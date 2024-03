Altenburger Land. Grüner Daumen hoch: Hortkinder aus dem Altenburger Land sind begeistert vom Thümmel-Jahr und legen in ihrem Dorf selbst Hand an.

Grundschüler pflanzen Bäumchen am Bachlauf.

Besonderes Ferienprojekt gewünscht.

Naturnahe Ufergestaltung.

Eine Ferienaktion besonderer Art starteten jetzt die Mädchen und Jungen aus der Grundschule Altkirchen. Weil sie sich am Thümmel-Jahr des Landkreises Altenburger Land beteiligen und Bäumchen im Dorf pflanzen wollen, luden sie kurzerhand Thomas Neidhardt, Forstassessor in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, ach Altkirchen ein. Und er kam sehr gern.

Gemeinsam mit ihm schritten die Kinder zur Tat und setzten jetzt mehr als zehn Kopfweiden am Bachlauf in Altkirchen in Richtung Drogen in der Nähe des Spielplatzes als naturnahe Ufergestaltung. Damwildhalter Alexander Blay aus Altkirchen hatte einige Tage zuvor und noch vor dem Austrieb die armstarken Kopfweidenstöcke geschnitten und in den Bach gelegt.

Altkirchener Hortkinder wünschen sich Wiederholung

Die insgesamt 40 Hortkinder aus der Grundschule Altkirchen setzten dann mehr als zehn Kopfweidenstecklinge ein. Thomas Neidhardt zeigte ihnen, was sie dafür tun mussten: ein knietiefes Loch mit dem Spaten ausheben, den Steckling einsetzen und zuschaufeln. Zuletzt nochmal gerade rücken und die Erde festtreten. Die Altkirchener Kinder waren so begeistert von dieser Aktion, dass sie sich schon für eine Wiederholung angemeldet haben bei der Unteren Naturschutzbehörde Altenburger Land. jabo

