) und Käthe Kollwitz (1867-1945) im Kunsthaus Apolda gesehen. Angesichts der coronabedingten Einschränkungen unter anderem mit 2G-Regelung sei mit dieser Resonanz nicht zu rechnen gewesen, teilte der Kunstverein Apolda Avantgarde am Dienstag mit. Die seit dem 16. Januar gezeigte Ausstellung unter dem Titel «Über die Grenzen der Existenz» mit mehr als 100 Arbeiten - Grafiken und Skulpturen - war am Ostermontag zu Ende gegangen. Mit ihren dominierenden Themen Schmerz, Tod und Leid sei die Ausstellung keine leichte Kost gewesen, so der Verein. (dpa)

15.38 Uhr: Mitarbeiter von Umweltbehörde wegen Betrugsverdachts angeklagt

Ein Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt soll sich finanziell bereichert haben - über mehrere Jahre. Die Sache flog bei der Umstrukturierung der Behörde auf. Nun kommt der Fall vor Gericht.

14.06 Uhr: Gebäude abgerissen, aber Schutt bleibt liegen: Meuselbacher wollen Haufen so nicht hinnehmen

Ein Haus in Meuselbach wurde zwar abgerissen, der Schutt blieb aber liegen. Die Schwarzataler Stadträte suchen nach einer Lösung für das Bauschutt-Dilemma.

13.42 Uhr: Nachhaltiges Pflanzgefäß aus Weimar

Die Bauhaus-Studenten Nora Giuliana Iannone und Massimo Scheidegger sind für ihre freie Projektarbeit „Future Artifact – Charby“ beim internationalen Wettbewerbs „ein&zwanzig“ ausgezeichnet worden. Den Preis erhielten sie für den Entwurf ihres CO-bindenden Gefäßes aus Pflanzenkohle.

13.20 Uhr: Unbekannter soll am Ronneburger Lokschuppen Frau belästigt und Mann geschlagen haben

Nach einer Party im Ronneburger Lokschuppen soll in der Nacht zu Montag eine Frau belästigt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, soll die 29-Jährige auf einem Platz vor dem Lokschuppen gegen 4 Uhr von einem bislang unbekannten Mann zum Geschlechtsverkehr aufgefordert worden sein, was diese aber ablehnte. Ein weiterer Mann wollte die Situation schlichten und wurde daraufhin von dem Mann ins Gesicht geschlagen.

12.43 Uhr: Corona-Inzidenz bei rund 521 - Verzerrung durch Feiertagseffekt

In Thüringen ist die Corona-Inzidenz deutlich unter den Bundesdurchschnittswert gerutscht. Das Landesgesundheitsministerium gab den Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner am Dienstag mit 521,6 an, nach 722,5 am Montag. Gemeldet wurden 3259 Neuinfektionen. Allerdings sind die Daten verzerrt, da viele Gesundheitsämter über das Osterwochenende keine Zahlen übermittelt haben und Fälle erst nachträglich gemeldet werden. Bundesweit lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Dienstag bei knapp 670. (dpa)

11.55 Uhr: Umsatz und Zahl der Mitarbeiter im Gastgewerbe gesunken

Die Beschränkungen in der Corona-Pandemie haben dem Thüringer Gastgewerbe im zweiten Jahr in Folge die Geschäfte verdorben. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr bereinigt um Preiserhöhungen um 0,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Die Zahl der im Gastgewerbe insgesamt beschäftigten Personen verringerte sich um 5,9 Prozent. (dpa)

10.25 Uhr: Alleingang beim Online-Service

Bis zum Jahresende sollte es allen möglich sein, Verwaltungsleistungen von Bund, Bundesländern und Gemeinden elektronisch zu nutzen. Der Zeitplan ist aber nicht mehr einzuhalten. Jetzt plant Thüringen einen Sonderweg.

9.58 Uhr: Das erlebten Komparsen beim Filmdreh in Gera

Anfang Februar dieses Jahres starteten in Gera die Dreharbeiten zu zahlreicher Szenen für die Disney+-Serie „Sam – Ein Sachse“. Drei Wochen machte die Filmcrew in der Stadt Station. Jetzt berichten drei Komparsen, die beim Dreh für die Serie dabei waren.

9.30 Uhr: Schwerer Unfall auf A9: Ein Toter, drei Verletzte

Ein Kleintransporter ist in der Nacht zum Dienstag auf der A9 bei Schleiz in einen Sattelzug gekracht. Eine Person starb, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

8.46: Ermittlungen gegen Thüringer Umweltbeamten

Ein Beamter der früheren Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) steht im Fokus der Staatsanwaltschaft Erfurt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Untreue und Betrug im besonders schweren Fall ermittelt. Er soll sich Aufträge von mehr als einer Million Euro selbst zugeschanzt haben

7.21 Uhr: Erfurter Knöllchen auch am Alperstedter See

Der Stadtordnungsdienst soll jetzt auch in fremden Gefilden fischen: Auf der Straße am Alperstedter See. Eine Zweckvereinbarung der Stadt mit der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach sieht vor, dass der ruhende Verkehr in der gesamten Straße am Alperstedter See von den Erfurtern überwacht wird.

6.40 Uhr: Neue Klinik eröffnet

Ein neues Krankenhaus für Thüringen - angesichts anhaltender Diskussionen über fehlende medizinische Fachkräfte und hohe Kosten erscheint dies als mutiger Schritt. Warum die Betreiber dennoch viele Jahre gekämpft haben und letztlich erfolgreich waren.

06.34 Uhr: Krankenstand bei der Polizei leicht gesunken

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland erreichte die durchschnittliche Krankenquote bei der Thüringer Polizei ein neues Hoch. Im vergangenen Jahr sank sie wieder. Auch langfristig will das Innenministerium die Gesundheit der Beschäftigten im Blick behalten. (dpa)

6.30 Uhr: Kein Nothilfeprogramm

Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert die Untätigkeit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition, um Unternehmen zu unterstützen, die von den drastisch gestiegenen Energiekosten besonders betroffen sind. Bei der Thüringer Landesregierung sieht man jedoch den Bund in der Pflicht.

05.44 Uhr: Wer den Thüringer Ministern den Urlaub genehmigt

Ex-Bundesministerin Anne Spiegel (Grüne) trat wegen eines Urlaubs zurück. Wie sind eigentlich die Regelungen in Thüringen? Wer genehmigt Thüringer Ministern eigentlich den Urlaub? Wir haben nachgefragt.

5.34 Uhr: Anschaffung von Fotovoltaik-Anlagen wird schwieriger

Der Markt für Solaranlagen ist auch in Thüringen überhitzt. Seit Jahresbeginn explodierende Energiepreise und die Angst vor Versorgungsengpässen bei Erdgas lösten einen Ansturm auch auf Fotovoltaik-Anlagen aus.

Montag, 18. April

15.43 Uhr: Fast 70 Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte

In Thüringen werden Feuerwehrleute sowie Rettungssanitäter und -ärzte immer wieder bei ihren Einsätzen angegriffen oder beschimpft. Allein im vergangenen Jahr gab es 69 solcher Fälle, von denen rund 100 Rettungskräfte betroffen waren. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Raymond Walk hervor. Die Polizei habe 64 Tatverdächtige ermittelt.

15.38 Uhr: Nachbarschaftsstreit eskaliert mit Faustschlag

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Mühlhausen ist ein Mann durch einen Faustschlag so stark verletzt worden, dass er ins Krankenhaus kam. Der Streit entzündete sich daran, dass ein 32-Jähriger während der Mittagszeit seinen Rasen mähte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seine Nachbarin habe ihn auf die Einhaltung der Mittagsruhe angesprochen. Daraufhin sei der Mann auf ihr Grundstück gekommen. Als der 64 Jahre alte Lebensgefährte der Nachbarin hinzukam, schlug ihn der 32-Jährige nach Polizeiangaben mit der Faust ins Gesicht. Zudem wurden gegenseitig Beleidigungen ausgesprochen. Die Polizei habe Anzeigen aufgenommen. (dpa)

11.32 Uhr: Die schönsten Aussichtspunkte in Jena: Landschaftlich reizvolle Perspektiven am Heiligenberg

Wir suchen nach dem schönsten Jenaer Aussichtspunkt. Heute stellen wir den Heiligenberg im Jenaer Norden vor. Warum sich vor allem im Frühjahr ein Ausflug dorthin ganz besonders lohnt.

10.57 Uhr: Mehr als 2000 Streckenkilometer für Mountainbiker in Thüringen – neue Route wird eröffnet

Attraktive Mountainbike-Routen spielen nach Einschätzung des Thüringer Wirtschaftsministeriums eine zunehmende Rolle beim Aktivurlaub in Thüringen. Das Streckennetz umfasst insgesamt mehr als 2000 Kilometer. Demnächst kommt eine neue Mountainbike-Route hinzu.

10.15 Uhr: ADAC will auf Wunsch Lärmschutz-Schilder aufstellen

Der ADAC Hessen-Thüringen zeigt sich bereit, im Freistaat eigene Schilder zum Lärmschutz aufstellen. "Allerdings müssten Kommunen auf uns zukommen, wenn wir bei ihnen eines unserer Hinweisschilder für Motorradfahrer anbringen sollen", sagte der Leiter des Bereichs Verkehr, Wolfgang Herda. Erst zum Monatsanfang wurden in verschiedenen hessischen Gemeinden an den Ortseingängen und Ortsausgängen insgesamt 18 Hinweisschilder aufgestellt.

Der ADAC hat unter dem Motto "Leise kommt an" Hinweistafeln entwickelt, um Biker dafür zu sensibilisieren, Rücksicht auf lärmgeplagte Anwohner zu nehmen. Zugleich soll für eine rücksichtsvollere Fahrweise geworben werden, damit das Hobby nicht zur Belastung der anderen wird. (dpa)

9.42 Uhr: Rente nach 40 Versicherungsjahren im Osten deutlich niedriger

Was kriegt man bei der gesetzlichen Rente raus? Die Zahlen können ganz schön verwirren. Aber klar ist: Im Osten ist es im direkten Vergleich weniger als im Westen.

9 Uhr: Nach Tod eines Babys: Thüringer Pflegemutter akzeptiert Urteil gegen sie nicht

Eine Thüringer Pflegemutter akzeptiert das Urteil wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen sie nicht. Das Landgericht Gera hat die 46-Jährige aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verurteilt. Doch ihr Verteidiger will den Fall vor den Bundesgerichtshof bringen.

Sonntag, 17. April

19.23 Uhr: Brand in Waltershausen: 73-Jähriger von Feuerwehr aus Haus gerettet

Zu einem Brand kam es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus am Markt in Waltershausen. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Der 73-Jährige kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

17.11 Uhr: Rund 8000 Besucher beim Oster-Familienfest im egapark

Tausende Menschen haben den Ostersonntag zu einem Ausflug in den Erfurter egapark genutzt. Bei Sonnenschein, aber frischen Temperaturen schauten etwa 8000 Gäste beim Oster-Familienfest in Thüringens größtem Garten vorbei, wie eine Sprecherin sagte. Nicht nur der Park präsentierte sich im Osterschmuck - auch viele Kinder erschienen im Osterkostüm, waren etwa als Küken oder Hase verkleidet. (dpa)

16.44 Uhr: Tödlicher Unfall in Greiz

Zu einem Unfall ist es am Ostersonntag in Greiz am Bahnübergang gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr verstarb bei einem Unfall eine Person noch vor Ort.

16.31 Uhr: Unfall in Österreich: Thüringer stürzt mit Auto steilen Abhang hinunter

Ein 20-Jähriger aus Thüringen ist in Österreich mit seinem Auto 100 Meter über einen steilen Abhang gestürzt. Das Auto, in dem auch ein ebenfalls 20-jähriger Freund saß, kam an einem Wohnhaus zu stehen.

15.41 Uhr: Spenden-Rückzahlung: Unternehmer verklagt Thüringer AfD

Ein Berliner Unternehmer hat laut einem Zeitungsbericht die AfD Thüringen auf Rückzahlung seiner Parteispende in Höhe von 100.000 Euro verklagt. Der Landesverband will sich gegen die Klage wehren.

14 Uhr: Ostergottesdienste in Thüringen mit Gedanken an die Ukraine

Mit Gottesdiensten haben katholische und evangelische Christen in Thüringen am Sonntag das Osterfest gefeiert. Dabei bestimmte der Krieg in der Ukraine die Predigt des katholischen Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr beim Ostergottesdienst im Erfurter Mariendom. Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer hatte in seinem Osterwort zu mehr Hoffnung in schwierigen Zeiten aufgerufen.

11.30 Uhr: 70 Liter Speiseöl als Diebesbeute - Polizei ertappt Verdächtigen

Mit einer gestohlenen Ladung Speiseöl im Handwagen ist ein Mann in Bad Langensalza am Sonntagmorgen einer Polizeistreife in die Arme gelaufen. So gelangte der 51-Jährige zu seinem Diebesgut.

10.30 Uhr: Mehr als 16.000 Corona-Infektionen in Woche vor Ostern

In Thüringen sind in den vergangenen sieben Tagen landesweit 16.051 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt sind aktuell rund 72.800 Menschen im Freistaat infiziert, wie am Sonntag aus der täglichen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Die auf 100.000 Einwohner bezogene Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag auf 757, nachdem sie am Samstag bei 849 gelegen hatte. Fast drei Mal so hoch ist der Wert für Erfurt, der am Sonntag mit 2195, angegeben wurde. Die Landeshauptstadt wies damit weiterhin die zweithöchste Inzidenz bundesweit auf. Allerdings sind die Zahlen über Ostern nur bedingt aussagekräftig, da über die Feiertage weniger Fälle erfasst werden. Das RKI spricht von einer erhöhten "Untererfassung". Bundesweit lag die Inzidenz am Ostersonntag bei 834,4.

9 Uhr: Kaum staatliche Subventionen für Batteriehersteller CATL

Der chinesische Batteriehersteller CATL erhält nur vergleichsweise geringe staatliche Finanzspritzen für sein neues Werk bei Arnstadt. Gezahlt würde ein Investitionszuschuss von etwa 7,5 Millionen Euro, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Der Betrag ist vergleichsweise gering, weil es sich um eine Großinvestition handelt, für die nach den Regeln der EU ohne Notifizierung nicht mehr möglich ist." CATL will insgesamt etwa 1,8 Milliarden Euro in sein erstes Werk in Europa investieren. (dpa)

Samstag, 16. April

22 Uhr: Kettenreaktion mit sechs Verletzten nach Spurwechsel auf der A 4

Am Ostersamstag kam es am Nachmittag gegen 15.45 Uhr auf der A 4 bei Ronneburg infolge eines missglückten Spurwechsels zu einem folgenschweren Unfall. Ein 25-jähriger Autofahrer löste eine Kettenreaktion aus, in deren Folge zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden.

20 Uhr: Thüringer HC gewinnt souverän gegen Neckarsulm

Den Handballerinnen des Thüringer HC ist in der Bundesliga der zweite Heimsieg in Folge gelungen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend die Sport-Union Neckarsulm ungefährdet mit 34:31 (21:17) und überzeugte wie schon drei Tage zuvor beim 40:25-Sieg gegen Blomberg mit temporeichem Angriffsspiel. Beste Werferin des THC war Rechtsaußenspielerin Lydia Jakubisova, die acht Treffer erzielte.

19 Uhr: Pappelwald abgeholzt: Fragen weiter offen

Nach der Abholzung eines Pappelwäldchens bei Pferdingsleben sind weiterhin Fragen offen. Das für die Genehmigung zuständige Forstamt hätte keine Kenntnis über dortige Großvögel-Horste von Rotmilanen gehabt. Allerdings hat Thüringenforst Zugriff auf ein Fachinformationssystem, das die Nest- und Brutstätten des Rotmilans im Pappelwäldchen dokumentiert.

18 Uhr: 250 Menschen bei Demo gegen Impfpflicht in Erfurt

Am Ostersamstagnachmittag fand in der Erfurter Innenstadt ein angemeldeter Aufzug gegen die Corona-Maßnahmen sowie die Impfpflicht im Gesundheitswesen statt. Die Polizei musste in einem Fall einschreiten.

17 Uhr: Hunderte bei Ostermärschen für den Frieden

Hunderte Menschen sind am Samstag in Thüringen bei den traditionellen Ostermärschen für den Frieden auf die Straße gegangen. Diesmal prägten viele Ukraine-Fahnen das Bild. Den größten Ostermarsch gab es mit 400 Teilnehmern in Jena, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. In Gera kamen 150 Menschen. Zweistellige Teilnehmerzahlen wurden in Suhl, Weimar und Altenburg gemeldet. Bundesweit hatten sich einige Tausend Menschen den Ostermärschen der Friedensbewegung angeschlossen. Die Kundgebungen richteten sich etwa gegen den russischen Krieg in der Ukraine und die geplanten Milliardenausgaben für die Bundeswehr.

150 Teilnehmer zur Osterkundgebung in Gera

Ostermarsch-Forderung in Jena: Die Waffen müssen sofort schweigen

Gegensätzliche Positionen beim Weimarer Ostermarsch

15.30 Uhr: Notarzteinsatz auf der Strecke: Verspätungen und Zugausfälle zwischen Erfurt und Weimar

Auf der Strecke Weimar - Erfurt ist es am Samstagnachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen in beide Richtungen gekommen. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilt, hatte es einen Notarzteinsatz gegeben, weshalb der Regionalverkehr unterbrochen werden musste. Für den Regionalexpress RE3663 war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Zeugen vor Ort berichteten, dass Hunderte darauf warteten, weiterreisen zu können. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

15.17 Uhr: FC Carl Zeiss Jena mit Sechserpack zum Sieg gegen den FSV Optik Rathenow

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga an den 2:1-Sieg bei Tabellenführer BFC Dynamo vor einer Woche angeknüpft und seine Pflichtaufgabe heute Nachmittag im Ernst-Abbe-Sportfeld souverän gelöst. Die Thüringer gewannen gegen den FSV Optik Rathenow mit 6:2.

14.45 Uhr: Überblick über Einbürgerungsanträge in Thüringen fehlt

Die Thüringer Einbürgerungsbehörden schieben einen nicht bezifferbaren Berg unbearbeiteter Anträge vor sich her. Das hat das Thüringer Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung eingeräumt. Demnach wird vor Ort offenbar gar nicht dokumentiert, wie viele Einbürgerungsanträge bei den Behörden in den Landkreisen eingegangen sind. Die Antwort auf entsprechende Anfrage unserer Zeitung gab es nach vier Wochen.

14.34 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall in Bleicherode: 79-jährige Rentnerin von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße in Bleicherode ist heute Vormittag eine 79 Jahre alte Bleicheröderin von einem Auto erfasst worden. Die Frau wollte die Straße, aus der Wallstraße kommend, zur Sparkasse hin überqueren. Kurz vor dem Erreichen des Gehweges wurde sie vom Fahrzeug eines 64 Jahre alten Bleicheröders erfasst. Der hatte die Dame aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen.

13.50 Uhr: Vorbereitetes Osterfeuer in Kirchohmfeld angezündet - Doch Bewohner lassen sich das nicht gefallen

Foto: Jan Schönborn

Entsetzen, Wut und Unverständnis herrschten gestern Abend und auch noch heute in Kirchohmfeld. Bislang Unbekannte hatten das heute vorbereitete Osterfeuer angezündet. Lichterloh schlugen die Flammen vom Veranstaltungsort. "Es ist eine Sauerei", lautet der vorherrschende Tenor im Dorf. "Da kann nun endlich seit zwei Jahren ein Osterfeuer stattfinden – und dann so was", sagt Ralf Nolte von der Feuerwehr. Aber Kirchohmfeld wäre nicht Kirchohmfeld, würde man das einfach so hinnehmen. Nachdem die erste Trauer und Wut bezwungen waren, stand sofort fest: "Das Osterfeuer wird stattfinden, egal wie."

13.18 Uhr: Abbiegeassistent für Lastwagen: Umrüstung läuft in Thüringer Kommunen

Es ist der Alptraum sowohl für Radler als auch für Lkw-Fahrer: Im engen Stadtverkehr auf dem Drahtesel von einem der der riesigen Sattelzüge übersehen werden und unter die Räder zu kommen. Abbiegeassistenten für Lkw können helfen, solche Fälle zu vermeiden. Sie sind ab Juli in allen neuen Lastwagen 3,5 Tonnen Pflicht, bis 2024 sollen bereits zugelassene Lastwagen nachgerüstet werden. In den Fuhrparks der Thüringer Kommunen ist die Umrüstung deshalb vielerorts schon in vollem Gange.

12.54 Uhr: Ukrainische Künstler kommen für Benefizkonzerte nach Thüringen

Das Opernensemble Odessa und die Kiewer Oper kommen für Benefizkonzerte nach Thüringen. Bereits am Dienstag und Mittwoch werde das Ensemble des Opernhauses Odessa im Jenaer Volkshaus auf der Bühne stehen, teilte die Staatskanzlei heute in Erfurt mit. Die Einnahmen sollen den Angaben nach an die knapp 40 Musiker und Tänzer gehen, damit sie ihre Tour in Deutschland fortsetzen können. Am Staatstheater Meiningen zeigt die Kiewer Oper am 4. Mai die Beethoven-Oper "Fidelio", deren Inszenierung noch kurz vor Ausbruch des Krieges in Kiew Premiere feierte. (dpa)

12.50 Uhr: Einbürgerung in Erfurt? Wie eine Französin seit 18 Monaten von den Behörden hingehalten wird

Catherine Lépinay-Schoenfeldt liebt Deutschland: "Ich liebe die deutsche Kultur", schwärmt sie, die mit ihrem Mann 2011 in Erfurt heimisch wurde. Eines hat sie aber in all den Jahrzehnten in Deutschland nie beantragt – die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihre Kinder und Enkel, die in Deutschland zur Welt kamen, von Geburt an haben. Catherine Lépinay-Schoenfeldt wünscht sich, neben dem französischen auch den deutschen Pass zu haben, um hierzulande an Wahlen teilnehmen zu können. Und da beginnen die Probleme.

Foto: Foto: Fabian Klaus

11.29 Uhr: Zahl der Jugendweihe-Teilnehmer fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen und Terminverschiebungen feiern in Thüringen in diesem Jahr wieder annähernd so viele junge Leute ihre Jugendweihe wie vor der Corona-Pandemie. Die Interessenvereinigung Jugendweihe richtet nach eigenen Angaben Feste für rund 7000 Teilnehmer aus, wie Ute Töpfer-Rauchmaul vom Thüringer Landesverband auf Anfrage sagte. Das entspreche etwa dem Niveau der Jahre 2018 und 2019. Bis Anfang Juli sind 173 Feiern. Teilweise würden in diesem Jahr die im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns ausgefallenen Feiern nachgeholt. Das betreffe rund 120 Mädchen und Jungen. (dpa)

11.27 Uhr: "Ich will an die frische Luft": Erfurter Kultur-Gastwirt hört nach 30 Jahren auf

"Schluss jetzt." Ausrufezeichen! Reiner Kalisch, inzwischen 68, sagt es mit einer Bestimmtheit, die keinen Widerspruch zulässt. Seit mehr als 30 Jahren hat Kalisch sein Leben erst auf den Erfurter Museumskeller und später dann auch noch auf das Gewerkschaftshaus ausgerichtet. Privatleben kam nur auf dem zweiten Platz vor. "Jedes Wochenende unterwegs. Es reicht. Ich will an die frische Luft", sagt der Mann, der in Erfurt Kultstatus in rock-kultureller Hinsicht erreicht hat.

Foto: Michael Keller

11.25 Uhr: Große Probleme für kleine Läden auch in Jenas Einkaufszentren

Alleinstellungsmerkmal: Bei größeren Einkaufszentren gehören die garantierten Kernöffnungszeiten dazu. Corona hat diesen Service aufgeweicht. Und nicht allen Kaufleuten fällt es leicht, den Verpflichtungen des Mietvertrages nachzukommen, weiß das Centermanagement der Jenaer Goethe-Galerie zum Beispiel.

11.24 Uhr: Rund 1,2 Millionen Euro Förderung für Lastenräder abgerufen

Zwei Jahre nach Start der Förderung von Lastenrädern in Thüringen sind hierfür rund 1,2 Millionen Euro abgerufen worden. Rund 720 solcher Räder seien damit finanziert worden, teilte das Umweltministerium heute in Erfurt mit. Dazu kämen etwa 40 Anhänger und knapp 90 Unterstellmöglichkeiten. In diesem Jahr stehen demzufolge noch rund 300.000 Euro zur Verfügung. (dpa)

11.18 Uhr: "Carfreitag": Polizei führt in Erfurt umfangreiche Kontrollen in der Tuning-Szene durch

Traditionell begeht die Tuningszene bundesweit ihre inoffizielle Saisoneröffnung vor Beginn des Osterfestes. Angelehnt an den offiziellen christlichen Feiertag bedient man sich sprachlich der Adaption "Carfreitag". Leider kommt es nach polizeilicher Erfahrung im Umfeld dieser Treffen auch zum spontanen Kräftevergleich der Boliden auf öffentlichen Straßen. Zudem sind nicht alle Umbauten tatsächlich zulässig, teilweise sogar verkehrsgefährdend. Daher führt die Erfurter Polizei gestern einen polizeilichen Einsatz durch. Anschließend mussten zahlreiche Autos komplett stillgelegt werden.

10.43 Uhr: Corona-Infektionszahlen sinken deutlich - Osterdaten verzerrt

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Thüringen sinkt weiter deutlich. Das Robert Koch-Institut (RKI) nannte pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche heute 848,9 Neuinfektionen. Gestern lag der Wert noch bei 1033,4 und am Donnerstag bei 1154,6. (dpa)

10.42 Uhr: Thüringer Sonntagsfrage: Mehrheiten bei Landtagswahl in Reichweite

Die Thüringer CDU hat sich nach dem Umfragetief im Umfeld der Bundestagswahl wieder etwas erholt. Gleichzeitig überzeugt ihr möglicher Spitzenkandidat bislang nur eine kleine Minderheit. In der neuesten repräsentativen Befragung des Erfurter Insa-Instituts im Auftrag unserer Zeitung kommt die Union auf 20 Prozent.

Freitag, 15. April

19 Uhr: Katta "Malou" adoptiert Zwillingsbaby von ihrer Zwillingsschwester

Drei Babys füttert Kattadame Malou im Straußberger Affenwald in diesem Frühjahr durch. Nachdem sie selbst am 7. April Zwillinge zur Welt gebracht hatte, zieht sie nun auch eines der beinahe zeitgleich mit ihren eigenen Jungen geborenen Zwillingsbabys von Katta-Weibchen Ambia mit auf. Malou und Ambia sind selbst Zwillingsschwestern. Ambia hatte sich nach der Geburt nicht um den eigenen Nachwuchs gekümmert und Malou war schnell als Ersatzmutter eingesprungen.

18.45 Uhr: Erfurter Peterskirche bleibt Gartenparadies

Die Ausstellung „Paradiesgärten – Gartenparadiese“ wird eine weitere Saison in der Peterskirche gezeigt. Ursprünglich war der Buga-Beitrag der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten nur für 2021 geplant. Doch der große Erfolg der Schau ermöglicht nun eine Zugabe.

18.30 Uhr: Nordhäuser managt Dschungelkönigin Melanie Müller

Seit Dezember 2021 ist Kevin Fuhrmann an der Seite von Melanie Müller. Das Duo hat viel vor.

18 Uhr: Wand am Hotelkomplex "Fürstenhof" in Eisenach eingestürzt

Am leerstehenden Hotelkomplex "Fürstenhof" in der Eisenacher Südstadt ist am Karfreitag eine Wand eingestürzt. Augenzeugen berichteten von einer großen Staubwolke. Seit Jahren streiten sich Stadt Eisenach und privater Eigentümer um den Erhalt des Ensembles nahe der Wandelhalle. Das ist passiert.

17.51 Uhr: Fernab der Heimat wird Ostern gleich zweimal gefeiert

„Im Herzen ist es hart, aber Ostern ist heilig“, sagt Natascha mit Tränen in den Augen angesichts des Krieges in der Ukraine. Die orthodoxe Christin und ihre Familie stehen vor dem traurigsten Ostern ihres Lebens. Aber sie wollen sich zumindest einige Traditionen des höchsten christlichen Festes nicht nehmen lassen und sie auch fern ihrer geliebten Heimat etwas pflegen. So begehen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge das Osterfest in Mühlhausen.

17 Uhr: Verdacht auf illegales Autorennen auf der A38

Zwischen den Anschlussstellen Leinefeld-Worbis und Nordhausen sorgten mehrere Autofahrer auf der A38 am Karfreitag für gefährliche Situationen. Die Polizei sucht Zeugen.

15 Uhr: Mehr als 1000 Motorboote sind ganzjährig auf den Saalestauseen zugelassen

Je besser das Wetter, desto mehr Boote ziehen ihre Kreise auf dem Bleiloch- und dem Hohenwartestausee. Wie viele sind da eigentlich unterwegs? Das Ende der Fahnenstange sind die mehr als 1000 dauerhaft angemeldeten Motorboote allerdings nicht, weil es nach aktueller Rechtslage keine Obergrenze für Jahreszulassungen gibt, wie das Landratsamt wertungsfrei feststellt.

14 Uhr: Schläge und Bedrohungen an der Haustür im Weimarer Drogenmilieu

Ein 35-Jähriger ist in Weimar von einer Gruppe angegriffen worden. Beim ersten Angriff wollte er die Sache noch ohne die Polizei regeln.

12.30 Uhr: Weltstar Anna Netrebko singt für das Theater Erfurt

Bei einem Gastspiel im Fürstentum Monaco wird das Theater Erfurt von Anna Netrebko unterstützt. Die weltbekannte Sopranistin singt die Titelrolle in der Puccini-Oper „Manon Lescaut“, bestätigt die „Opéra de Monte Carlo“ auf ihrer Internetseite. Netrebko musste zuletzt auf Auftritte verzichten, weil ihr vorgeworfen wird, sich nicht deutlich genug von Russlands Machthaber Wladimir Putin distanziert zu haben.

11.55 Uhr: Spargelernte hat im Unstrut-Hainich-Kreis begonnen

Die Spargelsaison hat begonnen. In Herbsleben und Kutzleben wird seit einigen Tagen gestochen. Auch die Spargelbauern treffen die steigenden Energiepreise hart. Dennoch wollen sie nicht alle Kosten auf die Verbraucher umlegen. .

10.37 Uhr: Strohballen im Wert von 60.000 Euro und Schule brennen

Gleich mehrmals hat es in der Nacht zu Freitag im Kyffhäuserkreis gebrannt. So stand am Donnerstag gegen 22.55 Uhr in Reinsdorf ein großes Strohdiemen im Wert von rund 25.000 Euro in Vollbrand und nur knapp zehn Minuten später gingen rund 1000 Strohballen im Wert von 35.000 Euro in Donndorf in Flammen auf. Auch wegen eines Brandes in einer Schule ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

9.30 Uhr: Gute Aussichten für das Osterwetter in Thüringen

Nach einem trüben Karfreitag zeigt sich ab Samstag die Sonne für ein meist heiteres Osterwochenende in Thüringen. So beschreibt der Deutsche Wetterdienst die Lage in den kommenden Tagen.

9.12 Uhr: Einschränkungen für Zugreisende zu Ostern in Leipzig

Zugreisende müssen sich am Osterwochenende in Leipzig auf Umleitungen und Ausfälle im Fern- und Nahverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn begründete die Einschränkungen mit Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik an dem Bahnknoten. Unter anderem werden von Samstagnachmittag (17.30 Uhr) bis Sonntagmorgen (6 Uhr) keine Fernverkehrszüge in Leipzig halten. Zudem gibt es an den beiden Tagen veränderte Fahrzeiten bei den ICE- und IC-Zügen. Im S-Bahnverkehr sowie bei Regionalzügen ändern sich ebenfalls An- und Abfahrtzeiten und es gibt teilweise Schienenersatzverkehr. (dpa)

8.50 Uhr: Sexueller Missbrauch einer Grundschülerin in Jena: Glaubwürdigkeit überprüft

Eine Grundschülerin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Freund ihrer Mutter, die ihr nicht glaubt. Ein Gutachter belehrt diese eines besseren.

Donnerstag, 14. April:

21 Uhr: Rot-Weiß Erfurt mit zehntem Sieg in Folge

Mit dem nächsten Schützenfest hat der FC Rot-Weiß Erfurt seine Tabellenführung in der Fußball-Oberliga eindrucksvoll untermauert. Gegen den Bischofswerdaer FV gewannen die Erfurter mit 8:1 (6:0) und hatten sogar noch einen weiteren Grund zur Freude.

20 Uhr: Erfurter Ostermarsch fordert: Krieg in Ukraine sofort beenden

Zum Auftakt der Ostermärsche der Friedensbewegung in Thüringen haben Teilnehmer in Erfurt ein sofortiges Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gefordert. Es gelte, die Waffen sofort niederzulegen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte eine Sprecherin der Organisatoren am Donnerstag. Mehrere Dutzend Menschen waren den Angaben zufolge in Erfurt auf die Straße gegangen. Die Rede war zunächst von etwa 120 Demonstranten. In stillem Gedenken wurde der Opfer des Krieges in dem osteuropäischen Land gedacht. Teilnehmer des Ostermarsches riefen die Menschen zudem zur Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen auf.

18 Uhr: CDU kritisiert "Mogelpackung" beim Bauland-Bonus

Die CDU-Fraktion hat das Vorgehen der Landesregierung bei einer Sonderzahlung für Familien mit Kindern zur Schaffung von Wohneigentum kritisiert. Sie sprach von einer "Mogelpackung", weil davon nur Familien profitieren sollen, die zwischen dem 18. Januar und dem 15. September 2022 eine vorhandene Immobilie zur Eigennutzung kauften. Der Landtag habe jedoch beschlossen, dass die Zahlung auch an Familien gehe, die selbst bauen wollten, erklärte die Familienpolitikerin der CDU, Beate Meißner, am Donnerstag in Erfurt.

"Diesen Beschluss hat die Landesregierung einfach ignoriert." Herausgekommen sei ein Kinder-Hauskauf-Bonus. Die CDU-Fraktion hatte sich im Landtag bei den Haushaltsverhandlungen 2021 dafür eingesetzt, Familien beim Erwerb oder bei der Fertigstellung einer Immobilie mit einem einmaligen Bonus von 2500 Euro je Kind zu unterstützen. (dpa)

17.45 Uhr: Unfall in Jena mit radioaktivem Material

Einen Unfall mit einer radioaktiven Substanz hat es auf der Jenaer Rautalstraße am Donnerstagnachmittag gegeben. Spezialkräfte der Feuerwehr mit Schutzausrüstung rückten an. Das ist passiert.

17.30 Uhr: A9 nach Unfall zwischenzeitlich voll gesperrt

Nach einem Unfall musste die A9 am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf in Richtung München zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wie die Polizei informierte, sei am Nachmittag eine 51-jährige in ihrem Wagen aus bisher noch ungeklärten Umständen auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Eine hinter ihr fahrende 65-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

15.30 Uhr: Unbekannte stehlen 1300 Liter Dünger

Unbekannte haben bei einer Firma in Rauschwitz (Saale-Holzland-Kreis) mehr als 1300 Liter Dünger gestohlen. Dadurch sei in der Nacht zu Mittwoch ein Schaden von 20 000 Euro allein durch die erbeuteten Düngemittel entstanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

15 Uhr: Erster Arbeitsmarkt statt Werkstatt - Förderinstrument in Thüringen kaum genutzt

Tausende Thüringer arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Seit vier Jahren können sie mit staatlicher Förderung in einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt wechseln. Das tun nur wenige.

13.55 Uhr: Unangemeldete Demonstration gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht in Schleiz

An einer nicht bei Behörden angemeldeten Kundgebung gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht am Mittwochabend in Schleiz beteiligten sich nach Polizeiangaben 190 Leute. Auch in anderen Städten im Saale-Orla-Kreis wurde demonstriert.

13.12 Uhr: Gruppe wollte Lauterbach entführen

Eine Gruppe wollte einen hochrangigen deutschen Politiker entführen. In dem Zusammenhang durchsuchte die Polizei auch Thüringer Objekte. Was bisher bekannt ist.

12.57 Uhr: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler erlassen

Gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Nordhausen ist am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen worden. Bei einer Kontrolle des Autos des Mannes habe der unter Drogeneinfluss stehende Beschuldigte eine Schreckschusswaffe auf die Polizisten gerichtet, teilte die Polizei mit. Er sei überwältigt und vorläufig festgenommen worden. Bei der Durchsuchung des Wagens und der Wohnung des 42-Jährigen .

12.37 Uhr: Zahl ausländischer Mitbürger in Thüringen ist 2021 gewachsen

Die Zahl der Mitbürger mit ausländischem Pass ist im vergangenen Jahr in Thüringen gewachsen. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte, lebten zum Stichtag 31. Dezember 126 270 Ausländer und Ausländerinnen aus 150 Staaten in Thüringen. Das seien 9140 Menschen oder 7,8 Prozent mehr gewesen als Ende 2020. (dpa)

11 Uhr: Anschläge und Entführungen geplant: Razzien auch in Thüringen

Ermittler sind in mehreren Bundesländern gegen Mitglieder einer Chatgruppe vorgegangen, die Sprengstoffanschläge und Entführungen geplant haben soll. Das teilte die federführende Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag in Mainz mit. Demnach gab es am Mittwoch Durchsuchungen in 20 Objekten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Einsatz waren rund 270 Beamtinnen und Beamte, darunter auch Spezialeinheiten.

10.35 Uhr: Nach Merkel-Äußerungen zur Thüringen-Wahl: Urteil im Juni

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 15. Juni sein Urteil über zwei AfD-Klagen wegen Äußerungen der früheren Kanzlerin Angela Merkel zur Thüringen-Wahl 2020. Das teilte das Karlsruher Gericht am Donnerstag mit. Damals hatte sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag völlig überraschend mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Merkel (CDU) hatte dies einen Tag später bei einer Pressekonferenz auf einer Südafrika-Reise als "unverzeihlich" bezeichnet. Das Ergebnis müsse "rückgängig gemacht werden".

Aus Sicht der AfD hat sie damit gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen. Die Partei will feststellen lassen, dass ihr Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt worden sei. Die eine Organklage richtet sich gegen die Bundeskanzlerin, die zweite gegen die Bundesregierung. (Az. 2 BvE 4/20 u.a.). (dpa)

10.27 Uhr: Babyglück im Affenwald in Sondershausen

Im Straußberger Affenwald ist die Freude groß. Noch vor Ostern gab es süßen Nachwuchs bei den Affen zu bestaunen. Die Katta-Damen brachten fast zeitgleich Zwillinge zur Welt. Doch bei der Versorgung des Nachwuchses kam es zu Komplikationen.

9.30 Uhr: 83-Jährige um 50.000 Euro betrogen

Betrüger haben eine Rentnerin in Nordhausen um ihr Erspartes gebracht. Die Betrüger behaupteten am Mittwoch bei einem Telefonanruf, die Tochter der Frau sitze nach einem Verkehrsunfall in Untersuchungshaft und brauche das Geld, um freizukommen. Die Frau hob das Geld ab und übergab es einem Mann.

9.05 Uhr: Mieter wehren sich gegen die Wohnungsgenossenschaft Saalfeld

Mieter der Wohnblöcke Am Bernhardsgraben 50 bis 72 in Saalfeld-Gorndorf wehren sich gegen Pläne der Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG, die Wohnblöcke umzubauen und obere Etagen zurückzubauen. Am Mittwoch trafen sich eine Reihe von Mietern und Genossenschaftsmitgliedern auf einer Gorndorfer Gemeinschaftsgrünfläche, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Zu ihnen gehört auch Saalfelds dienstältester Taxi-Fahrer.

8.22 Uhr: "Oma Rosi hat ein großes Herz": 82-Jährige hat ukrainische Familie aufgenommen

Rosi Staufenbiel gehört zu denen, die jetzt helfen: Die 82-jährige Seniorin aus Bickenriede hat Flüchtlingen aus der Ukraine ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. So klappt das Zusammenleben – zu siebt unter einem Dach.

7.50 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen geht weiter zurück

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist erneut deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstag mit 1154,6 an. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 1238,8 und am Dienstag bei 1323,1. Binnen 24 Stunden kamen 4669 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Bundesweit sank die Inzidenz auf 1015,7.

Erfurt weist mit einem Wert von 3592,6 weiter die höchste Corona-Inzidenz unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland auf. Aber auch in Erfurt sinkt der Wert, am Mittwoch war für die Landeshauptstadt noch eine Inzidenz von 3860,7 ausgewiesen worden. Der niedrigste Wert wurde in Thüringen im Landkreis Sömmerda registriert (384,9). (dpa)

7.15 Uhr: Lehrer wegen Durchsetzung von Corona-Regeln bedroht

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren sind an Schulen in Thüringen mehrfach Lehrer bedroht oder angegriffen worden. Nun gibt es neue Zahlen zu Vorfällen.

7.02 Uhr: Bereits 15 Borreliose-Infektionen in Thüringen

In Thüringen sind dieses Jahr bereits 15 Borreliose-Infektionen gemeldet worden. Bei Wald- und Wiesenspaziergängen sollte man wieder besonders aufpassen. Diese Regionen sind besonders betroffen.

6.53 Uhr: Mehrheit gegen Aufnahme der Ukraine in EU

Eine relative Mehrheit der Thüringer will nicht, dass die Ukraine der Europäischen Union angehört. In einer Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag dieser Zeitung sind 45 Prozent gegen die Aufnahme des osteuropäischen Landes, das von Russland überfallen wurde. Gegenüber den Flüchtlingen aus dem Land zeigt sich jedoch ein anderes Stimmungsbild.

6.40 Uhr: Tödlicher Unfall in Kölleda

Ein Mann ist am späten Mittwochnachmittag bei Kölleda von einem Lastwagen erfasst worden. Der 53-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

6 Uhr: Hoffnung für Thüringens Einzelhandel

Überleben Handel und Gastronomie in den Innenstädten die Pandemie? Das war eine häufig gestellte Frage in den vergangenen beiden Jahren. Eine Studie der Dualen Hochschule Gera-Eisenach gibt jetzt Hoffnung.

Mittwoch, 13.April

21.30 Uhr: Thüringer HC mit Kantersieg gegen Blomberg

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben nach einer beeindruckenden Vorstellung den sechsten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Vier Tage nach der unglücklichen 19:20-Niederlage beim Ostderby in Halle fertigte die Mannschaft von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend die HSG Blomberg-Lippe mit 40:25 (22:8) ab. Als beste Werferin des THC zeichnete sich vor 676 Zuschauern Annika Meyer mit acht Treffern aus. Mit 26:16 Punkten rangieren die Thüringerinnen unverändert auf Rang vier.

Gegen Blomberg brillierten sie von Beginn an mit temporeichem Angriffsspiel. Schon nach vier Minuten führten die Gastgeberinnen mit 4:0, Mitte der ersten Halbzeit war der Vorsprung erstmals zweistellig (13:3). Auch nach der Pause dominierten die Thüringerinnen nach Belieben und bauten ihre Führung bis auf 34:15 (46. Minute) aus, ehe sie es in der Schlussphase ruhiger angehen ließen. (dpa)

21 Uhr: Knapp 9500 Meldungen bisher für den Rennsteiglauf

Mehr als einen Monat vor dem Rennsteiglauf am 21. Mai sind bereits 9372 Anmeldungen für die verschiedenen Streckenvarianten eingegangen. Der Lauf werde in diesem Jahr «aller Voraussicht nach endlich wieder so durchgeführt werden können, wie ihn seine zahllosen Fans im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten lieben gelernt haben», teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Nur an wenigen neuralgischen Punkten müsse nach aktuellem Stand noch Abstand gehalten und Maske getragen werden. 2020 war der Lauf abgesagt worden, 2021 fand er nach einer Verschiebung unter Corona-Bedingungen im Oktober statt. (dpa)

20 Uhr: Trainerin Anne Pochert verlässt Fußball-Frauen von Carl Zeiss Jena

Aufstiegstrainerin Anne Pochert wird die Fußball-Frauen des FC Carl Zeiss Jena im Sommer verlassen. Über ihre Entscheidung, eine mögliche Vertragsverlängerung nicht annehmen zu wollen, habe die 36-Jährige Verein und Mannschaft in dieser Woche informiert, teilte der Verein am Mittwochabend mit. «Die Entscheidung ist mir nach so langer Zeit sehr schwergefallen und hat nichts mit möglichen Angeboten anderer Vereine zu tun», sagte Pochert der Mitteilung zufolge. Bis zum Saisonende Mitte Mai werde sie gemeinsam mit ihrem Trainer- und Betreuerteam an den verbleibenden drei Spieltagen der Frauen-Bundesliga weiter an der Seitenlinie stehen. Der Verein hat nach eigenen Angaben für die Frauen-Bundesliga keine neue Lizenz beantragt. (dpa)

19 Uhr: Serienstraftäter darf im Entzug bleiben

Das Landgericht Gera hat am Mittwoch einen mehrfach vorbestraften Mann zu vier Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Drogenhandels, verurteilt. Er war in Altenburg aktiv. Selbst im Gefängnis war der 33-Jährige noch mit einer Straftat aufgefallen. Doch er gibt sich nun geläutert.

18 Uhr. Trainer-Urgestein spricht über FC Carl Zeiss Jena

„Ich denke, Jena wird sich hinten reinstellen und gegen uns auf Konter spielen.“ Sagt Ingo Kahlisch und lacht. Telefonate mit dem Trainer von Optik Rathenow, seit 1989 im Amt, sind immer spannend. Der Coach mit der längsten Dienstzeit in den oberen deutschen Fußballligen spricht Klartext und ist immer für einen Scherz zu haben – auch vor dem Duell am Sonnabend mit dem FC Carl Zeiss Jena (Anstoß in Jena Karsamstag um 13 Uhr).

17 Uhr: Naturschutz-Gelder für Schafhirten

Thüringer Schafhirte sollen künftig mit staatlichen Geldern unterstützt werden - wenn sie sich an bestimmte Naturschutz-Auflagen halten. Rund 2,5 Millionen Euro sollen bis Oktober 2027 an Betriebe gehen, die sich dem Label "Weidewonne" anschließen, teilte das Bundesamt für Naturschutz am Mittwoch mit. Die Förderung läuft demnach bereits seit dem vergangenen November.

Schafe tragen nach den Angaben vom Mittwoch aktiv zur Landschaftspflege bei, werden aber zunehmend seltener gehalten. Das Projekt liefere darum "wichtige Impulse, um den Rückgang der Schäfereibetriebe aufzuhalten und besonders wertvolle Lebensräume dauerhaft zu erhalten", so Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Teilnehmende Betriebe verpflichten sich demnach unter anderem, ihre Tiere mindestens zur Hälfte auf Biotopgrünland weiden zu lassen und keine Pflanzenschutzmittel, Stickstoffdünger oder Gülle einzusetzen. (dpa)

15.20 Uhr: Dankesworte an Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka aus der Thüringer Politik

Nachdem Olympiasiegerin Mariama Jamanka am Mittwochmorgen verkündete, ihre sportliche Karriere zu beenden und sich neuen Herausforderungen zu widmen, gab es Dankesworte und gute Wünsche aus der Thüringer Politik. "Eine tolle Sportlerin zieht sich aus der aktiven Zeit zurück und es bleibt eine beeindruckende Persönlichkeit", twittert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Nachmittag.

Ich sage Danke und alles Gute.

Weiterhin viel Kraft auf dem neuen Lebensweg. 👍🍀

Eine tolle Sportlerin zieht sich aus der aktiven Zeit zurück und es bleibt eine beeindruckende Persönlichkeit. Von Herzen Danke. https://t.co/NNs5YCERph — Bodo Ramelow (@bodoramelow) April 13, 2022

Auch Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dankt der Jamanka für ihr sportliches und gesellschaftliches Engagement.

💐Liebe @MariamaJamanka, wie auf der Bahn im Bob so finden Sie auch im Leben stets den richtigen Zeitpunkt, um die für Sie richtige Entscheidung zu treffen. Das Sportland #Thüringen und ich persönlich danken Ihnen für Ihr sportliches und gesellschaftliches Engagement. Alles Gute. https://t.co/Ga1E7xtrhv — Helmut Holter 🇺🇦🕊 (@HelmutHolter) April 13, 2022

15 Uhr: Stadt Weimar sucht Zeugen nach Entsorgung illegaler Schlachtabfälle

An entlegenen Plätzen in der Stadt und im Umland werden immer wieder Schlachtabfälle entsorgt, zuletzt die Überreste dreier Ziegen. Auffällig dabei ist nicht nur die Art der Entsorgung,

13.55 Uhr: Ministerpräsident Ramelow vertritt vorerst nicht Steinmeier

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte über Ostern extra nichts privat geplant und alle dienstlichen Termine bis Mittwoch abgesagt. Er sollte in Rufbereitschaft sein, und zwar in seinem zeitweiligen Nebenamt als Präsident des Bundesrats – das ihn zum Stellvertreter des Bundespräsidenten macht. Warum Ramelow nicht wie geplant Steinmeier über Ostern im Amt vertritt.

13.12 Uhr: Studieren auf dem Laufband in Universitätsbibliothek Jena

Der Bibliothekssaal als Fitnessraum: An der Universität Jena können Studierende während der Arbeit mit Laptop und Büchern körperlich in Bewegung bleiben. Thüringens größte Hochschule hat dafür zwei mit höhenverstellbaren Schreibtischen verbundene Laufbänder angeschafft, wie Jana Kampe, die an der Uni für das Gesundheitsmanagement zuständig ist, auf Anfrage sagte.

11.42 Uhr: Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka beendet Karriere

Bob-Pilotin Mariama Jamanka hat einen Schlussstrich unter ihre sportliche Karriere gezogen. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 und Silbermedaillengewinnerin der Winterspiele in Peking 2022 gab am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt. "In meiner Laufbahn als Sportlerin hatte ich viele tolle Momente und konnte große sportliche Erfolge feiern. Jetzt habe ich allerdings für mich den Zeitpunkt gesehen, meine Karriere zu beenden und bin froh, dass ich dies nach einer olympischen Silbermedaille tun kann", teilte die 31-Jährige vom Bob Racing Club Thüringen mit. Sie wird nun ein Studium in ihrer Heimat Berlin beginnen. (dpa)

11.22 Uhr: 15 Borreliose-Fälle seit Jahresbeginn

In Thüringen sind nach Angaben der Krankenkasse Barmer in diesem Jahr bereits 15 Fälle von Borreliose nach Zeckenbissen registriert worden. Die Kasse berief sich in einer Mitteilung am Mittwoch auf Zahlen des Robert Koch-Instituts. Mit den nun steigenden Temperaturen und mehr Aktivitäten im Freien nehme auch das Risiko zu, sich die Borreliose-Erreger beim Biss infizierter Zecken einzufangen.

Im vergangenen Jahr waren in Thüringen 398 Borreliose-Infektionen gemeldet worden, die meisten davon im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Dort waren insgesamt 85 Fälle registriert worden. Allerdings ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen. (dpa)

10.20 Uhr: Traktorfahrer bei Linden tödlich verunglückt

Am Dienstagabend ist ein Traktorfahrer bei Linden tödlich verunglückt. Wie Mdr Thüringen berichtet, kam der 57-Jährige mit seinem Traktor von der Fahrbahn ab. Der Traktor sei durch mehrere Büsche gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb im Krankenhaus.

9.53 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen wieder gesunken

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 1238,8 an. Am Dienstag lag der Wert bei 1323,1. Binnen 24 Stunden kamen in Thüringen 4151 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Thüringen liegt damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 1044,7.

Die Landeshauptstadt Erfurt weist mit einem Wert von 3860,7 weiter die höchste Corona-Inzidenz unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland auf. Die Stadt Weimar rangiert mit einem Wert von 1932,5 etwas dahinter. Der niedrigste Wert wurde in Thüringen im Landkreis Nordhausen registriert (430,5). (dpa)

9.45 Uhr: Hund frisst präparierte Leckerlis in Erfurt

Zum wiederholten Male sind am Erfurter Petersberg mehrere Leckerlis für Hunde ausgelegt worden, die mit Nägeln gespickt waren. Der Hund einer Frau fraß gleich mehrere der Köder. Er musste notoperiert. werden.

9.20 Uhr: Gleitschirmflieger prallt gegen Strommast

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein Gleischirmflieger schwer verletzt worden. Er prallte am Dienstag gegen einen Strommast und stürzte ab.

8.32 Uhr: Temperaturen bis 25 Grad in Thüringen

Dieser Mittwoch wird in Thüringen voraussichtlich der bisher wärmste Tag des Jahres. Es werden örtliche Höchstwerte von bis zu 25 Grad erwartet. So sind die Wetteraussichten für die Osterfeiertage.

7.44 Uhr: Unrechtmäßig entzogene Kulturgüter in fast alle Museen in Thüringen

Der Thüringer Museumsverband will seine Arbeit zur Erforschung der Herkunft hiesiger Sammlungsbestände in Zukunft weiter ausbauen. Erste Bestandsprüfungen in rund zehn Prozent der Museen im Land hätten gezeigt, dass eine "riesen Aufgabe" vor den Museen liege, sagte der Präsident des Museumsverbands Thüringen, Thomas T. Müller. In Thüringen gibt es noch keinen genauen Überblick, wie viele Objekte mit Kolonial- und Nationalsozialismusvergangenheit sowie aus der Sowjetische Besatzungszone und der DDR-Zeit überhaupt in den Beständen schlummern. (dpa)

7.20 Uhr: Überblick: Verfügbares Einkommen in Thüringen

Die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen liegen in den Thüringer Städten und Landkreisen unter dem Bundesdurchschnitt. Bundesweit lag das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen einer Studie zufolge im Schnitt bei 23.706 Euro. So ist die Lage in Thüringen. (dpa)

7 Uhr: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall auf A4

Am Mittwochmorgen ist ein Lkw auf der A4 bei Eisenach umgestürzt. Zwischen Eisenach-West und Eisenach-Ost (Richtung Dresden) ist nur die linke Fahrspur befahrbar. Die Bergungsarbeiten laufen.

6.51 Uhr: Nach Corona-Pause: Wieder Osterfeuer und Gottesdienste in Thüringen

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie dürfen dieses Jahr in Thüringen Osterbräuche wieder öffentlich gelebt werden. Nach Angaben des Thüringer Feuerverbands wird es in vielen Städten und Gemeinden Osterfeuer geben. Die Kirchen laden wiederum zu Gottesdiensten ein. In einigen Regionen des Freistaats dürfen vor allem Kinder bei öffentlichen Aktionen Ostereier suchen. Wegen des Coronavirus waren in den vergangenen beiden Jahren öffentliche Veranstaltungen weitestgehend abgesagt worden. (dpa) Tipps für Ausflüge gibt es hier.

6.40 Uhr: Sorge um hohen Krankenstand

Die Corona-Lage an den Thüringer Krankenhäusern entspannt sich etwas, bleibt aber unübersichtlich. Die Pandemie scheint in eine diffuse Phase eingetreten zu sein. Experten sind alarmiert. Sorge bereitet der hohe Krankenstand beim Personal.

6.25 Uhr: Reger Betrieb auf Autobahnen erwartet

Mit Blick auf Ostern wird durch den Wegfall vieler Corona-Beschränkungen ein reger Betrieb auf Thüringens Autobahnen erwartet. Es wird mit deutlich mehr Verkehr als in den zwei vergangenen Jahren gerechnet. Zumal in fast allen Bundesländern Schulferien sind. Insofern wird mit einer deutlich angespannteren Stausituation als zu den letzten beiden Osterfesten gerechnet – in Thüringen vor allem auf der A4 und A9.

6.19 Uhr: Kaum Nachfrage nach Terminen in Impfstellen

Die Nachfrage nach Terminen in den Thüringer Impfstellen ist in den vergangenen Wochen dramatisch gesunken: Lag die Auslastung der Impfstellen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) in der ersten Januarwoche noch bei 100 Prozent, betrug sie seit Anfang März wöchentlich nur noch zwischen 5 und 20 Prozent. So ist die Lage bei den regionalen Impfstellen.

6.10 Uhr: Nachbarrecht: Leser fragen, Experten antworten

Jedes Jahr landen hunderte Nachbarstreitigkeiten vor Schiedsstellen und Gerichten, die Gründe für oft jahrelangen Streit am Gartenzaun sind vielfältig. Doch wer hat welche Rechte, wer welche Pflichten? Unsere Experten erklären, was es zu beachten gibt.

5.50 Uhr: Linke will mehr Rechte für Thüringer Bürgerbeauftragten

Die Linke-Landtagsfraktion will das Bürgerbeauftragtengesetz umfassend überarbeiten. Er soll künftig auch ein Beanstandungsrecht erhalten.

Dienstag, 12. April

20 Uhr: Drogenhändler mit Lieferservice aus Gera zu langer Haftstrafe verurteilt

Ein Maurer muss nicht nur eine Strafe verbüßen, sondern auch die Erlöse aus dem Drogenhandel zurückzahlen. Der Betrag hätte für einen Neuwagen gereicht.

19 Uhr: Bislang 100 Millionen Euro Quarantäne-Entschädigung ausgezahlt

Die Zahl der eingehenden Anträge auf Entschädigung wegen Verdienstausfall hat seit Ende März deutlich zugenommen. Seit dem 23. März können auch ungeimpfte infizierte Personen entschädigt werden,

18 Uhr: Schwerlastkran hebt Baumkronenpfad im Hainich aus den Angeln

Ein tonnenschwerer Kran hat am Dienstag einen Teil des Baumkronenpfades im Nationalpark Hainich angehoben. Der Grund dafür sind Ausbesserungsarbeiten an einer der Stahlstützen, die die Plattform tragen.

17.31 Uhr: Faltbares Mobiltelefon: Schott liefert Spezialglas aus Jena für neues Vivo-Modell

Der Spezialglashersteller Schott baut die Kooperation mit dem chinesischen Handyhersteller Vivo aus. Das faltbare Smartphone „Vivo X Fold“ enthält Komponenten aus Jenaer Produktion. Auch Zeiss war an der Entwicklung beteiligt. Hier erfahren Sie mehr.

17 Uhr: Freiwillige im Bergwald - Einsatz in Unterschönau

Im Thüringer Wald bei Unterschönau (Kreis Schmalkalden-Meiningen) helfen Freiwillige bei der Waldpflege. Rund 40 Pädagogik-Studierende der Universität Bamberg sind derzeit dort im Einsatz, wie die Umweltstiftung Greenpeace und der Verein Bergwaldprojekt am Dienstag mitteilten. Die Organisationen hatten die 200 Hektar große Waldfläche Ende 2020 aus Privatbesitz erworben, um sie nach jahrelangem Holzeinschlag künftig naturnah zu nutzen. Dies bedeute weniger und schonendere Eingriffe in den Baumbestand, erklärten die Organisationen.

Bis zum 24. April pflegen die Studierenden unter anderem 30 bis 40 Jahre alte Fichtenbestände, unternehmen aber auch Exkursionen. Der Bergwald-Verein organisiert nach eigenen Angaben in diesem Jahr deutschlandweit 161 Freiwilligeneinsätze an 81 Standorten. Daran beteiligen sich rund 4000 Menschen. (dpa)

16 Uhr: Thüringer Firmenchef und Thriller-Autor in der „Höhle der Löwen“

Ralph Brey wirbt in der TV-Serie „Die Höhle der Löwen“ um prominenten Anschub für einen von ihm entwickelten E-Book-Reader für Blinde. Die neue Folge der Fernsehserie, in der Ralph Brey unter anderem Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer und den früheren Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg von seinem Produkt überzeugen will, strahlt der Sender VOX aus.

15.30 Uhr: Stadtwerke heben Strom- und Gaspreise deutlich an

Haushalte im Raum Jena und Pößneck müssen sich auf deutlich steigende Kosten für das Kochen und Heizen mit Erdgas einstellen. Die Preiserhöhung greift ab 1. Juni und betrifft rund 7000 Kunden in der Region. Auch Strom wird teurer. Was das für einen Durchschnittshaushalt bedeutet.

15 Uhr: Interne Ermittlungen gegen Hunderte Thüringer Polizisten

Hunderte Thüringer Polizisten sind in den vergangenen beiden Jahren in den Fokus strafrechtlicher Ermittlungen geraten. 2021 hätten interne Ermittler Verfahren gegen etwa 420 Beamte geführt, antwortete das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage des Landtagsabgeordneten der Linken, Sascha Bilay. Ein Jahr zuvor waren den Angaben zufolge 410 Polizisten betroffen. Oftmals ging es um Körperverletzung im Amt. Sehr häufig werden die Verfahren schließlich eingestellt.

14.30 Uhr: Thüringer Grüne für Göring-Eckardt als Familienministerin

Die Thüringer Grünen haben sich für Katrin Göring-Eckardt als neue Bundesfamilienministerin ausgesprochen. „Sie wäre vor allem in diesem Moment eine hervorragende Wahl“, sagte Landeschef Bernhard Stengele dieser Zeitung. „Sie hat unheimlich viel Erfahrung in Berlin und kennt sich im Thema Familie aus.“ Die Bundespartei sei gut beraten, in diesen Krisenzeiten keine Experimente einzugehen.

14.10 Uhr: Osterspaziergang mit Kaninchen an der Leine

Foto: Dominique Lattich

Ja ist denn heute schon Ostern? Das fragen sich vermutlich immer wieder Passanten in Rudolstadt und anderen Städten, die auf Anna-Maria Oeser und ihre Kaninchendame Fee an der Leine treffen. Fee ist regelmäßig auf diese Art draußen unterwegs - und trotzdem nicht mit einem Hund zu vergleichen, wie die Besitzerin erläutert.

14 Uhr: Teilnehmer zweier Coronademos verbünden sich

Zu einer ungewöhnlichen Szene ist es am Montagabend in Gera gekommen. Wie üblich waren Impfgegner und Maßnahmen-Kritiker auf einem unangemeldeten Spaziergang unterwegs. Dabei steuerten sie gezielt den Markt an, den eine kleine Gruppe für ihren legalen, leisen Protest nutzte. Die Teilnehmer beider Demos sangen daraufhin unter anderem gemeinsam dieses Lied.

13.38 Uhr: Neue Fördergelder für Thüringer Kinder- und Jugendhilfe

Das Land Thüringen und Deutsche Kinderhilfswerk unterstützen wieder Kinder- und Jugendhilfen im Freistaat. Dafür stünden 35 000 Euro bereit, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Anträge könnten bis zum 30. November eingereicht werden. Gefördert werden demnach Projekte, die sich für die Verbreitung und Durchsetzung von Kinderrechten einsetzen und bei denen Kinder und Jugendliche nach Möglichkeit an der Planung beteiligt und bei der Durchführung und Auswertung einbezogen werden. (dpa)

13.20 Uhr: Lkw kracht in Schilderwagen: Autobahn kurzzeitig gesperrt

Gegen Mittag krachte es am Dienstag auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein. Ein Lastwagen landete im Schilderwagen einer Baustelle. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

12.30 Uhr: Gewerkschaft verlangt mehr Personal im Forst

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) fordert angesichts der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder mehr Personal für die Thüringer Forstwirtschaft. Die vorhandenen Forstleute hätten bereits jetzt alle Hände voll zu tun, um nach Unwettern oder durch Trockenheit und Schädlinge anfallendes Schadholz zu beseitigen und zudem widerstandsfähigere Bäume anzupflanzen, erklärte Ralf Eckardt, Vorsitzender des IG BAU-Bezirks Erfurt, am Dienstag. Ohne zusätzliches Personal sei dies nicht zu bewältigen. Entscheidend seien hierbei faire Einkommen und gute Arbeitsbedingungen. Azubis müssten nach ihrer Ausbildung übernommen werden. (dpa)

11.22 Uhr: Thüringer Kliniken: Unterschiedliche Besuchsregeln zu Ostern

Angesichts gesunkener Corona-Neuinfektionszahlen ermöglichen einige Thüringer Krankenhäuser wieder Besuche für Klinikpatienten. Das ist der aktuelle Stand.

10.12 Uhr: Aufhebung des Besucherstopps am UKJ

Ab Gründonnerstag, 14. April, und pünktlich zu den Ostertagen können stationäre Patientinnen und Patienten ohne SARS-CoV-2-Infektion am Uniklinikum Jena (UKJ) wieder Besuch empfangen. Was nun für Besucher gilt.

9.22 Uhr: Höhere Nebenkosten für Zehntausende Wohnungen in Erfurt

Immer mehr Erfurter Mieter müssen sich auf deutlich höhere Nebenkosten bereits in diesem Jahr einstellen. Das hat eine Umfrage unserer Zeitung unter großen Vermietern ergeben. Wegen der teuren Fernwärme erhöht die Kowo die Nebenkosten. Aber wie gehen die anderen Großvermieter mit der Kostenexplosion um?

9.10 Uhr: Unfall mit Segelflieger in Bad Berka

Am Montagabend ist es auf dem Flugplatz in Bad Berka zu einem Unfall gekommen. Ein Segelflieger ist nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Das hatte fatale Folgen.

8.22 Uhr: Wieder Demos in Thüringer Städten

In Thüringer Städten gab es Montagabend wieder unangemeldete und angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und den Krieg in der Ukraine. Wie viele Menschen wo protestiert haben. Der Überblick.

7.55 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1323,1 an. Am Montag lag der Wert bei 1284,8. Binnen 24 Stunden kamen in Thüringen 6422 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Thüringen liegt damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 1087,2.

Die Landeshauptstadt Erfurt weist mit einem Wert von 4077,8 weiter die höchste Corona-Inzidenz unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland auf. Die Stadt Weimar rangiert mit einem Wert von 2179,8 bundesweit an sechster Stelle. Der niedrigste Wert wurde in Thüringen im Landkreis Sömmerda registriert (471,7).

7 Uhr: 19-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Fahrzeug gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ein Auto hatte ihm die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon.

6.55 Uhr: Brief verschwunden: Polizei ermittelt im Innenministerium

Nachdem eine freie Liste für die anstehenden Personalratswahlen bei der Polizei tagelang im Innenministerium verschollen war, ermittelt der Inspektionsdienst Süd der Landespolizeiinspektion Erfurt weiter in dem Fall. Eine Sprecherin bestätigte den Eingang einer entsprechenden Anzeige.

6.40 Uhr: Erhebliche Personalprobleme in Thüringer Kitas

Der Aufnahme möglichst vieler ukrainischer Kinder in Thüringer Kindergärten stehen nach Einschätzung von Kommunen erhebliche Personalprobleme in den Einrichtungen entgegen. Wegen coronabedingten Ausfällen durch Krankmeldungen oder Quarantäne kommt es etwa in Weimar oder Jena zu Personalengpässen.

6.30 Uhr: Thüringer Wasserreservoir ist Versicherung für Totalausfall des Stromnetzes

Eine riesige Wasserschüssel im Schiefergebirge ist Deutschlands "Schwarzstart-Versicherung". Das Pumpspeicherwerk Goldisthal kann abgestürztes Stromnetz wieder zum Leben erwecken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

6.22 Uhr: Nach Flucht: Ukrainerin hat in Jena sofort Fuß gefasst

Vor drei Wochen floh Victoria Smirnova (17) aus dem ukrainischen Dnipro nach Deutschland. Bereits kurz nach ihrer Ankunft begann sie ein Praktikum in der Jenaer Kita „Arche Noah".

Montag, 11. April

21 Uhr: So geht es in der Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen weiter

Die Spielabsagen durch Corona-Erkrankungen in der Fußball-Kreisoberliga haben Konsequenzen. Der Spielplan wird neu sortiert.

18 Uhr: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf B85 im Weimarer Land

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.55 Uhr auf der Bundesstraße 85 zwischen Nohra und Troistedt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen.

17 Uhr: Übler Facebook-Kommentar zu Politikerbesuch endet vor Gericht

Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und diverse Kommentare beispielsweise bei Facebook strafbar sein können, diese Erfahrung musste ein 50-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Gefell machen. Er saß auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Bad Lobenstein, weil er im Juli vorigen Jahres seine Finger nicht im Griff hatte und widerwärtige Sätze unter einen Bericht mit Bildern schrieb, die Landes- und Kommunalpolitiker im Grenzmuseum Mödlareuth zeigten.

15 Uhr: Hauptzollamt kontrolliert Friseursalons und Barbershops

Die Beamten kontrollierten die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und das Vorliegen von Schwarzarbeit. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

14.30 Uhr: Kleinwagenfahrer stirbt bei Unfall in Schleiz

Ein Autofahrer ist Montagvormittag zwischen Tanna-Zollgrün und Schleiz-Heinrichsruh in den Gegenverkehr geraten. Er überlebte den Zusammenstoß nicht.

13.43 Uhr: Erst wenige ukrainische Kinder an Schulen und Kindergärten in und um Greiz

Von den Menschen aus der Ukraine, die derzeit im Landkreis Greiz Zuflucht suchen, sind ein Großteil Mütter mit ihren Kindern. Viele sind in einem Alter, in dem sie Kindergarten oder Schule besuchen müssten. Doch wie sieht die Situation derzeit aus und wie will man diese zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen?

12.45 Uhr: Beste Thüringer Innovationen des Jahres gesucht

Thüringer Tüftler und Tüftlerinnen können sich wieder um den Thüringer Innovationspreis bewerben. Für den mit insgesamt 100 000 Euro dotierten Preis werden wieder die besten Thüringer Innovationen des Jahres gesucht, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Bewerbungen können bis zum 30. Juni online eingereicht werden.

12.15 Uhr: Wohnung von Großfamilie brennt – Rauchwolke kilometerweit zu sehen

Am Montagmorgen ist in Gera in der Wohnung einer Großfamilie ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke aus der 3. Etage eines Wohnblocks war aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Viele Schaulustige, darunter auch Kinder, verfolgten die Rettungsarbeiten.

11.55 Uhr: Monatsbrutto in Thüringen gestiegen

In Thüringen sind die durchschnittlichen Bruttogehälter im vergangenen Jahr nach amtlicher Statistik um 4 Prozent im Vergleich zu 2020 gestiegen. Der monatliche Bruttoverdienst ohne Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld lag bei 3038 Euro. In einigen Bereichen verdienen die Menschen deutlich schlechter, in anderen dagegen weit darüber.

11.17 Uhr: 21 Jahre nach Verschwinden: Peggy beigesetzt

Der Fall Peggy zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands. 2001 verschwand die Neunjährige nach der Schule. Ein Pilzsammler fand Teile ihres Skeletts im Juli 2016 in einem Wald im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Nun, fast 21 Jahre nach ihrem Verschwinden, wurde Peggy beigesetzt.

10.42 Uhr: Rund 3500 Jugendliche in der EKM feiern Konfirmation

Etwa 3500 Jugendliche werden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bis Pfingstsonntag konfirmiert. Das teilte die EKM am Montag mit. Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen, können Taufpaten werden und dürfen mit dem vollendeten 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben. In den Konfirmationsgottesdiensten werden die Jugendlichen gesegnet. (dpa)

10.20 Uhr: Gartenlaube in Nordhausen in Flammen

Zu einem Gartenlaubenbrand kam es am Montagmorgen im Nordhäuser Ortsteil Salza. Im Kastanienweg brannte in einer Kleingartenanlage eine Gartenlaube. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieses bereits im Vollbrand.

9.09 Uhr: Corona-Inzidenz weiter über Bundesniveau

Mit einer Corona-Inzidenz von 1284,8 liegt Thüringen trotz eines seit Tagen zu verzeichnenden Abwärtstrends weiter über dem Bundesniveau. Mehr als dreimal so hoch ist die Inzidenz in der Stadt Erfurt.

7.55 Uhr: Streit zwischen betrunkenen Männern eskaliert

In einer Bar in Sömmerda ist in der Nacht zum Sonntag ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern eskaliert. Dann zückte ein 35-Jähriger einen Karabinerhaken und schlug zu.

7.05 Uhr: Sonniges Wetter für Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich über einen sonnigen Montag freuen. Am Morgen gebe es zwar örtlich noch einige Wolken, die machten über den Tag aber weitgehend der Sonne Platz, teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Dazu bleibe es nahezu windstill und trocken bei Höchstwerten um die 14 Grad.

In der Nacht werde es wieder kalt, bei Temperaturen von minus ein bis zwei Grad. Örtlich sei mit Frost zu rechnen. Das sonnige Wetter setze sich voraussichtlich bis zur Wochenmitte fort. (dpa)

7.02 Uhr: Gedenken an Befreiung von KZ Mittelbau-Dora mit Ausstellungseröffnung

77 Jahre nach der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Mittelbau-Dora bei Nordhausen wird am Montag eine Sonderausstellung zum Thema Flucht eröffnet. Die Eröffnung ist Teil der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung durch US-Truppen, die das Lager am 11. April 1945 erreicht hatten.

Bei der Räumung des Lagers hatte die SS nach Angaben der heutigen Gedenkstätte einige hundert kranke und sterbende Häftlinge zurückgelassen, die meisten waren in den Tagen zuvor auf "Todesmärsche" geschickt worden. Die Sonderausstellung in der ehemaligen Feuerwache stellt Fluchtgeschichten von KZ-Häftlingen vor und will damit zeigen, dass die deutsche Bevölkerung direkt mit den Verbrechen der Nationalsozialisten konfrontiert war. (dpa)

6.51 Uhr: Zahl der Kinder in kinderreichen Familien steigt

Die Zahl der Kinder in kinderreichen Familien ist in den vergangenen zehn Jahren von durchschnittlich 3,21 auf 3,375 Kinder gestiegen. Als kinderreich gelten Familien mit mindestens drei Kindern. Der Verband kinderreicher Familien Thüringen hat an die Politik appelliert, die Herausforderungen, die Kinderreiche bewältigen müssen, bei der Verabschiedung von Gesetzen und im öffentlichen Diskurs noch stärker zu berücksichtigen.

6.48 Uhr: Afghanen fürchten um Leben ihrer Angehörigen

Die Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa kritisiert die schleppende Rettung ehemaliger afghanischer Ortskräfte nach Deutschland. Sie erhalte zunehmend Hilferufe von in Thüringen lebenden Afghanen, die um das Leben von Angehörigen fürchten.

6.46 Uhr: Thüringer investieren wenig in Aktien und Fonds

Thüringer sind Aktienmuffel. „Nach Erhebungen im Auftrag des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) halten knapp 23 Prozent der Thüringer aktienbasierte Anlagen während es bundesweit 33 Prozent sind“, sagt der Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung im Interview. Ralf-Joachim Götz (62) über Inflation, Kaufkraftverlust und Geldanlage.

06.33 Uhr: Im früheren Erfurter "Schnitzelheinz tut sich etwas

Nach vier Jahren Schließzeit geht es ab Mitte April in Erfurt wieder voran im früheren „Schnitzelheinz“, dem heutigen „Roten Schloss“. Die neuen Wirtsleute haben im Januar den Mietvertrag unterschrieben und seither jede freie Minute in ihrem neuen Lebenszentrum verbracht.

