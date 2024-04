Saale-Holzland. Peggy Mix hat einen großen Traum. Was es für diesen braucht: einen Sternekoch, einen Holzofen und viele leckere Zutaten.

Kantinenköchin Peggy Mix (53) aus Laasdorf hat einen großen Traum: „Ich würde gern einmal ein Kochduell mit einem bekannten Sternekoch bestreiten. Einen Tag ist der Sternekoch dran, am anderen Tag muss ich mich beweisen.“

Als besondere Herausforderung würde sie sich wünschen, dass dieses Kochduell ohne Verwendung von elektrischer Energie oder Gas, dafür ganz ursprünglich mit einem holzbefeuerten Ofen zum Backen und Kochen über die Bühne geht. Welcher Sternekoch sich ihr im Duell stellt, das sei ihr „eigentlich egal“. „Ich finde ja Nelson Müller nicht schlecht“, sagt Peggy Mix, lacht und ergänzt: „Aber wie gesagt, welcher Sternekoch gegen mich antritt, das ist mir gleich. Ich möchte einfach gern wissen, was hinter all der Show und dem Tamtam in vielen Fernsehsendungen steckt.“

Peggy Mix hat sich einen Namen im Catering gemacht

Peggy Mix ist gelernte Gärtnerin und Kosmetikerin für Naturprodukte. Einen Namen hat sie sich in den vergangenen Jahrzehnten aber vor allem als Kantinenköchin in Jena-Göschwitz und im Catering-Service gemacht. Aktuell kocht sie mit einer Angestellten täglich für das Staatliche berufsbildende Schulzentrum Jena-Göschwitz. In der dortigen Schulküche bereitet sie auch das Mittagessen für den Laasdorfer Kindergarten „Villa Kunterbunt“ und den Göschwitzer Kindergarten „Saaleknirpse“ zu.

Zusätzlich zu etwa 130 Essen täglich liefert die Laasdorferin seit zwei Jahren den Dialyse-Patienten des Nierenzentrums des Vereins Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) in Göschwitz das Frühstück.

Weil sie nach einem turbulenten Arbeitsleben, in dem sie mit 18 Angestellten bis zu 1000 Essen täglich zubereitete, künftig einen Gang zurückschalten will, plant die 53-Jährige Ende Oktober die Übergabe ihrer Geschäfte an ihre Tochter Lisa Erdlei. Sie selbst will sich danach auf „Peggys Backhaus“ in Laasdorf konzentrieren.

Mit dem Bau des etwa 30 Quadratmeter großen Häuschens auf dem heimischen Grundstück erfüllte ihr Mann ihr einen Traum. „Eigentlich war es der gemeinsame Traum von meiner Mutti und mir. Meine Mutti kann ihn aber leider nicht mehr miterleben.“

Saale-Holzland: Möglicher Kochduell-Gegner sollte sich eines Sieges nicht zu sicher sein

So ist sie es, die auch derzeit schon im Backhaus Brote, Torten, Kuchen und Deftiges zubereitet – mit einem modernen Holzofen. Im Umgang mit nicht-elektrischen Geräten sei sie also geübt. Ein möglicher Sterne- oder Fernsehkoch als Kochduell-Gegner sollte sich eines möglichen Erfolges deshalb nicht zu sicher sein.