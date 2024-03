Altenburger Land. Osterhasen-Duo im Altenburger Land begeistert: Tradition trifft auf kreative Bastelkunst am Marktbrunnen in der Stadt Schmölln.

Schmöllns buntes Gemeinschaftswerk.

Schmöllner Kindern feiern mit Osterhasen.

Gemeinsam prächtige Osterkrone geschmückt.

Mit dem Osterhasen auf Du und Du sein - das können Kinder in der Stadt Schmölln seit 23 Jahren. In der Knopfstadt sind seit 2001 gleich zwei Osterhasen anzutreffen: immer am Mittwoch vor Gründonnerstag. Frühmorgens warten sie an diesem Tag im Brunnen vor dem Schmöllner Rathaus, der aus diesem Anlass mit einer Osterkrone hübsch herausgeputzt worden ist.

Am 27. März 2024 war es wieder soweit und wie seit 2001 wartete im Marktbrunnen Astrid Pohl aus dem Basteleck gleich gegenüber auf die Jüngsten der Stadt Schmölln. „Und das“, sagt sie, „ist nach wie vor ein ganz tolles Erlebnis.“ Und für das wirft sie sich Jahr für Jahr in Schale: als Osterhäsin.

Ideengeberin und Osterhäsin vom Dienst: Astrid Pohl

Astrid Pohl gehört auch zu den Ideengebern für dieses Schmöllner Osterspezial. Der Gedanke, das Osterfest in der Stadt Schmölln auf besondere Weise einzuläuten, entstand in einer sogenannten Spinnstunde, zu der sich die Mitglieder der damaligen Interessengemeinschaft Schmölln trafen. Beim „Spinnen“ blieb es seiner Zeit nicht lange, sondern vereint schritt man sogleich zur Tat.

Fleißige Hände verwandeln Metallgestell in frisch begrünte Osterkrone

In den Tagen vor dem Osterhasen-Auftritt wurde die Osterkrone für den Marktbrunnen hergerichtet. Mit reichlich frischem Grün und vielen, vielen helfenden Händen in dem kleinen Kellergewölbe unter dem Rathaus. Inzwischen ist man dabei schon recht professionell unterwegs: Es gibt ein Metall-Gerüst für die Osterkrone, welches in acht Teile zerlegt werden kann und was das Schmücken und Anbringen am Marktbrunnen erheblich erleichtert. In diesem Jahr halfen beim Binden des Ostergrüns zum einen die Frauen aus dem städtischen Bauhof, zum anderen nach wie vor Ehrenamtliche, denen dieses kleine Osterspezial für die Kinder der Stadt Schmölln am Herzen liegt.

Erinnerungsfoto mit Osterhase: Das gibt es nur in Schmölln. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

In Schmölln tritt der Osterhase dann traditionell im Doppelpack auf. Seit einem Jahr steht Astrid Pohl dabei Stefan Klein zur Seite. Der junge Lehrer vom Schmöllner Gymnasium sprang 2023 Osterhäsin Astrid Pohl zur Seite, weil der Part des Osterhasen - den bis dahin Birgit Petzold inne hatte - plötzlich vakant war. „Stefan ist der Bruder meiner Schwiegertochter und wurde quasi kurzerhand verpflichtet“, erinnert sich die Schmöllnerin und lacht.

Vom Notnagel zur Dauerlösung: Stefan Klein ist gern Osterhase

Aus dem Notnagel ist jetzt eine dauerhafte Lösung geworden. Denn: „Mir macht das unheimlich Spaß“, sagt Stefan Klein. „Es gibt nicht viele Gelegenheiten, bei denen man so viele Kinder so schnell glücklich machen kann“, sagt er. Weshalb die Rolle des Osterhasen jetzt fest im Zeitplan des Lehrers eingetaktet ist: „Es sind ja Ferien und ich habe mir die Zeit extra reserviert“, sagt Stefan Klein.

Rund 250 Mädchen und Jungen machen Osterkrone richtig bunt

Rund 250 Mädchen und Jungen aus den Kindergärten im Stadtgebiet nutzten am Mittwoch die Gelegenheit, Osterhäsin und Osterhasen im Herzen der Stadt Schmölln die Pfötchen zu schütteln oder sich für ein gemeinsames Foto mit ihnen in Pose zu setzen. So wie die kleine Milla aus dem Bummi-Kindergarten, die mit ihrer Mutti Susann Brieger an der Osterkrone auf dem Marktbrunnen vorbei schaute.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

„Eine tolle Idee ist das“, sagt Susann Brieger. Und es sei schön, dass diese Tradition so gepflegt wird in Schmölln, findet sie. Denn: „Es rückt die Kindergärten doch irgendwie zusammen, weil sie alle gemeinsam die Osterkrone schmücken dürfen.“ Und zwar richtig bunt und in diesem Jahr besonders originell. Mit großen und kleinen Ostereiern, mit bunten Perlenketten, mit Holzfiguren oder Osterhasen aus bunt bemalter Pappe. „Alles selbst gebastelt und diesmal wirklich sehr, sehr kreativ und ganz unterschiedlich“, lobt Astrid Pohl, deren Herz als bekennende Bastelfreundin angesichts dessen ganz besonders hoch schlug.

Für sie und Stefan Klein ist klar: Die Rolle von Osterhäsin und Osterhase werden die beiden so schnell nicht ablegen. „Wir haben so viel Spaß dabei. So lange wir in die Kostüme passen, machen wir also weiter“, sagt Stefan Klein und lacht.

Ostern im Altenburger Land