Altenburger Land. Von schließenden Postfilialen, anhaltendem Verkehrschaos bis zu Orten, wo das Kiffen erlaubt ist.

Nach 19 Jahren: Post-Filiale im Altenburger Land macht dicht

Warum eine Kleinstadt im Altenburger Land ihre Post verlieren könnte. Stadt und Bürger diskutieren über die Zukunft des Services. „Jahrelang stehe ich am Schalter, jetzt ganz allein und habe nicht mal mehr Mindestlohn.“ Astrid Hofmann klingt verärgert. Rasend schnell gibt sie Antwort auf die Frage, warum die Post-Filiale in Gößnitz am 31. Mai 2024 schließt. Es ist, als wenn sie ihrem Kummer Luft machen möchte. Es ist ein Kampf gegen steigende Kosten und sinkende Umsätze. Die Stadt ringt um Erhalt der Post und lokale Wirtschaft. Die Suche nach einem Nachfolger ist schwer. Weiter

Altenburger Land: Anwohner genervt von Verkehrschaos

Weil eine Fahrbahn saniert wird, sind Nebenstraßen dicht. Das sorgt für Ärger und Frust bei den Menschen vor Ort. Seit gut einer Woche läuft die Sanierung der Fahrbahndecke in der Crimmitschauer Straße in Schmölln. Voll gesperrt ist die Strecke zwischen Abzweig Lohsenstraße bis zum Betonwerk. Offiziell gibt es drei Umleitungsvarianten: über Kummer, Schmölln Nord und Schmölln Süd. Allerdings sind seit Wochenfrist und zum Unmut der Anwohner die Schleichwege sehr angesagt. Mehr

Wofür die Stadt Schmölln mehr als acht Millionen Euro ausgibt

Um stinkender Brühe zu Leibe zu rücken, greift die Stadt Schmölln tief in die Tasche. Einiges ist schon passiert und das ist noch geplant. Der Einbau des modernen Abwassertrennsystems im Industriegebiet Nitzschka läuft auf vollen Touren und beschäftigt die Stadt Schmölln auch noch in den kommenden Monaten bis 2025. Aktuell steht die Stadtverwaltung Schmölln als Bauherr vor dem Beginn des vierten und damit letzten Bauabschnittes. Weitere Infos

Wo im Altenburger Land jetzt gekifft werden darf

Altenburger Land. Welche Verbote es gibt, wer sie im Altenburger Land kontrolliert und warum Cannabis-Anbau für Clubs in Thüringen erstmal noch illegal ist. Lange wurde darüber diskutiert und um Details gerungen, nun ist es seit 1. April 2024 in Kraft: Das Cannabis-Gesetz, das Konsum und Anbau für Erwachsene unter Auflagen erlaubt. Klar ist schon mal so viel: Gekifft werden darf überall außer rund um Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und öffentliche Sportstätten in einem Radius von 100 Metern und ebenso wenig in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Und auch Anbauvereinigungen dürfen sich gründen, aber noch nicht sofort. Mehr dazu

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land